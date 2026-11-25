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Novo fenômeno da Netflix, a série de drama sobrenatural adolescente ‘O Corpo’ ganhou um expressivo aumento em sua popularidade no streaming, apesar das polêmicas que cercam o programa.

A série registrou 9,5 milhões de visualizações entre 16 e 22 de novembro, alcançando o primeiro lugar na lista de séries em inglês da plataforma em sua primeira semana completa de exibição, segundo o Deadline.

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Esse número representa um aumento de 86% em relação aos 5,1 milhões de visualizações obtidos nos primeiros dias após a estreia, ocorrida em 11 de novembro.

Desde quando foi lançada, a produção acumula 14,6 milhões de views. O sucesso acontece em meio a uma polêmica envolvendo a abordagem de temas religiosos na trama.

“Série blasfema e anticristã”

Em ‘O Corpo’, um grupo de alunas de uma escola católica, conhecidas pelo comportamento rebelde, começa a ter visões proféticas que desencadeiam uma histeria coletiva na cidade, após uma cerimônia de iniciação de uma equipe de dança dar errado na noite de Halloween de 2004.

A estreia gerou certa controvérsia quando surgiu um abaixo-assinado criticando a “série blasfema e anticristã”. Entretanto, a polêmica parece ter despertado mais curiosidade e atraído um público maior.

A série foi criada por Quinn Shephard (‘Under the Bridge’). O elenco conta com Kristina Bogic, Geena Meszaros, Sara Boustany, Jackson Kelly, Sofia Wylie, Shirley Chen, Louisa Krause e Nnamdi Asomugha.

Assista ao trailer de O Corpo: