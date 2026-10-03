3 séries de mistério no Prime Video para o fim de semana (03 e 04/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele a oportunidade de deixar as preocupações de lado e mergulhar em histórias cheias de reviravoltas. Para quem gosta de tentar desvendar mistérios antes dos personagens, as séries de suspense podem transformar algumas horas livres em uma maratona difícil de interromper.

O catálogo do Prime Video reúne opções para diferentes gostos, incluindo produções que apostam em crimes intrigantes, relações familiares conturbadas e segredos escondidos por trás de vidas aparentemente perfeitas. Com tantas alternativas disponíveis, encontrar uma história que desperte a curiosidade logo nos primeiros episódios faz toda a diferença.

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E não é preciso reservar semanas inteiras para acompanhar uma boa trama. Séries curtas são perfeitas para quem quer aproveitar o sábado e o domingo diante da tela, acompanhar os acontecimentos sem perder o ritmo e chegar à segunda-feira com a história concluída. Uma boa curadoria ajuda justamente a encontrar produções envolventes sem perder tempo procurando o que assistir.



Para os fãs de suspense, há opções que combinam mistérios, investigações e personagens com passados cheios de lacunas. Todo mundo gosta de uma maratona que prende a atenção e deixa aquela vontade de assistir só mais um episódio. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer começar a assistir no sábado e terminar antes da volta à rotina.

3 séries curtas de mistério para ver agora no Prime Video

Maldade

Série de seis episódios do Prime Video promete uma maratona de pura tensão - Foto: Divulgação

Adam Healey (Jack Whitehall) consegue um emprego como manny da rica e poderosa família Tanner. Responsável por cuidar das crianças e ajudar em tarefas domésticas, o jovem conquista espaço entre os familiares com sua simpatia, mas sua cordialidade pode esconder intenções que ninguém imagina.



Durante uma viagem de Londres à Grécia, Adam passa a conhecer os segredos, as manipulações e as traições que envolvem a família. Sua aversão ao patriarca Jamie Tanner (David Duchovny) levanta uma questão central: o que explica esse desprezo? À medida que a convivência avança, acontecimentos do passado e mistérios envolvendo os integrantes da família começam a ganhar importância.

A Melhor Irmã

Essa minissérie do Prime Video promete te envolver do início ao fim - Foto: Divulgação

Chloe (Jessica Biel) construiu uma vida confortável em Nova York ao lado do marido, Adam (Corey Stoll), um advogado prestigiado, e do filho adolescente, Ethan (Maxwell Acee Donovan). Enquanto a executiva vive cercada de estabilidade e luxo, sua irmã mais nova, Nicky, enfrenta dificuldades para se manter sóbria e tenta reorganizar a própria vida em meio a trabalhos instáveis.



A rotina das duas muda completamente quando Adam é brutalmente assassinado. A tragédia aproxima novamente as irmãs, que estavam afastadas havia anos, e coloca em xeque a imagem aparentemente perfeita da família. Enquanto tentam descobrir quem está por trás do crime, Chloe e Nicky precisam lidar com suspeitas, segredos antigos e conflitos que permaneceram escondidos por muito tempo.

Refúgio

Cena de Refúgio, adaptação de Harlan Coben - Foto: Divulgação

Baseada no livro Refúgio, de Harlan Coben, a série acompanha Mickey Bolitar (Jaden Michael), um adolescente que se muda para a cidade de Kasselton, em Nova Jersey, após a morte repentina do pai. Em meio à tentativa de se adaptar à nova realidade, ele se vê envolvido em um caso misterioso quando uma aluna de seu colégio desaparece.



Determinado a entender o que aconteceu, Mickey começa a investigar o desaparecimento e descobre que a cidade aparentemente tranquila guarda segredos sombrios. As descobertas também colocam em questão o passado de sua própria família, ampliando o mistério e transformando a busca pela estudante em uma jornada repleta de revelações.