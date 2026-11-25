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Os 20 filmes que avançaram na disputa por uma vaga na categoria de Melhores Efeitos Visuais no Oscar 2027 foram revelados. Entre os destaques estão ‘Vingadores: Doutor Destino’, ‘Duna: Parte 3’, ‘A Odisseia’, ‘Devoradores de Estrelas’, ‘Dia D’ e ‘Godzilla Minus Zero’.

A Variety confirmou a lista, já que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não divulgou publicamente essa seleção inicial. Importante ressaltar que esses 20 títulos ainda não estão entre os indicados ao Oscar.

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O próximo passo acontece em 15 de dezembro, quando serão anunciadas as listas oficiais de pré-selecionados (shortlists), que reduzirão a disputa de Melhores Efeitos Visuais a dez produções.

Na sequência, os integrantes da Academia participarão de sessões especiais de avaliação entre 8 e 10 de janeiro, antes da votação definitiva das indicações, marcada para 11 a 15 de janeiro. Os indicados ao Oscar 2027 serão revelados oficialmente em 21 de janeiro.

Disney se destaca com quatro títulos na seleção

Além do novo filme dos Vingadores, aparecem ‘Star Wars: O Mandaloriano e Grogu’, ‘Dentro da Baleia’ e a versão live-action de ‘Moana’, todos da Disney.

A Sony tem três produções: ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’, ‘Jumanji: Mundo Real’ e o indiano ‘Ramayana: O Nascimento de uma Lenda’.

Outro destaque é ‘Duna: Parte 3’. Os dois filmes anteriores da franquia venceram o Oscar de Melhores Efeitos Visuais, e Denis Villeneuve agora tem a chance de conquistar uma sequência histórica de três vitórias.

Além de Villeneuve, Christopher Nolan também é destaque na disputa com ‘A Odisseia’. ‘A Origem’, ‘Interestelar’ e ‘Tenet’, três de seus trabalhos anteriores, já levaram a estatueta nessa categoria.

Já Steven Spielberg aparece com ‘Dia D’, anos depois de vencer com ‘Jurassic Park’.

A seleção conta ainda com ‘Godzilla Minus Zero’, sucedendo ‘Godzilla Minus One’, que conquistou o primeiro Oscar da franquia.

Já ‘O Bosque Selvagem’, animação em stop-motion do estúdio Laika, pode recolocar a empresa na disputa, enquanto ‘Ramayana: O Nascimento de uma Lenda’ representa o cinema indiano entre os concorrentes.

Lista dos 20 finalistas do Oscar de Melhores Efeitos Visuais:

Vingadores: Doutor Destino (Marvel Studios)

Backrooms (A24)

Digger (Warner Bros.)

Dia D (Universal Pictures)

Duna: Parte Três (Warner Bros.)

Godzilla Minus Zero (GKids)

Coração Selvagem (Paramount Pictures)

Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (Lionsgate)

Jumanji: Mundo Real (Sony Pictures)

Moana Live-Action (Walt Disney Pictures)

The Mosquito Bowl (Netflix)

A Odisseia (Universal Pictures)

Devoradores de Estrelas (Amazon MGM Studios)

Ramayana: O Nascimento de uma Lenda (Sony Pictures)

As Ovelhas Detetives (Amazon MGM Studios)

Homem-Aranha: Um Novo Dia (Sony Pictures)

Star Wars: O Mandaloriano e Grogu (Walt Disney Pictures)

Supergirl (DC Studios)

Dentro da Baleia (20th Century Studios)

O Bosque Selvagem (Laika)

A 99ª cerimônia do Oscar 2027 acontece em 14 de março de 2027, a partir das 20h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.