5 filmes em alta no Prime Video para este fim de semana (19 e 20/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de deixar a rotina de lado e encontrar uma produção capaz de prender a atenção do início ao fim. Para quem já está pensando no que assistir nos dias 19 e 20 de setembro, o Prime Video reúne filmes de diferentes gêneros que estão chamando a atenção dos assinantes.

O catálogo da plataforma é recheado de opções para todos os gostos, mas nem sempre é fácil decidir qual delas merece algumas horas do tão disputado tempo livre. Quando a intenção é dar o play sem passar muito tempo procurando, conferir o que está em alta pode ser um bom caminho.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Afinal, todo mundo gosta de uma boa maratona quando encontra uma história envolvente. Entre ação, suspense, terror, romance e drama, há produções capazes de atender a diferentes humores e transformar uma pausa na rotina em uma sessão de cinema em casa.



E é justamente aí que a curadoria faz a diferença. Os seis filmes selecionados aparecem entre os títulos em alta no TOP 10 do Prime Video, reunindo algumas das opções que estão despertando o interesse do público na plataforma neste momento.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o tempo livre e encontrar um filme em alta para assistir sem precisar ficar horas navegando pelo catálogo.

6 filmes para ver agora no Prime Video

O Aniversário

Esses filmes do Prime Video são perfeitos para ver no fim de semana - Foto: Divulgação

O Aniversário acompanha a família Taylor durante a comemoração dos 25 anos de casamento de Ellen (Diane Lane) e Paul Taylor (Kyle Chandler). Ao lado dos quatro filhos, Josh (Dylan O’Brien), Anna (Madeline Brewer), Cynthia (Zoey Deutch) e Birdie (Mckenna Grace), o casal aparenta viver uma relação familiar perfeita e uma vida privilegiada.



A situação começa a mudar durante o próprio almoço de aniversário, quando uma antiga aluna de Ellen reaparece como a elegante namorada de Josh. Conforme Liz se aproxima cada vez mais da família, antigas tensões vêm à tona e relações que pareciam inabaláveis começam a ser colocadas à prova.

Golpe Explosivo

Cena de Golpe Explosivo - Foto: Divulgação

Para quem procura ação e tensão, Golpe Explosivo acompanha um grupo de criminosos que decide aproveitar uma situação caótica para colocar em prática um plano ousado. Tudo começa quando uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial é encontrada durante uma obra.



A descoberta provoca uma grande operação policial para retirar milhares de moradores do centro de Londres. Com a cidade em estado de emergência e os sistemas de segurança no limite, os criminosos liderados por Karalis (Theo James) encontram uma oportunidade para agir.

Enquanto militares comandados por Will (Aaron Taylor-Johnson) são enviados para investigar e desarmar a bomba, o grupo se esconde na região de evacuação e inicia um plano para roubar joias. A corrida contra o tempo acontece enquanto a ameaça de uma explosão permanece presente.

Corrida Contra o Tempo

Cena de Corrida Contra o Tempo - Foto: Divulgação

Corrida Contra o Tempo aposta em uma história de ação protagonizada por Gal Gadot. A atriz interpreta uma advogada poderosa que precisa atravessar as ruas de Londres em uma corrida desesperada para salvar o filho, que foi sequestrado.



Durante a busca, a protagonista passa a receber ordens de um misterioso interlocutor. Por meio de telefonemas enigmáticos, ele controla seus movimentos e determina os próximos passos que ela deve seguir.

Zona Infectada

Cena de Zona Infectada - Foto: Divulgação

Quem prefere terror pode apostar em Zona Infectada, filme de 2018 que mistura suspense e apocalipse zumbi. A produção acompanha Mara, uma policial grávida que está prestes a entrar de licença, e Ben, um homem quase cego.



Os dois acordam em meio a um cenário completamente transformado em Grey County. O local foi tomado por um apocalipse zumbi letal, colocando os protagonistas diante de uma ameaça que exige decisões rápidas para conseguir sobreviver. Com diferentes limitações e em meio ao caos, Mara e Ben precisam encontrar uma maneira de enfrentar o novo cenário.

Atraídos Pelo Destino

Cena de Atraídos Pelo Destino - Foto: Divulgação

Atraídos pelo Destino acompanha Marfil Cortés, jovem filha de um rico empresário espanhol que acaba de ser libertada depois de um sequestro. Por causa da situação, ela passa a precisar de proteção e Sebastian Moore é escolhido para assumir a função de seu segurança pessoal.



As diferenças entre os dois logo provocam uma série de desentendimentos. Marfil e Sebastian possuem personalidades bastante diferentes, mas a convivência faz surgir uma forte atração entre eles. A relação começa a mudar enquanto os dois se aproximam, transformando a dinâmica inicialmente marcada por conflitos.

Você + Eu: Contra o Mundo

Cena de Você + Eu: Contra o Mundo - Foto: Divulgação

Em Você + Eu: Contra o Mundo, Alma Lancaster (Vittoria di Savoia) tem 18 anos e vive uma vida aparentemente perfeita sob o controle da família. Enquanto todos acreditam que ela pretende seguir carreira em Direito, seu verdadeiro sonho é trabalhar com cinema.



Na universidade, Alma conhece Vadim Arcadi (Lucas Barski), estudante russo de 20 anos que carrega um passado conturbado e rompeu o contato com a família. Os dois são colocados juntos em um projeto cinematográfico e, apesar das diferenças, começam a desenvolver uma relação que vai além da parceria.

A aproximação, porém, não agrada a todos. Enquanto os atritos entre Alma e Vadim dão espaço para o romance, uma pessoa anônima começa a enviar ameaças ao casal, acrescentando uma nova camada de tensão à história.