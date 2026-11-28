GRANDES OPÇÕES!
5 filmes em alta no Prime Video para o fim de semana (28 e 29/11)
Produções que aparecem entre as mais populares do streaming prometem opções para diferentes momentos
Nem todo fim de semana precisa terminar com a dúvida sobre o que assistir. Com a chegada do sábado e do domingo, cresce a oportunidade de colocar os lançamentos em dia, descobrir histórias surpreendentes e aproveitar algumas horas de entretenimento sem sair de casa.
Para quem gosta de filmes que prendem a atenção, o Prime Video reúne produções de diferentes gêneros, com histórias que vão de perseguições eletrizantes a romances inesperados e mistérios cheios de reviravoltas. O catálogo da plataforma é recheado de opções para todos os gostos, incluindo títulos que estão conquistando espaço entre os espectadores.
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Uma boa maratona também depende de escolhas certeiras. Afinal, com tantas produções disponíveis, encontrar um filme que combine com o momento pode fazer toda a diferença. Por isso, acompanhar os títulos que estão em alta no TOP 10 do streaming é uma maneira de descobrir o que vem despertando o interesse do público.
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Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com cinco filmes em alta no Prime Video que merecem entrar no radar. Entre novidades, histórias emocionantes e aventuras cheias de adrenalina, as opções prometem transformar os dias 28 e 29 de novembro em uma boa oportunidade para aproveitar o cinema em casa.
5 filmes para ver agora no Prime Video
Obsessão
Até onde alguém seria capaz de chegar para conquistar a pessoa amada? Essa é uma das questões de Obsessão, filme que acompanha Bear, um jovem romântico que trabalha em uma loja de música e discos e alimenta sentimentos pela amiga de infância Nikki.
Na tentativa de conquistar a garota, ele compra um objeto sobrenatural chamado One Wish Willow, capaz de realizar um desejo. Bear pede para ganhar o coração de Nikki, mas logo percebe que conseguiu exatamente o que queria por um preço muito mais sombrio do que imaginava.
Fuga Mortal
Para quem procura ação e adrenalina, Fuga Mortal coloca uma perseguição em alta velocidade no centro da narrativa. O filme acompanha Ryan "Fang" Flanagan (Liam Neeson), um veterano de guerra acusado injustamente de um crime e obrigado a fugir das autoridades pelas estradas dos Estados Unidos.
Ao volante de um Mustang Shelby Cobra GT 65, ele enfrenta uma força-tarefa liderada pelo chefe da patrulha rodoviária do Texas. Com a ajuda de antigos companheiros das Forças Especiais e de pessoas que acompanham sua fuga como um espetáculo televisivo, Fang precisa provar sua inocência antes que a perseguição termine.
Michael
A trajetória de um dos maiores nomes da música mundial ganha destaque em Michael, cinebiografia dedicada ao Rei do Pop. Interpretado por Jaafar Jackson, o cantor tem sua história retratada desde os primeiros passos como integrante do Jackson Five até a construção de uma carreira solo que transformou a indústria musical.
Além das apresentações que marcaram gerações, o longa explora as ambições criativas de Michael Jackson e sua busca por reconhecimento artístico. A produção também apresenta aspectos de sua vida fora dos palcos, oferecendo um olhar sobre o legado cultural do artista.
Correndo para o Natal
O clima natalino ganha espaço em Correndo para o Natal, filme que aposta em romance, humor e uma viagem inesperada. A história acompanha dois colegas de trabalho que passaram muito tempo se enxergando como inimigos, até serem obrigados a dividir uma longa jornada de carro pelos Estados Unidos.
Durante o percurso, os dois enfrentam diferentes situações e descobrem uma conexão que jamais imaginaram existir. Entre aventuras e momentos de aproximação, a viagem acaba transformando a relação dos protagonistas de uma maneira inesperada.
Perfeitos Mentirosos
Segredos, jogos de poder e romances perigosos movimentam Perfeitos Mentirosos. Ambientado na Universidade de Tagus, o filme acompanha Jude Derry, uma jovem que chega à instituição com uma missão: infiltrar-se no círculo dos irmãos Cash para descobrir a verdade sobre a morte de seu próprio irmão.
Hereditários de um poderoso império familiar, os Cash são admirados e influentes no campus, mas escondem segredos que podem mudar tudo. À medida que Jude se aproxima deles, novas perguntas surgem e as relações se tornam cada vez mais complicadas. Em meio a rivalidades e mentiras, ela precisará descobrir em quem pode confiar antes que seu passado tenha consequências definitivas.