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Chegou o sábado, 14, e nada melhor do que aproveitar o tempo livre para assistir a um bom filme sem precisar interromper a maratona por causa da rotina.

Para quem gosta de histórias cheias de mistério, personagens complexos e investigações que escondem mais do que revelam, a Netflix prepara uma das apostas de seu catálogo para 2026. O filme, que já figura no TOP 10 de produções mais assistidas da plataforma, é uma opção para quem procura suspense e reviravoltas.

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Com um elenco de peso e uma trama ambientada no universo da música country, a novidade é uma opção para quem procura uma produção envolvente para acompanhar do início ao fim.

Estrelado por Jessica Chastain, No Coração de Nashville chegou à plataforma na sexta-feira, 13, e combina suspense, drama e música em uma investigação marcada por desaparecimentos, relacionamentos complicados e segredos do passado.

Desaparecimento misterioso movimenta trama

A história acompanha Misty Jones (Jessica Chastain), uma antiga estrela da música country que passou duas décadas afastada dos holofotes e vivendo em reclusão. A tranquilidade chega ao fim quando sua sobrinha, Charlie Heart (Carter Faith), uma cantora de 22 anos em ascensão, desaparece sem deixar rastros.

Cinco dias depois do sumiço, Misty decide retornar a Nashville para investigar o caso por conta própria. A busca por respostas, porém, acaba colocando a artista diante de um cenário muito mais complicado do que imaginava.

Conforme encontra novas pistas, a protagonista percebe que a cidade esconde segredos e que ninguém parece ser exatamente quem diz ser. A investigação também a obriga a encarar o próprio passado e o universo da música country que tentou deixar para trás.

Entre os principais suspeitos estão Jace (Ross Lynch), namorado de Charlie, e Roy Combs (Garrett Hedlund), empresário da jovem cantora.

Jessica Chastain lidera elenco de peso

Vencedora do Oscar, Jessica Chastain assume o papel central da produção e interpreta uma protagonista complexa, de personalidade forte e pouco preocupada em agradar os outros.

Sobre a personagem, a atriz destacou justamente essa característica. “Ela não está interessada em ser querida. E eu amo mulheres assim na tela, porque acho que não as vemos com frequência", disse em entrevista ao Tudum.

Além de Chastain, o elenco reúne Carter Faith, Ross Lynch, Garrett Hedlund, Paul Sparks, Jennifer Nettles, John Hawkes, Hill Harper, Norbert Leo Butz, Wynn Everett, Isabelle Kusman e David Rysdahl.

Carter Faith, que interpreta Charlie, também é cantora country e participa da trilha sonora original do longa.

Música country ganha destaque na produção

Além do mistério, a música tem papel importante na narrativa. Jessica Chastain gravou os vocais da personagem e participa das performances musicais apresentadas no filme.

A trilha sonora reúne interpretações originais do elenco e músicas de artistas como Margo Price e Carly Pearce, além de Eddy Dunlap, Channing Wilson e Dave “Fergie” Ferguson.

A direção e o roteiro são assinados por Shana Feste, que já explorou o universo da música country em Onde o Amor Está, filme estrelado por Gwyneth Paltrow e Tim McGraw.

Desta vez, a cineasta aposta em uma abordagem mais sombria, combinando elementos de suspense, investigação e música. A proposta é transformar o cenário de Nashville em um ambiente de mistério, no qual a protagonista precisa desconfiar até mesmo das pessoas mais próximas.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de produções com grande elenco, suspense e mistério, No Coração de Nashville é uma opção interessante para incluir na programação de sábado, 14.

A combinação de um desaparecimento misterioso, personagens cheios de segredos e o universo da música country cria uma trama que promete prender a atenção de quem gosta de investigar cada pista junto com os protagonistas.

Com Jessica Chastain à frente da história, o longa chega como uma das apostas da Netflix para conquistar o público no final de 2026.

Veja o trailer!