3 séries curtas viciantes da Netflix para o fim de semana (29 e 30/08)

O fim de semana finalmente chegou e, com ele, a chance de deixar a rotina de lado por algumas horas para aproveitar boas histórias no sofá.

Para quem gosta de produções que prendem a atenção rapidamente, o catálogo da Netflix está recheado de séries curtas e viciantes capazes de transformar os dias de descanso em uma maratona.

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Com tramas que misturam suspense, mistério, diversão e reviravoltas, essas produções são ideais para quem não quer assumir o compromisso de acompanhar várias temporadas. A proposta é simples: começar uma nova história no sábado e, com alguns episódios, chegar ao fim antes de a segunda-feira trazer a correria da rotina novamente.

Mas, diante de tantas opções disponíveis, escolher a próxima maratona pode acabar levando mais tempo do que assistir à própria série. É por isso que a curadoria faz diferença, especialmente para quem procura histórias que já conquistaram espaço entre as produções mais comentadas da plataforma, com algumas delas aparecendo inclusive no TOP 10 da Netflix.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o fim de semana de 29 e 30 de agosto com séries curtas, envolventes e cheias de mistérios.

3 séries para ver agora na Netflix

Sacrifício de Sangue

Cena de Sacrifício de Sangue - Foto: Divulgação

Sacrifício de Sangue se passa durante o verão em Estocolmo, quando a luz do sol permanece visível praticamente todos os dias. Tudo começa quando a polícia recebe uma denúncia sobre uma invasão a uma casa de veraneio no arquipélago da cidade, mas dois policiais enviados ao local não encontram ninguém.



No dia seguinte, porém, os corpos dos agentes aparecem brutalmente assassinados, dando início a uma sequência de mortes que parece ter policiais como alvo. Para encontrar o responsável, o detetive Thomas precisa recorrer ao pai, Alfred, um ex-detetive aposentado, e os dois são obrigados a superar a relação complicada para solucionar o caso.

Inacreditável

Cena de Inacreditável - Foto: Divulgação

Em Inacreditável, uma jovem de 18 anos conta à polícia ter sido estuprada dentro de seu próprio apartamento, mas depois volta atrás em sua versão. O caso, então, passa a ser marcado por dúvidas e dificuldades para que a investigação avance.



A situação só começa a ganhar novos rumos quando duas detetives assumem a liderança e passam a compreender melhor o contexto da ocasião. A série acompanha o desenrolar do caso e os desafios enfrentados para descobrir o que realmente aconteceu.

Terra de Pecados

Cena de Terra de Pecados - Foto: Divulgação

Em Terra de Pecados, o desaparecimento de um adolescente na região rural de Tornio leva uma policial até a pequena comunidade para investigar o caso. O que parecia ser uma ocorrência simples, no entanto, logo se transforma em um mistério muito mais complexo.



À medida que a investigação avança, segredos sombrios e enterrados começam a aparecer, enquanto tensões antigas e alianças rompidas entre famílias voltam à tona. Unindo suspense e o lado obscuro da região, a série mostra como o passado continua a assombrar os moradores.