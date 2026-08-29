4 filmes incríveis no Prime Video para este fim de semana (29 e 30/08)

O fim de semana finalmente chegou e, com ele, aquela vontade de deixar a rotina de lado, aproveitar o sofá e assistir a uma boa produção.

Para quem ainda não decidiu o que ver, o Prime Video tem um catálogo recheado de filmes para todos os gostos e segue recebendo novidades capazes de transformar os dias de descanso em uma boa maratona.

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Entre os lançamentos e produções que vêm chamando a atenção do público estão histórias de ação explosiva, romance, terror e suspense. Algumas já se encontram em alta na plataforma e todas as quatro opções selecionadas fazem parte atualmente do TOP 10 do Prime Video.

Mas, diante de tantas possibilidades no catálogo, a curadoria faz diferença. Escolher uma produção entre os filmes mais assistidos do momento pode ser uma boa forma de descobrir novidades e encontrar uma história para aproveitar o sábado ou domingo sem passar horas procurando o que assistir.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para aproveitar o fim de semana de 29 e 30 de agosto.

4 filmes para ver agora no Prime Video

Na Zona Cinzenta

Cena de Na Zona Cinzenta - Foto: Divulgação

Em Na Zona Cinzenta, dois especialistas em resgate precisam encontrar uma rota de fuga para uma negociadora que possui milhões em dinheiro roubado na conta. O plano, porém, rapidamente se transforma numa guerra explosiva de traições, estratégias e sobrevivência.



O que parecia ser apenas uma operação estratégica se torna um confronto brutal, marcado por perseguições intensas, alianças instáveis e traições inesperadas. Cercados por inimigos implacáveis e interesses ocultos, o trio precisa sobreviver em uma situação na qual confiança é um luxo e cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte.

O Último Nascer do Sol

Cena de O Último Nascer do Sol - Foto: Divulgação

O Último Nascer do Sol acompanha Oriah “Ry” Pera, uma jovem de 22 anos que convive com a condição crônica esclerose tuberosa. Por causa da doença, sua mãe se torna extremamente superprotetora, fazendo com que Ry se sinta cada vez mais estagnada.



Durante o verão, mãe e filha precisam se mudar para a Espanha, e Ry começa a se desprender das amarras da superproteção pela primeira vez. É nesse período que ela conhece Julián García, um pescador por quem se sente atraída logo no primeiro encontro.

Hokum: O Pesadelo da Bruxa

Cena de Hokum: A Maldição da Bruxa - Foto: Divulgação

Em Hokum: O Pesadelo da Bruxa, um escritor solitário vive um período de luto e começa a ser assombrado por uma figura misteriosa e assustadora. O introvertido Ohm Bauman se refugia em uma pousada isolada na Irlanda para espalhar as cinzas dos pais, cumprindo o último desejo dos dois.



Enquanto tenta lidar com a perda, Bauman passa a enfrentar o pesadelo que ronda o hotel e a ser confrontado por visões perturbadoras e traumas do passado. A presença de uma antiga bruxa que assombra a suíte de lua de mel invade seus sonhos e sua mente, enquanto um desaparecimento chocante torna a situação ainda mais assustadora.

Danos Colaterais

Cena de Danos Colaterais - Foto: Divulgação

Danos Colaterais acompanha um assassino profissional que abala a tranquilidade de uma pequena cidade do interior ao aceitar uma nova tarefa de seu misterioso chefe. Com poucas informações e apenas uma pista enigmática, ele precisa descobrir quem é seu alvo entre várias possibilidades.



O metódico assassino passa a considerar até mesmo o xerife local como uma possível resposta para sua missão. Ao mesmo tempo, um encontro acidental com uma jovem atraente ameaça complicar seus planos e colocar em risco uma tarefa que parecia estar sob completo controle.