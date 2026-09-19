4 minisséries novas da Netflix para este fim de semana (19 e 20/09)

Finalmente o fim de semana chegou, e, com ele, aquela vontade de encontrar uma série capaz de prender a atenção sem exigir vários dias de dedicação. Para quem prefere histórias curtas e envolventes, a Netflix mantém no catálogo produções que podem ser ótimas opções para começar e terminar a maratona em pouco tempo.

O catálogo da plataforma reúne minisséries de diferentes gêneros, com histórias que passeiam por suspense, drama, romance e conflitos familiares.

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Algumas delas apostam em tramas cheias de diversão e reviravoltas, enquanto outras aproveitam poucos episódios para desenvolver personagens e situações capazes de manter o público interessado.

Para quem costuma passar mais tempo escolhendo o que assistir do que efetivamente dando play, a curadoria pode fazer toda a diferença.

Entre as opções selecionadas, há produções que aparecem entre os conteúdos mais assistidos da Netflix e histórias que podem conquistar quem procura uma novidade para acompanhar durante os próximos dias.



A lista reúne desde séries que acabaram de chegar à Netflix até produções marcadas por crimes, relacionamentos, segredos e desafios pessoais. Com tramas envolventes e formatos mais enxutos, as opções são ideais para quem quer dar play e chegar ao desfecho ainda no fim de semana, sem precisar esperar semanas pelos próximos episódios.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o sábado e o domingo diante da televisão.

4 minisséries para ver agora na Netflix

A Boneca

Cena de A Boneca - Foto: Divulgação

Inspirada em um dos maiores clássicos da literatura polonesa, A Boneca transporta para os dias atuais uma história marcada por paixão, ambição e obsessão. A trama acompanha um homem bem-sucedido que dedica a vida à busca por prestígio e riqueza, acreditando que a ascensão social poderá aproximá-lo de Izabela, a mulher por quem é profundamente apaixonado.



Conforme os sentimentos se intensificam, a diferença entre amor e obsessão começa a desaparecer. Em meio a jogos de poder, diferenças sociais e ilusões, ele precisa lidar com as consequências dos próprios desejos enquanto tenta alcançar aquilo que acredita querer.

Monstro: A História de Lizzie Borden

Cena de Monstro: A História de Lizzie Borden - Foto: Divulgação

Ambientada no fim do século XIX, Monstro: A História de Lizzie Borden apresenta uma nova história da franquia Monstros, de Ryan Murphy. A produção acompanha o caso de Lizzie Borden (Ella Beatty), acusada em 1893 de assassinar o pai, Andrew Borden (Charlie Hunnam), e a madrasta, Abby Borden (Rebecca Hall), com golpes de machado dentro da própria casa.



Apesar das suspeitas que cercavam o caso, Lizzie foi absolvida pelo tribunal e o crime nunca foi solucionado. A série explora as contradições envolvendo a personagem e apresenta diferentes versões dos acontecimentos, questionando se ela foi uma vítima da sociedade ou a responsável por uma enorme brutalidade.

As Amigas do Clube

Cena de As Amigas do Clube - Foto: Divulgação

As Amigas do Clube acompanha Karen (Loes Haverkort), que se muda com a família para Bergen, na Noruega, e rapidamente é acolhida pelo Dining Club. O grupo mantém um estilo de vida luxuoso, marcado por jantares extravagantes e vinhos caríssimos, mas a aparente tranquilidade começa a desaparecer depois que a casa de um dos integrantes pega fogo e Evert (Edwin Jonker) é assassinado.



Enquanto tenta descobrir o que aconteceu, Karen percebe que a convivência amigável esconde uma série de mentiras e traições. Quanto mais se aproxima da verdade, mais perigoso se torna o jogo entre os integrantes do grupo, que passam a revelar segredos e interesses que podem colocar todos em risco.

A Garota do Remo

Cena de A Garota do Remo - Foto: Divulgação

A Garota do Remo apresenta Teagan (Miku Patricia Martineau), uma jovem de 16 anos com excelentes habilidades no esporte. Depois que um escândalo envolvendo sua família muda completamente sua rotina, ela precisa trocar de colégio e passa a estudar em uma tradicional instituição preparatória da Costa Leste, onde descobre que não existe uma equipe feminina de remo.



Decidida a voltar às competições, Teagan aceita o desafio de integrar a equipe masculina. Entre disputas pela liderança, conflitos com o capitão arrogante do time e um romance, ela precisa conquistar a confiança dos colegas enquanto também enfrenta problemas dentro de casa.