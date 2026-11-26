A presença de Loki será fundamental para os acontecimentos de Vingadores: Doutor Destino, próximo filme da Marvel. Embora a trama do quinto longa da equipe de super-heróis ainda esteja sob sigilo, Tom Hiddleston já confirmou que o personagem terá um papel importante na história, especialmente por sua ligação com o multiverso.

Em entrevista à revista Empire, o ator revelou que Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, fez questão de destacar que não seria possível dar continuidade a uma narrativa sobre o multiverso sem a participação do Deus das Histórias. O convite para retornar ao papel partiu de Feige e Louis D'Esposito.

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"A ligação partiu de Kevin Feige e [Louis D'Esposito ]e ficou muito claro que não havia como continuar uma história sobre o multiverso sem o Loki. Eles queriam que eu fizesse parte disso. Foi o que disseram", afirmou Hiddleston.

O que torna Loki tão importante para o multiverso?

A importância do personagem está diretamente relacionada aos acontecimentos do episódio final da segunda temporada de Loki. Na conclusão da série, ele deixa para trás a identidade de Deus da Mentira e assume o posto de Deus das Histórias, após um sacrifício que muda seu papel na estrutura do universo da Marvel.

Loki passa a ocupar a posição de sustentação da chamada Árvore do Multiverso. Com seus poderes, ele mantém unidas as diferentes linhas do tempo e impede que elas entrem em colisão. A imagem final da produção mostra o personagem sentado em um trono, segurando os diversos ramos temporais.

É justamente essa condição que torna sua participação importante para Vingadores: Doutor Destino. Segundo Hiddleston, a posição assumida pelo personagem ao final da série não poderia ser ignorada em uma nova história sobre o multiverso.

"Neste ponto, tendo expandido o que podemos chamar de multiverso de uma forma que não seja mais uma referência de nicho, e considerando a posição de Loki como o Deus das Histórias, no Trono do Fim dos Tempos, mantendo unidos os ramos de muitas linhas temporais, não havia como continuar a falar sobre o multiverso [em Doomsday] sem reconhecer sua posição", explica Hiddleston.

Loki pode assumir novo papel na TVA?

Além de sua função como Deus das Histórias, o personagem também aparece entre as principais apostas dos fãs para ocupar uma nova posição na Autoridade de Variação Temporal (TVA).

A especulação ganhou força após a divulgação do trailer de Vingadores: Doutor Destino. A partir das imagens, parte do público passou a considerar a possibilidade de Loki assumir o comando da organização responsável por monitorar as linhas do tempo.

Até o momento, porém, não há confirmação de que o personagem será o novo diretor da TVA. Sua participação no filme e a relação com o multiverso já indicam, contudo, que os acontecimentos da série terão consequências para a próxima fase da franquia.

Vingadores: Doutor Destino estreia em 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros.

Veja o trailer!