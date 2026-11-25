20 FILMES
Vingadores e A Odisseia são destaques em lista de pré-indicados ao Oscar 2027
Seleção conta com 20 filmes, entre eles ‘Duna: Parte 3’ e ‘Godzilla Minus Zero’
Os 20 filmes que avançaram na disputa por uma vaga na categoria de Melhores Efeitos Visuais no Oscar 2027 foram revelados. Entre os destaques estão ‘Vingadores: Doutor Destino’, ‘Duna: Parte 3’, ‘A Odisseia’, ‘Devoradores de Estrelas’, ‘Dia D’ e ‘Godzilla Minus Zero’.
A Variety confirmou a lista, já que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não divulgou publicamente essa seleção inicial. Importante ressaltar que esses 20 títulos ainda não estão entre os indicados ao Oscar.
O próximo passo acontece em 15 de dezembro, quando serão anunciadas as listas oficiais de pré-selecionados (shortlists), que reduzirão a disputa de Melhores Efeitos Visuais a dez produções.
Na sequência, os integrantes da Academia participarão de sessões especiais de avaliação entre 8 e 10 de janeiro, antes da votação definitiva das indicações, marcada para 11 a 15 de janeiro. Os indicados ao Oscar 2027 serão revelados oficialmente em 21 de janeiro.
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Disney se destaca com quatro títulos na seleção
Além do novo filme dos Vingadores, aparecem ‘Star Wars: O Mandaloriano e Grogu’, ‘Dentro da Baleia’ e a versão live-action de ‘Moana’, todos da Disney.
A Sony tem três produções: ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’, ‘Jumanji: Mundo Real’ e o indiano ‘Ramayana: O Nascimento de uma Lenda’.
Outro destaque é ‘Duna: Parte 3’. Os dois filmes anteriores da franquia venceram o Oscar de Melhores Efeitos Visuais, e Denis Villeneuve agora tem a chance de conquistar uma sequência histórica de três vitórias.
Além de Villeneuve, Christopher Nolan também é destaque na disputa com ‘A Odisseia’. ‘A Origem’, ‘Interestelar’ e ‘Tenet’, três de seus trabalhos anteriores, já levaram a estatueta nessa categoria.
Já Steven Spielberg aparece com ‘Dia D’, anos depois de vencer com ‘Jurassic Park’.
A seleção conta ainda com ‘Godzilla Minus Zero’, sucedendo ‘Godzilla Minus One’, que conquistou o primeiro Oscar da franquia.
Já ‘O Bosque Selvagem’, animação em stop-motion do estúdio Laika, pode recolocar a empresa na disputa, enquanto ‘Ramayana: O Nascimento de uma Lenda’ representa o cinema indiano entre os concorrentes.
Lista dos 20 finalistas do Oscar de Melhores Efeitos Visuais:
- Vingadores: Doutor Destino (Marvel Studios)
- Backrooms (A24)
- Digger (Warner Bros.)
- Dia D (Universal Pictures)
- Duna: Parte Três (Warner Bros.)
- Godzilla Minus Zero (GKids)
- Coração Selvagem (Paramount Pictures)
- Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (Lionsgate)
- Jumanji: Mundo Real (Sony Pictures)
- Moana Live-Action (Walt Disney Pictures)
- The Mosquito Bowl (Netflix)
- A Odisseia (Universal Pictures)
- Devoradores de Estrelas (Amazon MGM Studios)
- Ramayana: O Nascimento de uma Lenda (Sony Pictures)
- As Ovelhas Detetives (Amazon MGM Studios)
- Homem-Aranha: Um Novo Dia (Sony Pictures)
- Star Wars: O Mandaloriano e Grogu (Walt Disney Pictures)
- Supergirl (DC Studios)
- Dentro da Baleia (20th Century Studios)
- O Bosque Selvagem (Laika)
A 99ª cerimônia do Oscar 2027 acontece em 14 de março de 2027, a partir das 20h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.