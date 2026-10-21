Filme viciante no TOP 10 do Prime Video vira grande sucesso de 2026

Nada como encontrar um filme capaz de transformar algumas horas livres em uma experiência cheia de reviravoltas. Para quem quer aproveitar o dia e fugir do tédio com uma trama que mistura crime, humor e mistério, o Prime Video acaba de lançar uma novidade que já conquistou espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma.

Lançado em 2026, Masterplan estreou nesta semana no catálogo do streaming e fez sucesso imediato, alcançando o TOP 10 da plataforma. Atualmente, o longa ocupa a segunda posição no ranking, ficando atrás apenas de O Amor de Sua Vida.

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Com 1h49 de duração, a produção é uma das grandes apostas do Prime Video para 2026 e promete uma aventura criminal que pode ser acompanhada em menos de duas horas.

Estrelado por Stanley Tucci, conhecido pelo público por O Diabo Veste Prada, o filme acompanha um ladrão experiente que reúne dois jovens especialistas para realizar um assalto ousado: roubar a Mona Lisa, uma das pinturas mais famosas do mundo, exposta no Museu do Louvre, em Paris.

O que começa como um plano criminoso ganha contornos ainda mais inesperados quando segredos familiares vêm à tona.

Qual é a história de Masterplan?

Dirigido por Thomas Vincent, conhecido por trabalhos como Reacher, Segurança em Jogo e Versailles, Masterplan acompanha Roger, um ladrão lendário que decide colocar em prática um plano para roubar a Mona Lisa. Para executar a missão, ele recruta Chiara, uma especialista italiana em crimes cibernéticos, e Jay, um francês especializado em explosivos.

O que os dois jovens não sabem é que, além de trabalharem em áreas complementares, compartilham o mesmo pai. Roger revela que Chiara e Jay são seus filhos, transformando uma operação criminosa em uma situação familiar tão inesperada quanto complicada.

A partir daí, o trio precisa aprender a trabalhar em conjunto enquanto lida com ressentimentos, desconfianças e provocações. Roger espera que os filhos aceitem sua liderança, mas a relação entre eles está longe de ser simples.

Afinal, executar um roubo de grandes proporções já seria um desafio por si só, sem a necessidade de resolver conflitos familiares no meio do caminho.

Quem está no elenco do filme?

Além de Stanley Tucci no papel de Roger, o longa conta com Simona Tabasco, conhecida pela série The White Lotus, como Chiara, e Victor Belmondo, de Bastion 36, como Jay.

A produção franco-italiana foi gravada em inglês, com filmagens realizadas em diferentes locações da França e da Itália. O projeto é uma coprodução da Gaumont com o Amazon MGM Studios.

Stanley Tucci é a grande estrela de Masterplan - Foto: Divulgação

O roteiro foi coescrito por Thomas Vincent e David Wolstencroft, vencedor do BAFTA e conhecido por trabalhos como Dupla Identidade e The Escape Artist. A história também conta com a participação de Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri e Alberto Vignati.



Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de filmes de suspense criminal que misturam mistério, roubos elaborados e personagens cheios de segredos. Masterplan oferece uma premissa curiosa ao combinar o desafio de roubar uma das obras de arte mais conhecidas do planeta com a descoberta de um parentesco inesperado.

A atuação de Stanley Tucci é um dos principais atrativos. O ator interpreta Roger com elegância e confiança, construindo um personagem que trata uma missão extraordinária com uma tranquilidade quase absurda. A dinâmica entre pai e filhos também abre espaço para conflitos e momentos de humor.

Por outro lado, o filme nem sempre desenvolve as relações familiares e os detalhes do assalto com a profundidade que a proposta permitiria. Os preparativos passam rapidamente, algumas soluções parecem convenientes demais e certas piadas perdem a força pela repetição.

Ainda assim, para quem procura uma produção para se distrair sem precisar acompanhar uma narrativa excessivamente complexa, o longa pode cumprir bem sua função. Com menos de duas horas de duração, a aventura é uma opção para os fãs de crimes cinematográficos, planos arriscados e mistérios que ajudam a quebrar a rotina.