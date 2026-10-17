3 séries de suspense no Prime Video para o fim de semana (17 e 18/10)

O sábado está entre nós, e com ele surge a oportunidade de deixar as obrigações de lado e mergulhar em uma história capaz de prender a atenção por horas. Para quem gosta de suspense, o Prime Video reúne produções que vão além dos mistérios convencionais, com personagens enigmáticos, investigações perturbadoras e segredos que mudam completamente a percepção dos acontecimentos.

Nem sempre é preciso acompanhar várias temporadas para encontrar uma trama envolvente. As séries curtas são ideais para quem quer começar uma história no sábado e chegar ao domingo com tudo resolvido antes da volta à rotina. Com episódios que convidam a continuar assistindo, essas produções podem transformar algumas horas livres em uma maratona cheia de tensão.

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O catálogo do Prime Video oferece opções para diferentes preferências, mas quem gosta de histórias sombrias pode encontrar boas surpresas fora dos títulos mais óbvios. Entre crimes sem respostas, suspeitos cercados por dúvidas e disputas perigosas nos bastidores da indústria cinematográfica, há tramas que exploram o lado mais obscuro das relações humanas.

E, diante de tantas possibilidades, a curadoria faz toda a diferença para escolher o que realmente vale o play. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com três séries de suspense para quem deseja aproveitar os dias 17 e 18 de outubro com histórias intrigantes, episódios envolventes e mistérios que prometem prender a atenção.

3 séries para ver agora no Prime Video

Lázaro

Minisérie de suspense do Prime Video é ideal para maratonar no fim de semana - Foto: Divulgação

Lázaro acompanha Joel Lazarus (Sam Claflin), um psicólogo forense que retorna à casa da família após o suicídio de seu pai, Dr. Jonathan Lazarus (Bill Nighy). A volta, que já acontece em meio ao luto, ganha contornos perturbadores quando Joel começa a vivenciar experiências inexplicáveis e passa a investigar uma série de casos policiais arquivados.

À medida que novas pistas aparecem, os mistérios das investigações se misturam às mortes de seu pai e de sua irmã, falecida 25 anos antes. Sem conseguir separar os acontecimentos do presente dos traumas familiares, Joel mergulha em uma trama na qual as respostas podem estar ligadas a segredos que permaneceram escondidos por décadas.

The Night Of

Minisérie do Prime Video é uma ótima pedida para maratonar - Foto: Divulgação

Uma noite aparentemente comum se transforma em um pesadelo quando um homem passa a noite com uma mulher desconhecida e acorda ao lado do corpo dela, esfaqueado até a morte. Acusado de assassinato, ele se vê no centro de uma investigação criminal que ameaça mudar completamente o rumo de sua vida.

A partir do caso, a série explora as relações entre as investigações policiais em Nova York, os procedimentos judiciais e as contradições do sistema criminal. A história também acompanha a dura realidade de Rikers Island, onde acusados aguardam julgamento, construindo um retrato tenso das consequências de uma acusação e das dificuldades enfrentadas por quem precisa provar sua inocência.

Swimming With Sharks

Minissérie esquecida no Prime Video vai salvar seu dia - Foto: Divulgação

Lou Simms (Kiernan Shipka) consegue um estágio na Fountain Pictures, um grande estúdio de cinema em Hollywood. À primeira vista, ela parece uma jovem profissional fascinada pelo universo cinematográfico e interessada em aprender com os grandes nomes da indústria. Por trás dessa aparência, porém, existe uma obsessão por Joyce Holt (Diane Kruger), a implacável CEO da empresa.

A chegada de Lou ao estúdio não é fruto do acaso. Ela estudou a vida de Joyce e planejou cuidadosamente cada passo para se aproximar da executiva e entrar em seu círculo íntimo. Conforme essa relação se desenvolve, a ambição e a manipulação ganham espaço em uma trama que revela o lado sombrio dos bastidores de Hollywood e os riscos de uma obsessão levada ao extremo.