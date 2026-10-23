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4 filmes curtos no Prime Video para este fim de semana (24 e 25/10)

Filmes vão de mistérios perturbadores a comédias e são opções para perfeitas para o final de semana

Beatriz Santos
Por
Esses filmes são perfeitos para uma maratona curta no fim de semana
Esses filmes são perfeitos para uma maratona curta no fim de semana - Foto: Divulgação

Nem todo programa de fim de semana precisa ocupar horas e horas do dia. Com a chegada do sábado e do domingo, uma boa escolha para quem quer descansar, mas não abre mão de uma história envolvente, é apostar em filmes curtos que entregam emoção, suspense e diversão sem exigir muito tempo.

Para quem está em busca de novidades, o Prime Video reúne produções de diferentes gêneros em seu catálogo, com alternativas para quem prefere rir, desvendar mistérios ou terminar a sessão com aquela sensação de que alguma coisa não se encaixou. Entre tantas possibilidades, encontrar o título certo pode transformar uma tarde comum em um programa especial.

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E, quando o tempo é curto, a curadoria faz toda a diferença. Filmes com narrativas diretas e conflitos que prendem a atenção são uma boa pedida para quem deseja fugir das escolhas de sempre e descobrir produções que chegaram recentemente à plataforma, sem comprometer os planos do restante do dia.

Todo mundo gosta de uma boa sessão de cinema em casa, principalmente quando a história consegue surpreender até os últimos minutos. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com quatro filmes de menos de 1h40 no Prime Video para assistir nos dias 24 e 25 de outubro, com opções para diferentes gostos e maratonas rápidas.

4 filmes para ver agora no Prime Video

Antes de Dormir

Esse filme de suspense é uma opção curta e envolvente para o final de semana
Esse filme de suspense é uma opção curta e envolvente para o final de semana - Foto: Divulgação

Imagine acordar todos os dias sem reconhecer a própria história. Em Antes de Dormir, Christine Lucas (Nicole Kidman) enfrenta essa realidade após um acidente que comprometeu sua capacidade de guardar novas lembranças. Sem conseguir recordar o que viveu nos últimos 20 anos, ela depende do marido, Ben (Colin Firth), para reconstruir sua identidade por meio de fotografias e detalhes do passado.

Enquanto tenta recuperar fragmentos da memória, Christine também participa de uma terapia secreta com o dr. Nasch (Mark Strong), que busca ajudá-la a entender o que aconteceu. Aos poucos, porém, as lembranças levantam dúvidas sobre as pessoas ao seu redor, transformando a busca por respostas em um suspense psicológico no qual nem tudo é o que parece.

Um Dia Daqueles

Esse filme de comédia é uma opção curta para o final de semana
Esse filme de comédia é uma opção curta para o final de semana - Foto: Divulgação

Uma conta de aluguel atrasada é o suficiente para transformar um dia comum em uma sequência de confusões. Em Um Dia Daqueles, Dreux Jones (Keke Palmer), garçonete, e Alyssa (SZA), uma aspirante a artista, são melhores amigas e dividem a casa com Keshawn, namorado de Alyssa, sob as exigências de um contrato de aluguel rigoroso.

O problema começa quando as duas descobrem que Keshawn gastou todo o dinheiro reservado para pagar a moradia. Com o despejo se aproximando, elas entram em uma corrida contra o tempo para conseguir a quantia necessária, enfrentando situações hilárias e arriscadas. Entre imprevistos e decisões desesperadas, a amizade também passa por um teste inesperado.

Calor Mortífero

Esse filme é uma opção curta para sua maratona de final de semana
Esse filme é uma opção curta para sua maratona de final de semana - Foto: Divulgação

Uma morte misteriosa em uma ilha grega dá início a uma investigação cercada de interesses e segredos em Calor Mortífero. Na isolada Creta, os irmãos gêmeos ligados à poderosa família Vardakis se veem envolvidos em um triângulo amoroso perigoso, que termina com a morte de um deles.

Chamado para investigar o caso, o detetive particular Nick Bali (Joseph Gordon-Levitt), marcado por um passado conturbado, mergulha em uma rede de relações complicadas. Enquanto a esposa do gêmeo sobrevivente suspeita de uma conspiração, o investigador enfrenta a influência da família e tenta descobrir o que realmente aconteceu, em meio a mentiras e interesses ocultos.

Boa Noite, Mamãe!

Esse filme de terror é uma opção curta para sua maratona de final de semana
Esse filme de terror é uma opção curta para sua maratona de final de semana - Foto: Divulgação

O que acontece quando duas crianças começam a desconfiar da própria mãe? Em Boa Noite, Mamãe!, irmãos gêmeos de nove anos vivem em uma casa isolada no campo, cercada por bosques e plantações de milho. A rotina muda quando a mãe retorna de uma cirurgia estética com o rosto enfaixado e um comportamento que desperta estranhamento.

À medida que percebem diferenças na mulher que voltou para casa, os meninos passam a questionar se aquela pessoa é realmente sua mãe. A dúvida sobre identidade e confiança dá o tom do suspense psicológico, que transforma o ambiente familiar em um espaço inquietante e faz cada gesto parecer uma possível ameaça.

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