4 minisséries da Netflix para maratonar no fim de semana (24 e 25/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e a vontade de encontrar uma boa produção para assistir sem compromisso já começa a aparecer. Para quem quer aproveitar os dias de descanso com histórias envolventes, as minisséries podem ser a escolha ideal para transformar algumas horas livres em uma verdadeira maratona.

Com um catálogo recheado de séries curtas, a Netflix reúne opções para quem gosta de suspense, drama, faroeste e tramas cheias de surpresas. Entre tantos títulos disponíveis, algumas produções acabam ficando escondidas, mesmo com histórias capazes de prender o público desde os primeiros episódios.

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E o melhor é que as minisséries são ideais para quem não quer começar uma história interminável. Com narrativas mais concentradas, elas permitem acompanhar os acontecimentos e chegar ao desfecho em poucos dias, sem precisar esperar semanas por novos episódios.

É a oportunidade perfeita para descobrir personagens marcantes, segredos inesperados e conflitos que deixam aquela vontade de assistir só mais um capítulo.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar os dias 24 e 25 de outubro com histórias cheias de diversão, tensão e reviravoltas.

4 minisséries para ver agora na Netflix

Godless

Essa minissérie da Netflix é a melhor opção para sua maratona - Foto: Divulgação

Em um faroeste marcado por violência e perseguições, Frank Griffin (Jeff Daniels) é um fora-da-lei temido que atravessa o Novo México em busca de Roy Goode (Jack O'Connell), seu antigo parceiro, que se tornou seu inimigo mortal. Enquanto tenta escapar do perseguidor, Roy encontra refúgio no rancho de Alice Fletcher (Michelle Dockery).

A perseguição, porém, leva Frank até La Belle, uma pequena cidade cuja população é inteiramente formada por mulheres. Nesse cenário incomum, a tensão cresce à medida que o passado dos personagens e a ameaça do criminoso colocam a comunidade diante de um confronto perigoso.

Maid

Essa minissérie emocionante da Netflix vai salvar seu final de semana - Foto: Divulgação

Alex (Margaret Qualley) é uma jovem mãe que decide fugir de um relacionamento abusivo com Sean (Nick Robinson) para tentar construir uma vida melhor ao lado da filha. Para conseguir recomeçar, ela encontra trabalho como empregada doméstica e passa a limpar casas enquanto enfrenta as dificuldades de sustentar a família.

Em meio à busca por independência, Alex também precisa lidar com o desaparecimento da mãe (Andie MacDowell), que sofre de transtorno bipolar, além dos desafios de encontrar moradia e segurança. Acolhida em um abrigo para jovens vítimas de abuso, ela tenta juntar dinheiro e reconstruir o próprio futuro.

Dia Zero

Essa minissérie da Netflix bateu 70 milhões de visualizações com grande elenco - Foto: Divulgação

Um ataque terrorista de proporções globais desencadeia uma crise que ameaça a segurança mundial e coloca os Estados Unidos diante de um cenário de incerteza. Nesse contexto, um ex-presidente americano (Robert De Niro) é convocado para liderar uma investigação federal, enquanto forças políticas e interesses ocultos tornam a missão cada vez mais complexa.

Ao mesmo tempo, ele enfrenta os primeiros sinais de declínio cognitivo, um segredo capaz de comprometer sua atuação. Com Angela Bassett como uma presidente habilidosa, Lizzy Caplan no papel de uma congressista determinada e Dan Stevens como um provocador midiático, a trama mergulha em conspirações, manipulação e disputas sobre o que é verdade.

Echoes

Essa minissérie da Netflix é uma opção inusitada para maratonar - Foto: Divulgação

O desaparecimento misterioso de Leni coloca Gina (Michelle Monaghan) diante de um quebra-cabeça perturbador. Irmã gêmea da mulher desaparecida, ela não acredita na hipótese de que Leni tenha partido por vontade própria e decide investigar o que realmente aconteceu, apesar das tentativas da polícia de encerrar o caso.

Conforme mergulha no passado das duas, Gina começa a recuperar lembranças fragmentadas da infância que podem ajudar a esclarecer o mistério. Com a ajuda de Jack (Matt Bomer), ela descobre segredos cada vez mais sombrios e verdades inesperadas sobre a própria família, em uma história marcada por suspense e tensão psicológica.