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4 filmes incríveis no Prime Video para este fim de semana (29 e 30/08)
Produções em alta no streaming reúnem ação, terror e suspense para quem procura algo diferente
O fim de semana finalmente chegou e, com ele, aquela vontade de deixar a rotina de lado, aproveitar o sofá e assistir a uma boa produção.
Para quem ainda não decidiu o que ver, o Prime Video tem um catálogo recheado de filmes para todos os gostos e segue recebendo novidades capazes de transformar os dias de descanso em uma boa maratona.
Entre os lançamentos e produções que vêm chamando a atenção do público estão histórias de ação explosiva, romance, terror e suspense. Algumas já se encontram em alta na plataforma e todas as quatro opções selecionadas fazem parte atualmente do TOP 10 do Prime Video.
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Mas, diante de tantas possibilidades no catálogo, a curadoria faz diferença. Escolher uma produção entre os filmes mais assistidos do momento pode ser uma boa forma de descobrir novidades e encontrar uma história para aproveitar o sábado ou domingo sem passar horas procurando o que assistir.
Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para aproveitar o fim de semana de 29 e 30 de agosto.
4 filmes para ver agora no Prime Video
Na Zona Cinzenta
Em Na Zona Cinzenta, dois especialistas em resgate precisam encontrar uma rota de fuga para uma negociadora que possui milhões em dinheiro roubado na conta. O plano, porém, rapidamente se transforma numa guerra explosiva de traições, estratégias e sobrevivência.
O que parecia ser apenas uma operação estratégica se torna um confronto brutal, marcado por perseguições intensas, alianças instáveis e traições inesperadas. Cercados por inimigos implacáveis e interesses ocultos, o trio precisa sobreviver em uma situação na qual confiança é um luxo e cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte.
O Último Nascer do Sol
O Último Nascer do Sol acompanha Oriah “Ry” Pera, uma jovem de 22 anos que convive com a condição crônica esclerose tuberosa. Por causa da doença, sua mãe se torna extremamente superprotetora, fazendo com que Ry se sinta cada vez mais estagnada.
Durante o verão, mãe e filha precisam se mudar para a Espanha, e Ry começa a se desprender das amarras da superproteção pela primeira vez. É nesse período que ela conhece Julián García, um pescador por quem se sente atraída logo no primeiro encontro.
Hokum: O Pesadelo da Bruxa
Em Hokum: O Pesadelo da Bruxa, um escritor solitário vive um período de luto e começa a ser assombrado por uma figura misteriosa e assustadora. O introvertido Ohm Bauman se refugia em uma pousada isolada na Irlanda para espalhar as cinzas dos pais, cumprindo o último desejo dos dois.
Enquanto tenta lidar com a perda, Bauman passa a enfrentar o pesadelo que ronda o hotel e a ser confrontado por visões perturbadoras e traumas do passado. A presença de uma antiga bruxa que assombra a suíte de lua de mel invade seus sonhos e sua mente, enquanto um desaparecimento chocante torna a situação ainda mais assustadora.
Danos Colaterais
Danos Colaterais acompanha um assassino profissional que abala a tranquilidade de uma pequena cidade do interior ao aceitar uma nova tarefa de seu misterioso chefe. Com poucas informações e apenas uma pista enigmática, ele precisa descobrir quem é seu alvo entre várias possibilidades.
O metódico assassino passa a considerar até mesmo o xerife local como uma possível resposta para sua missão. Ao mesmo tempo, um encontro acidental com uma jovem atraente ameaça complicar seus planos e colocar em risco uma tarefa que parecia estar sob completo controle.