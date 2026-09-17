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Série do Prime Video é a mais cara da história com apenas 16 episódios
Produção revisita o universo de Tolkien milhares de anos antes da história conhecida nos cinemas
Para quem chega à quinta-feira ainda tentando encontrar uma produção para assistir durante os momentos de descanso, uma série de fantasia pode ser uma alternativa para ocupar o tempo livre ao longo da semana.
O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder reúne duas temporadas completas no Prime Video, com 16 episódios disponíveis, e revisita um dos universos mais conhecidos do cinema ao contar acontecimentos ambientados milhares de anos antes da jornada de Frodo.
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A produção pode ser acompanhada aos poucos, com alguns episódios por dia, sem a necessidade de concluir toda a história de uma vez. Para quem quer aproveitar a noite no sofá e fugir do tédio depois do trabalho, a série combina fantasia, aventura e conflitos envolvendo diferentes povos da Terra-média.
O projeto também chama atenção pelo tamanho da produção. Com duas temporadas lançadas, a série já teria custado cerca de US$ 1 bilhão, segundo dados de documentos financeiros analisados pela Forbes, tornando-se uma das produções televisivas mais caras da história.
Uma história antes de Frodo
Lançada em setembro de 2022, Os Anéis de Poder não acompanha novamente a trajetória apresentada na trilogia cinematográfica dirigida por Peter Jackson. A série volta milhares de anos no tempo e se concentra na Segunda Era da Terra-média.
A trama utiliza principalmente informações presentes nos apêndices de O Senhor dos Anéis e acompanha personagens que ainda estão construindo suas histórias, entre eles Galadriel e Elrond.
Nesse período, uma ameaça antiga começa a recuperar suas forças. Ao mesmo tempo, elfos, anões e homens enfrentam conflitos próprios, enquanto alianças são formadas e os acontecimentos que levarão ao surgimento dos famosos Anéis de Poder começam a ganhar forma.
O universo de Tolkien ganha uma nova história
A produção revisita elementos que os fãs dos filmes de Peter Jackson já conhecem, mas parte de um período muito anterior aos acontecimentos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis.
A Segunda Era é apresentada como um momento de grandes transformações na Terra-média. Reinos ascendem e entram em conflito, diferentes povos precisam lidar com novas ameaças e personagens começam a construir legados que terão consequências muito depois de suas próprias histórias.
A ascensão de Sauron está entre os principais acontecimentos acompanhados pela série. A narrativa também explora a história de Númenor e os conflitos que ajudam a explicar a origem de elementos importantes do universo posteriormente conhecido pela trilogia cinematográfica.
A série mais cara da história da televisão
O orçamento é outro aspecto que diferencia o projeto. De acordo com documentos financeiros analisados pela Forbes, as duas primeiras temporadas teriam custado aproximadamente US$ 1 bilhão.
O valor considera a produção, mas não inclui os cerca de US$ 250 milhões que a Amazon teria desembolsado pelos direitos televisivos do universo de Tolkien. Também não desconta os incentivos fiscais recebidos pela produção.
O investimento está relacionado à dimensão do universo adaptado. O Senhor dos Anéis é uma das propriedades intelectuais mais conhecidas da literatura fantástica e ganhou enorme repercussão mundial com a trilogia cinematográfica lançada no início dos anos 2000.
16 episódios já estão disponíveis
As duas primeiras temporadas somam 16 episódios, todos disponíveis no Prime Video. Com capítulos de duração longa, a série pode ser distribuída ao longo da semana por quem prefere assistir a alguns episódios por noite.
A história, porém, ainda está longe de chegar ao fim. A terceira temporada tem estreia prevista para 11 de novembro de 2026 e deve avançar alguns anos na narrativa, com a guerra entre os elfos e Sauron ganhando espaço.
O projeto foi concebido originalmente para cinco temporadas. A quarta já está em desenvolvimento e pode começar a ser filmada em 2027, mas ainda depende de uma renovação formal da plataforma.
Uma produção para quem conhece os filmes
Apesar de apresentar uma história independente da jornada de Frodo, a série recupera personagens, povos, lugares e acontecimentos que fazem parte da mitologia conhecida pelos fãs de O Senhor dos Anéis.
A proposta é mostrar um período pouco explorado nas adaptações cinematográficas e acompanhar a formação de acontecimentos que posteriormente terão consequências para a Terra-média.
Isso faz com que a produção funcione também como uma revisita ao universo criado por J.R.R. Tolkien, mas sob uma perspectiva cronológica bastante anterior àquela apresentada nos filmes de Peter Jackson.
Vale a pena?
Para os fãs de fantasia, aventura e do universo de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder pode ser uma opção para revisitar a Terra-média ao longo desta semana.
Os 16 episódios disponíveis permitem uma maratona gradual, com alguns capítulos por dia, enquanto a história amplia acontecimentos que antecedem em milhares de anos a jornada apresentada nos filmes.
A série também pode interessar a quem gosta de acompanhar grandes produções de fantasia, especialmente pela escala do projeto e pela quantidade de personagens, reinos e conflitos apresentados.
Para quem já conhece os filmes originais, a produção oferece ainda a possibilidade de retornar a esse universo por meio de uma história ambientada em outro período.