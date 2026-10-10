4 minisséries viciantes da Netflix para o fim de semana (10 e 11/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele surge também aquela vontade de esquecer um pouco a correria dos últimos dias e mergulhar em uma boa história. Para quem prefere séries capazes de prender a atenção logo nos primeiros episódios, a Netflix reúne opções curtas e envolventes que podem transformar algumas horas livres em uma verdadeira maratona.

Nem sempre, porém, é necessário começar uma produção com dezenas de episódios para encontrar uma trama capaz de viciar. As minisséries são uma alternativa prática para quem quer acompanhar uma história completa, descobrir seus mistérios e chegar ao desfecho sem precisar reservar várias semanas para isso.

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O catálogo da Netflix é recheado de séries curtas para maratonas de poucos dias, com tramas que passeiam por suspense, investigação, drama psicológico, ação e reviravoltas. São produções que podem ser encaixadas com facilidade na programação do fim de semana e entregam histórias que despertam a curiosidade a cada capítulo.

Para quem está procurando uma opção para começar no sábado e terminar no domingo, a curadoria pode fazer toda a diferença. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar os dias de descanso com quatro minisséries que prometem envolver do início ao fim.

4 minisséries para ver agora na Netflix

Vocês Não Me Conhecem

Essa minissérie é uma opção pouco conhecida para maratonar - Foto: Divulgação

Baseada no livro de Imran Mahmood, Vocês Não Me Conhecem acompanha Hero (Samuel Adewunmi), um jovem trabalhador acusado de assassinato. Apesar de se considerar inocente, ele se vê diante de pelo menos oito evidências circunstanciais que podem ser usadas contra ele.

Hero é acusado de atirar em Jamil (Roger Jean Nsengiyumva), um traficante de drogas local com quem teve uma discussão pública. Durante o julgamento, ele decide contar sua própria versão dos acontecimentos e tenta explicar a relação complicada que mantinha com a vítima.

Gypsy

Minissérie é uma opção incrível para quem busca uma boa maratona de fim de semana - Foto: Divulgação

Lançada pela Netflix em 2017, Gypsy é um drama psicológico estrelado por Naomi Watts. A produção acompanha Jean Holloway, uma psicóloga de sucesso que começa a ultrapassar os limites éticos da profissão.

Secretamente, ela se infiltra na vida pessoal de pessoas relacionadas aos seus pacientes. A partir dessas aproximações, a personagem passa a se envolver em situações cada vez mais perigosas, colocando em risco diferentes áreas de sua própria vida.

Paranoid

Essa série pouco conhecida da Netflix é ideal para seu fim de semana - Foto: Divulgação

A história de Paranoid começa com um crime brutal: uma mãe e um médico são assassinados em um parque infantil diante de diversas testemunhas. Um grupo de detetives assume a investigação acreditando inicialmente estar diante de um caso que pode ser solucionado.

Conforme as investigações avançam, porém, o que parecia simples se transforma em um mistério cada vez mais obscuro. Notas misteriosas enviadas por uma figura conhecida como "detetive fantasma" levam os investigadores até a Europa e ampliam as dimensões do caso.

Black Doves

Keira Knightley é a estrela dessa série curta da Netflix - Foto: Divulgação

Ambientada em Londres durante o Natal, Black Doves combina ação e suspense ao acompanhar Helen Webb (Keira Knightley), uma espiã profissional que mantém a aparência de esposa e mãe dedicada enquanto repassa à organização secreta Black Doves os segredos do marido, um influente político britânico.

Há uma década, Helen consegue sustentar essa vida dupla, mas tudo muda quando seu amante, Jason (Andrew Koji), é brutalmente assassinado. Sua chefe, Reed (Sarah Lancashire), então chama Sam Young (Ben Whishaw), antigo amigo de Helen e agente secreto afastado do serviço, para protegê-la. Juntos, eles investigam a morte e acabam diante de uma conspiração no submundo londrino capaz de provocar uma grave crise geopolítica.