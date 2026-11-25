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O trailer final de ‘Vingadores: Doutor Destino’ alcançou números recordes de audiência, segundo o Deadline. Em suas primeiras 24 horas, o vídeo acumulou 563 milhões de visualizações, tornando-se o trailer mais assistido de todos os tempos da Disney.

O desempenho da prévia superou com folga os materiais anteriores do universo Marvel. O teaser inicial do próprio filme havia registrado 503 milhões de visualizações, enquanto o trailer de ‘Deadpool & Wolverine’ para o Super Bowl de 2024 somou 365 milhões.

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Entre todos os trailers de filmes já lançados, a prévia final de Doutor Destino ocupa a segunda posição histórica, atrás apenas de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’, que teve 718,6 milhões de visualizações em seu primeiro dia.

Entretanto, o trailer final de ‘Vingadores: Doutor Destino’ superou em mais de três vezes o trailer final do filme do Homem-Aranha (que teve 131 milhões), um feito raro, já que os trailers finais costumam ter menos audiência que os iniciais.

Engajamento forte nas redes sociais

Além disso, o engajamento nas redes sociais também foi expressivo. O trailer gerou quase 1 milhão de menções nas primeiras 24 horas, tornando-se o segundo mais comentado desde 2023, atrás apenas do teaser original.

Na manhã de terça-feira, 24, o vídeo ocupou o Top 3 do YouTube Movie Trending Charts e liderou os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) por oito horas consecutivas.

A livestream da contagem regressiva no YouTube também registrou um pico de 306 mil espectadores simultâneos.

‘Vingadores: Doutor Destino’ tem estreia marcada para 16 de dezembro nos cinemas.

Assista ao trailer final: