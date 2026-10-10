4 séries policiais no Prime Video para o fim de semana (10 e 11/10)

Finalmente chegou o fim de semana e, para quem gosta de uma boa história de suspense, os próximos dias podem ser a oportunidade perfeita para colocar uma série em dia. O Prime Video tem um catálogo recheado de produções para todos os gostos, incluindo tramas policiais capazes de prender a atenção logo nos primeiros episódios.

Para quem prefere histórias cheias de mistérios, investigações e personagens envolvidos em situações cada vez mais complicadas, algumas opções disponíveis na plataforma são uma ótima pedida. São produções que apostam em diferentes tipos de suspense e podem surpreender até quem já está acostumado com o gênero.

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Além disso, séries mais curtas são perfeitas para quem quer uma maratona rápida e envolvente. Dá para começar no sábado, avançar pelos episódios ao longo do domingo e chegar ao início da semana com a história já concluída, sem precisar reservar vários dias para acompanhar a trama.

Com tantas alternativas no catálogo, a curadoria faz a diferença para encontrar aquela produção que combina com o momento. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções de suspense e investigação para quem quer aproveitar o fim de semana diante da tela.

4 séries para ver agora no Prime Video

Mentirosos

Série é um dos sucessos do Prime Video - Foto: Divulgação

Em Mentirosos, os limites entre segredos, mentiras e relações familiares são colocados à prova. A série adapta o romance homônimo de E. Lockhart, best-seller do The New York Times, e acompanha a rica família Sinclair, que se recusa a reconhecer sua decadência enquanto mantém tradições luxuosas, incluindo as férias em uma ilha particular.

Cadence, herdeira da fortuna Sinclair, passa o verão ao lado dos chamados Mentirosos, grupo formado por ela, seus primos e o melhor amigo. Porém, um acidente provoca amnésia, fortes dores de cabeça e depressão na jovem. Dois anos depois, ela retorna à ilha para descobrir o que realmente aconteceu e encontra respostas muito diferentes do que imaginava.

O Roubo

Série curta fez sucesso imediato no Prime Video - Foto: Divulgação

O Roubo transforma um dia aparentemente comum em um verdadeiro pesadelo. A trama começa quando uma quadrilha armada invade a empresa de investimentos Lochmill Capital e mantém os funcionários sob controle, enquanto bilhões em fundos de pensão estão em jogo. Zara (Sophie Turner) e Luke (Archie Madekwe), que são amigos, acabam obrigados a colaborar diante da situação.

Enquanto os dois tentam sobreviver ao assalto, o Inspetor-Chefe Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) assume a investigação. Ao mesmo tempo, ele enfrenta problemas financeiros próprios após uma recaída no vício em jogos de azar. Conforme as peças começam a se encaixar, o segredo por trás do roubo pode revelar que o crime é apenas parte de algo muito maior.

Scarpetta: Médica Legista

Série com elenco estrelado é sucesso absoluto no Prime Video - Foto: Divulgação

Em Scarpetta: Médica Legista, a investigação criminal ganha espaço a partir do trabalho de Kay Scarpetta, uma brilhante patologista forense que retorna à cidade onde começou a carreira para assumir um cargo de chefia. Logo após voltar, ela precisa investigar um homicídio violento com semelhanças inquietantes com seu primeiro grande caso, ocorrido décadas antes.

Ao revisar acontecimentos de seu passado profissional e analisar novas evidências no laboratório forense, Kay passa a suspeitar da atuação de um assassino em série. Enquanto procura conexões entre o crime atual e os acontecimentos do passado, ela também precisa lidar com conflitos familiares, especialmente com a relação conturbada com a irmã Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis).

Sweetpea

Essa série do Prime Video é ideal para maratonar em poucas horas - Foto: Divulgação

Sweetpea acompanha Rhiannon Lewis (Ella Purnell), uma jovem tímida e reservada que passou a infância e a adolescência sofrendo bullying. Na vida adulta, ela continua sendo subestimada por pessoas próximas, incluindo o namorado e o chefe do jornal onde trabalha, que a chama de "Sweetpea".

Enquanto tenta lidar com o estresse e com a forma como é tratada pelos outros, Rhiannon mantém uma lista particular para aliviar a pressão do dia a dia. O detalhe é que os tópicos são assassinatos. O hábito, que até então era apenas "terapêutico", muda de rumo depois da morte do pai e do reencontro com alguém de seu passado, despertando um lado que ela própria ainda não conhecia.