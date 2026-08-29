5 filmes em alta na Netflix para ver neste fim de semana (29 e 30/08)

O fim de semana finalmente chegou, trazendo aquela vontade de desacelerar, aproveitar o sofá e encontrar uma boa produção para assistir.

Para quem não sabe por onde começar, o catálogo da Netflix está recheado de filmes para todos os gostos, com opções que vão do suspense à ficção científica, passando pela comédia e pelo drama.

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Mas, diante de tantas possibilidades disponíveis, escolher o próximo filme pode ser mais difícil do que parece. É justamente aí que a curadoria faz diferença, especialmente para quem quer aproveitar as produções que estão chamando a atenção do público neste momento.



Entre os filmes em alta no TOP 10 da Netflix atualmente estão produções recém-chegadas à plataforma, incluindo histórias de perseguição, crime, mistério, ficção científica e aventura. Há ainda opções para quem prefere rir com uma dupla improvável ou acompanhar personagens que precisam enfrentar o próprio passado.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para aproveitar o fim de semana de 29 e 30 de agosto.

5 filmes para ver agora na Netflix

La Captura

Cena de La Captura - Foto: Divulgação

Em uma noite que deveria terminar como qualquer outra, dois policiais mexicanos veem suas últimas horas de serviço se transformarem em uma luta desesperada pela sobrevivência. Ao cruzarem o caminho de um poderoso chefe de cartel, eles se tornam alvos de uma perseguição implacável, na qual cada decisão pode ser fatal.



Isolados e conscientes de que não podem confiar em ninguém, os agentes precisam usar experiência, coragem e instinto para escapar de uma rede criminosa que parece estar sempre um passo à frente. Baseado em acontecimentos reais, o drama policial acompanha uma jornada tensa pelo submundo do crime organizado e pelos limites da lealdade.

A Fera Interior

Cena de A Fera Interior - Foto: Divulgação

Em A Fera Interior, Willow, uma garota de apenas 10 anos, começa a perceber que há algo estranho nos segredos que envolvem sua família. Morando em um complexo fortificado na zona rural da Inglaterra, ela passa a questionar o motivo de viver tão isolada do mundo.



Escondida, a menina decide seguir os pais durante uma das tradicionais trilhas secretas até o coração da floresta. No entanto, Willow testemunha seu pai passando por uma transformação incomum e precisa lidar com um segredo que parece atravessar gerações.

Mickey 17

Cena de Mickey 17 - Foto: Divulgação

Baseado no livro de Edward Ashton, Mickey 17 acompanha Mickey Barnes, vivido por Robert Pattinson, um homem consumível enviado em uma missão suicida para colonizar o planeta gelado de Niflheim. Como parte de um grupo descartável, ele recebe tarefas perigosas e, sempre que morre, suas memórias são transferidas para um novo corpo.



Após seis mortes, Mickey começa a perceber que sua existência é mais complexa do que imaginava. Confrontado com os segredos por trás de sua repetitiva jornada, ele precisa fazer escolhas capazes de abalar a ordem estabelecida e alterar o destino da missão.

Nando Entre Dois Mundos

Cena de Nando Entre Dois Mundos - Foto: Divulgação

Cinco anos depois de conseguir ascender ao poder no submundo do crime, Nando vive uma realidade distante de tudo que construiu na Sérvia. A situação muda completamente quando Bruninha, sua filha adolescente, desaparece misteriosamente, forçando-o a retornar ao Brasil.



Determinado a manter a família longe dos riscos, ele percebe que essa missão está longe de ser simples. Para salvar os entes queridos e se livrar do perigo, Nando precisará enfrentar o passado e tomar uma decisão capaz de mudar definitivamente seu futuro.

Armadas e Perigosas

Cena de Armadas e Perigosas - Foto: Divulgação

Ashburn, vivida por Sandra Bullock, é uma agente especial do FBI extremamente competente, mas sua arrogância e antipatia fazem com que seja mal vista pelos colegas. De olho em uma promoção, ela pede para ser encarregada da investigação de um poderoso traficante de drogas em Boston.



Ao chegar à cidade, porém, Ashburn decide interrogar um traficante preso por Mullins, uma policial local desbocada interpretada por Melissa McCarthy, que não aceita ordens de ninguém. As duas batem de frente desde o primeiro encontro, mas precisam encontrar uma maneira de trabalhar juntas.