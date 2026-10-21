Filme da Netflix vira fenômeno e supera 30 milhões de views em 2026

Para quem quer aproveitar o tempo livre com uma história cheia de tensão, a Netflix tem um filme que se transformou em fenômeno em 2026. Com mais de 30 milhões de visualizações, o suspense conquistou assinantes de diferentes países ao misturar sequestro, segredos familiares e disputas políticas em uma corrida contra o tempo.

Lançado em 2026, o longa reúne um elenco de peso e se tornou uma opção para quem procura uma trama envolvente sem precisar dedicar várias horas a uma série. Intitulado Sobrevivência, o filme acumula 30,8 milhões de visualizações e 55,4 milhões de horas assistidas.

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A produção permaneceu no TOP 10 global da Netflix por duas semanas desde o lançamento e chegou ao ranking dos títulos mais vistos em 93 países. Além disso, atualmente o filme se encontra na primeira posição entre os títulos mais assistidos no Brasil.

Sequestro coloca família em uma situação desesperadora

Em Sobrevivência, Ben Affleck interpreta Mark Kimball, candidato à prefeitura de Los Angeles que construiu sua campanha em torno de promessas de honestidade. Sua vida muda quando o filho é sequestrado, obrigando-o a encontrar dinheiro para pagar o resgate enquanto tenta proteger a família e preservar a carreira política.

Ao lado da esposa, Abigail (Kerry Washington), Mark precisa lidar com ameaças e informações que colocam em dúvida as relações construídas ao longo dos anos. Como o dinheiro do casal foi destinado à campanha eleitoral, a urgência da situação os leva a considerar alternativas cada vez mais arriscadas.

O que começa como uma tentativa desesperada de salvar uma criança logo se transforma em uma trama de mentiras, interesses políticos e segredos. A família precisa descobrir em quem pode confiar enquanto enfrenta consequências que vão muito além do sequestro.

Elenco reúne nomes conhecidos de Hollywood

Além de protagonizar o longa, Ben Affleck também assina a direção e o roteiro, ao lado de Billy Ray e Connor O. McIntyre. O cineasta já conquistou reconhecimento por trabalhos como Argo, vencedor do Oscar de Melhor Filme, e Medo da Verdade, sua estreia na direção.

Kerry Washington interpreta Abigail, enquanto Steven Yeun vive Sam, assessor político de Mark. O elenco também conta com Gillian Anderson, Adriana Paz e Luis Gerardo Méndez.

A história utiliza o sequestro para explorar as contradições de um candidato que precisa conciliar a imagem pública de integridade com decisões tomadas em meio ao desespero.

Ao mesmo tempo, a trama aborda questões como privilégios sociais, imigração e a maneira como interesses eleitorais podem influenciar a relação de figuras públicas com diferentes comunidades.

Sucesso de audiência não significa unanimidade

Apesar dos números expressivos na Netflix, Sobrevivência dividiu opiniões. A premissa oferece elementos para um suspense político intenso, com conflitos morais e reviravoltas, mas parte das críticas aponta problemas no desenvolvimento dos personagens e na condução da narrativa. Atualmente, o filme conta com apenas 32% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

O roteiro apresenta questões interessantes sobre ambição, família e o preço das decisões tomadas em situações extremas. No entanto, algumas dessas ideias não recebem aprofundamento suficiente, e o filme perde força quando tenta conciliar o suspense de sequestro com as disputas políticas e os conflitos pessoais.

A atuação do elenco também não é aproveitada em todo o seu potencial. Mesmo com nomes experientes, determinadas relações carecem de desenvolvimento emocional, o que reduz o impacto de alguns momentos dramáticos.

Vale a pena?

Sim, para quem gosta de suspenses criminais, histórias de sequestro e tramas envolventes com segredos e dilemas morais. Sobrevivência oferece uma premissa capaz de despertar curiosidade e um elenco conhecido, além de discutir os limites que alguém pode ultrapassar para proteger a própria família.

Por outro lado, quem procura um roteiro muito bem amarrado, personagens profundamente desenvolvidos e reviravoltas realmente surpreendentes pode se decepcionar. O filme utiliza convenções conhecidas do gênero e nem sempre consegue dar consistência às ideias que apresenta.

Ainda assim, para quem deseja escapar do tédio com um suspense de pouco menos de duas horas, a produção pode ser uma escolha interessante. O sucesso de audiência demonstra que a história despertou a curiosidade de milhões de assinantes, mesmo sem conquistar unanimidade entre os críticos.

Veja o trailer!