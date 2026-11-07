3 séries da Netflix com 5 episódios para o fim de semana (07 e 08/11)

Finalmente chegou o momento de descansar e colocar as séries em dia! Com a chegada do fim de semana, nos dias 7 e 8 de novembro, muita gente procura uma produção envolvente para acompanhar sem precisar comprometer vários dias com uma mesma história. Para quem gosta de maratonar, as séries curtas podem ser a escolha perfeita.

A Netflix tem um catálogo recheado de minisséries e produções com poucos episódios, ideais para quem deseja começar e terminar uma história no mesmo fim de semana ou até mesmo em um único dia. São opções que apostam em narrativas dinâmicas, personagens intrigantes e acontecimentos capazes de surpreender a cada capítulo.

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Outro atrativo é a variedade de gêneros disponíveis. Entre dramas psicológicos, investigações policiais e conspirações políticas, existem histórias para diferentes preferências, especialmente para quem gosta de tramas cheias de tensão, diversão e reviravoltas. Com poucos episódios, essas produções também são uma alternativa para quem quer fugir de temporadas intermináveis.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para aproveitar o tempo livre. São três séries da Netflix com histórias envolventes e formatos enxutos, perfeitas para quem procura uma boa maratona e quer descobrir uma nova produção sem precisar esperar semanas para chegar ao desfecho.

3 séries para ver agora na Netflix

Sereias

Essa minissérie da Netflix vai melhorar seu final de semana - Foto: Divulgação

A vida de Simone (Milly Alcock) parece um verdadeiro conto de fadas moderno. Trabalhando como assistente pessoal da rica e enigmática socialite Michaela Kell (Julianne Moore), ela vive em uma luxuosa mansão à beira-mar. No entanto, sua irmã Devon (Meghann Fahy) começa a desconfiar de que a relação entre as duas esconde algo muito mais obscuro do que um simples vínculo profissional.

Preocupada com o comportamento cada vez mais submisso de Simone, Devon decide viajar até a propriedade da família Kell para tentar resgatá-la. O que ela não esperava era encontrar uma adversária tão astuta e manipuladora quanto Michaela, que não pretende abrir mão de seu controle. Em meio a confrontos e tensão psicológica, a trama aborda obsessão, diferenças de classe e dependência emocional.

Sacrifício de Sangue

Essa série da Netflix é ideal para quem busca uma produção envolvente - Foto: Divulgação

Ambientada durante o verão em Estocolmo, quando a luz do sol permanece visível praticamente todos os dias, Sacrifício de Sangue começa com uma investigação policial aparentemente comum.

Após uma denúncia de invasão em uma casa de veraneio no arquipélago da cidade, dois agentes são enviados ao local, mas não encontram ninguém. No dia seguinte, porém, os corpos dos policiais aparecem brutalmente assassinados.

O crime dá início a uma sequência de mortes que parece ter os próprios agentes da lei como alvo. Para descobrir quem está por trás dos assassinatos antes que novas vítimas apareçam, o detetive Thomas (Jakob Oftebro) precisa buscar ajuda do pai, Alfred (Peter Andersson), um ex-detetive aposentado. Apesar da relação complicada entre os dois, eles terão de deixar as diferenças de lado para solucionar o caso.

Refém

Essa série de suspense da Netflix vai salvar seu final de semana do tédio - Foto: Divulgação

A primeira-ministra do Reino Unido, Abigail (Suranne Jones), enfrenta uma crise inesperada quando seu marido é sequestrado repentinamente. Enquanto tenta lidar com o desaparecimento, ela descobre que a situação é ainda mais complexa: a presidente da França (Julie Delpy) também começa a receber ameaças e chantagens, colocando os dois governos em uma situação delicada.

Diante da pressão e dos riscos envolvidos, as duas líderes precisam superar suas rivalidades e trabalhar juntas para descobrir quem está por trás das ameaças. Com decisões difíceis, disputas políticas e uma corrida contra o tempo, a produção constrói uma trama de suspense que coloca o poder e a segurança de duas nações em jogo.