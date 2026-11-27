Quem já está entrando no clima das festas de fim de ano encontra uma novidade que vem chamando a atenção na Netflix. A comédia romântica Protegendo Estrelas conquistou 27,6 milhões de visualizações em apenas uma semana e se tornou o filme em língua inglesa mais assistido da plataforma no período.

Estrelado por Jared Padalecki, conhecido por Supernatural, e Leighton Meester, de Gossip Girl, o longa combina romance, humor e conflitos familiares em uma história ambientada durante o Natal.

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Os números correspondem ao levantamento oficial da Netflix entre 16 e 22 de novembro. Com o resultado, a produção abriu uma vantagem considerável sobre o segundo colocado, No Coração de Nashville, estrelado por Jessica Chastain, que registrou 14,8 milhões de visualizações.

O desempenho reforça a força dos filmes natalinos no streaming mesmo antes da chegada de dezembro. Para quem procura uma opção leve para assistir durante o tempo livre, o longa reúne os elementos tradicionais do gênero, mas também apresenta conflitos que vão além do romance entre os protagonistas.

Sobre o que é Protegendo Estrelas?

A trama acompanha Hannah Brooks (Leighton Meester), uma guarda-costas profissional altamente treinada que recebe a missão de proteger Jack Stapleton (Jared Padalecki), um famoso astro de Hollywood que está sendo perseguido por um admirador.

Para manter a segurança do ator e preservar o sigilo da operação, Hannah precisa fingir ser sua namorada. A missão leva os dois até o rancho da família de Jack, em Montana, onde passam as celebrações natalinas juntos.

O que deveria ser apenas um trabalho acaba se transformando em uma convivência capaz de mudar a relação entre os dois. Enquanto a proximidade aumenta, Hannah precisa equilibrar suas responsabilidades profissionais com os sentimentos que começam a surgir.

Dirigido por Elizabeth Allen Rosenbaum, o filme também conta com Andie MacDowell, Noah LaLonde, Jake Foy, Siobhan Williams e Walker Hayes no elenco.

Filme é inspirado em livro de romance

Além do apelo natalino, Protegendo Estrelas tem origem em uma obra literária. O longa é inspirado em A Guarda-Costas (The Bodyguard), romance escrito por Katherine Center e publicado em 2022.

A diretora Elizabeth Allen Rosenbaum contou que passou a acompanhar mais de perto a repercussão de livros nas redes sociais depois do sucesso de seu filme anterior na Netflix, Continência ao Amor. O interesse dos leitores pela obra de Center também influenciou sua decisão de assumir o projeto.

“A empolgação dos leitores e a repercussão do livro de Katherine Center nas redes sociais pesaram muito na minha decisão de dirigir o filme. Tem sido incrível trabalhar com Katherine e ver como ela está animada com a ideia de dar um toque natalino à sua história sobre uma guarda-costas durona e um astro de Hollywood. O clima de Natal é perfeito para deixar a química entre os dois ainda mais evidente”, disse ela ao streaming.

Romance aposta na química dos protagonistas

Um dos principais atrativos da produção está na relação entre Hannah e Jack. Embora a história siga caminhos conhecidos das comédias românticas, Leighton Meester e Jared Padalecki conseguem construir uma dinâmica convincente entre personagens que começam com diferenças evidentes.

A aproximação acontece gradualmente, permitindo que os protagonistas revejam suas primeiras impressões. O humor também surge das situações provocadas pela convivência, especialmente quando Jack demonstra surpresa ao descobrir que uma mulher de baixa estatura será responsável por sua proteção.

A narrativa ainda encontra espaço para abordar a independência de Hannah e os desafios enfrentados por uma profissional que precisa provar constantemente sua competência em um ambiente predominantemente masculino.

Entretanto, os conflitos familiares acabam assumindo um papel importante na história. A decisão de Jack de passar o Natal com os parentes, motivada pelo desejo de sua mãe doente, abre espaço para discussões sobre reconciliação, ressentimentos e a importância dos vínculos afetivos.

A relação conturbada entre Jack e seu irmão Hank também contribui para esse desenvolvimento, enquanto os encontros familiares ajudam a construir o clima acolhedor característico das produções natalinas.

Vale a pena assistir?

Para quem gosta de comédias românticas e filmes de Natal, Protegendo Estrelas é uma opção que cumpre bem sua proposta. A química entre os protagonistas, os momentos de humor e os conflitos familiares ajudam a sustentar uma narrativa leve, ideal para quem procura entretenimento sem grandes exigências.

O principal limite está na previsibilidade. Algumas situações seguem fórmulas bastante conhecidas do gênero, e determinados conflitos poderiam ser desenvolvidos com mais profundidade. Ainda assim, o longa encontra momentos de emoção e apresenta personagens carismáticos.

Com paisagens nevadas, decoração natalina e uma história sobre amor e reconciliação, o filme oferece uma alternativa para quem já quer entrar no clima das festas de fim de ano. O sucesso de audiência também indica que a produção encontrou seu público na Netflix, onde está disponível.