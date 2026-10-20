Após sucesso de Lanternas, DC muda de rota com nova série de comédia

Depois de investir em uma abordagem séria e realista com Lanternas, a DC prepara uma mudança de tom para sua próxima série na HBO Max. Sob o comando de James Gunn, The People vs. Gorilla Grodd vai apostar na comédia para explorar uma faceta mais extravagante dos quadrinhos, com um gorila telepata no centro de uma investigação criminal.

A produção será apresentada no formato de falso documentário e acompanhará funcionários do Planeta Diário, o tradicional jornal de Metrópolis, enquanto tentam provar a inocência de Gorilla Grodd em um caso antigo. O personagem será interpretado por Jimmy Tatro, conhecido por seus trabalhos em produções de comédia.

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A proposta representa uma mudança significativa em relação a Lanternas, série que acompanha John Stewart (Aaron Pierre) e Hal Jordan (Kyle Chandler) em uma investigação marcada pelo suspense e por uma atmosfera inspirada em dramas policiais. Com a nova produção, a DC pretende explorar o humor e situações inusitadas, ampliando a variedade de estilos dentro de seu universo televisivo.

Nova série da DC aposta em comédia e falso documentário

Em vez de priorizar o suspense policial, The People vs. Gorilla Grodd pretende explorar o potencial cômico de uma história protagonizada por um dos vilões mais peculiares dos quadrinhos da DC.

Gorilla Grodd é conhecido por sua inteligência extraordinária e seus poderes telepáticos. A escolha do personagem permite que a produção trabalhe com situações absurdas e elementos fantásticos, distanciando-se da abordagem mais contida adotada em Lanternas.

Gorilla Grodd é um vilão peculiar dos quadrinhos da DC - Foto: Reprodução

O formato de falso documentário também abre espaço para uma narrativa que acompanha os funcionários do Planeta Diário durante a investigação. A tentativa de demonstrar a inocência do gorila deve conduzir a história, combinando elementos de documentários criminais com o humor característico das produções do gênero.

Durante o anúncio da série, James Gunn explicou que a proposta é explorar os aspectos mais engraçados do universo da DC. Amy Gravitt, responsável pelas produções de comédia da HBO, também destacou o potencial humorístico da interpretação de Jimmy Tatro como o vilão.

Por que a DC está mudando de direção após Lanternas?

A diferença entre as duas produções evidencia a variedade de abordagens que James Gunn pretende adotar para o universo da DC. Enquanto Lanternas investe em uma investigação com atmosfera de drama policial, The People vs. Gorilla Grodd deve seguir por um caminho mais cômico e extravagante.

Inspirada em produções como True Detective, Lanternas acompanha os protagonistas em uma investigação que coloca em segundo plano parte dos elementos cósmicos tradicionalmente associados aos personagens.

A escolha permite explorar o lado humano de John Stewart e Hal Jordan, mas também levantou questionamentos sobre a presença de elementos fantásticos e as conexões com o universo mais amplo da DC.

A nova série, por sua vez, parece disposta a seguir na direção oposta. Com um gorila falante e telepata no centro da trama, a produção poderá explorar características dos quadrinhos que dificilmente se encaixariam na abordagem mais realista de Lanternas.

A mudança não significa necessariamente o abandono de um estilo em favor de outro. A proposta reforça a possibilidade de que diferentes projetos da DC tenham identidades próprias, permitindo que histórias de suspense, aventura e comédia coexistam dentro da mesma franquia.

James Gunn amplia a variedade de histórias da DC

A aposta em estilos distintos já aparece em outros projetos associados à nova fase da DC. Produções como Superman (2025), Supergirl, Comando das Criaturas, Cara-de-Barro e a segunda temporada de Pacificador mostram a intenção de explorar diferentes gêneros, tons e personagens.

Nesse cenário, The People vs. Gorilla Grodd surge como mais uma tentativa de diversificar as histórias do estúdio na televisão. Em vez de seguir uma fórmula única, a produção pretende explorar o lado mais absurdo dos quadrinhos, com uma narrativa que mistura investigação criminal e comédia.

Jimmy Tatro foi escalado para interpretar o Gorilla Grodd - Foto: Divulgação

A escolha também coloca Jimmy Tatro diante de um papel incomum, já que o ator interpretará um vilão cuja inteligência e poderes telepáticos podem render situações bastante diferentes das encontradas em histórias tradicionais de super-heróis.



Enquanto isso, John Stewart continuará nos planos da franquia. O personagem tem uma aparição prevista em Man of Tomorrow, filme programado para 2027.

Quando estreia The People vs. Gorilla Grodd?

Até o momento, The People vs. Gorilla Grodd não teve uma data de estreia especificada. A produção integra a expansão do universo da DC na televisão e deve apresentar uma abordagem diferente do comum.

A proposta reforça a intenção de diversificar o universo da DC, abrindo espaço para histórias que não dependam exclusivamente de grandes confrontos entre super-heróis e vilões. Agora, a expectativa fica em torno de como a produção transformará um personagem tão extravagante em protagonista de uma comédia investigativa.