4 séries curtas viciantes da Netflix para o fim de semana (26 e 27/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de encontrar uma série capaz de prender a atenção logo nos primeiros episódios. Para quem prefere produções mais rápidas, a Netflix tem um catálogo recheado de opções para os fãs de histórias curtas, viciantes e cheias de acontecimentos.

As séries curtas são ideais para quem quer começar uma produção e conseguir chegar ao final no mesmo fim de semana. Em vez de passar semanas acompanhando dezenas de episódios, dá para mergulhar em uma trama e descobrir todos os seus mistérios em poucos dias.

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E não faltam alternativas no catálogo da plataforma. Entre dramas, histórias baseadas em acontecimentos reais, suspense e tramas repletas de reviravoltas, há produções capazes de conquistar quem procura algo para assistir sem precisar assumir um compromisso longo com uma nova série.



A seleção também conta com séries que acabaram de ser lançadas e outras produções que podem ter passado despercebidas entre tantas opções disponíveis no streaming.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer encontrar uma nova maratona para os dias 26 e 27 de setembro.

4 séries curtas para ver agora na Netflix

Vinagre de Maçã

Cena de 'Vinagre de Maçã' - Foto: Divulgação

Vinagre de Maçã é uma minissérie dramática que explora o glamouroso e controverso mundo do bem-estar digital. A trama acompanha Belle Gibson (interpretada por Kaitlyn Dever), uma carismática influenciadora que conquista fama ao afirmar ter curado um câncer cerebral terminal por meio de práticas naturais e estilo de vida saudável.



Sua história inspira milhares de seguidores e resulta no desenvolvimento de um aplicativo de sucesso e um livro best-seller. No entanto, conforme sua popularidade cresce, começam a surgir dúvidas sobre a veracidade de suas alegações. Investigações revelam que Belle nunca teve câncer e que suas promessas de doações de lucros para instituições de caridade não foram cumpridas.

Conheço Você

Cena de 'Conheço Você' - Foto: Divulgação

Conheço Você acompanha Funda (Elçin Sangu), uma mulher com uma bela carreira como pintora, mas que após se tornar mãe precisou dar uma pausa em sua carreira. Agora, querendo retomar de onde parou, ela decide sair em busca de alguém de confiança para cuidar de sua filha enquanto ela trabalha.



Depois de uma longa procura, ela se depara com Nazlı (Melis Sezen), e percebe que a garota cumpre absolutamente todos os requisitos que ela procurava. No entanto, a babá misteriosa dá start em um perigoso jogo envolvendo desejo e lealdade, assim será capaz de ficar marcada eternamente na vida de Funda e do seu marido İlker (Ozan Dolunay).

As Amigas do Clube

Cena de 'As Amigas do Clube' - Foto: Divulgação

As Amigas do Clube segue a vida de Karen (Loes Haverkort), que se muda com a família para Bergen, na Noruega. Ao chegarem lá, não demora muito até que ela seja acolhida pelo Dining Club, um grupo de amigos com estilo de vida luxuoso à base de de jantares extravagantes e vinhos caríssimos.



Mas, a tranquilidade dos amigos se esvanece quando a casa de um dos integrantes pega fogo e Evert (Edwin Jonker), é assassinado, enquanto sua esposa e seus filhos escapam por pouco. Ao tentar entender o que aconteceu, Karen percebe que por trás da fachada harmoniosa e amigável, todos escondem uma grande quantidade de mentiras e traições constantes.

Conforme se aproxima da verdade, ela transforma a convivência com o grupo em um jogo perigoso, no qual ninguém parece confiável e todos têm algo a perder.

Eric

Cena de 'Eric' - Foto: Divulgação

Em Eric, um ventríloquo entra em uma espiral de desespero e conta apenas com o delírio de um monstro azul para como aliado para encontrar seu filho que desapareceu. Na minissérie criada por Abi Morgan, Vincent (Benedict Cumberbatch) é um famoso criador de programas de TV para o público infantil com fantoches.



Quando seu filho de nove anos desaparece, ele acha que colocar o amigo imaginário do menino, um monstro azul chamado Eric, ao vivo na televisão vai trazê-lo de volta para casa. Ele entra em uma paranoia tão grande que acaba afastando a todos ao seu redor, exceto Eric.