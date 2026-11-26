Siga o A TARDE no Google

A semana está chegando ao fim, mas ainda há tempo para encontrar uma boa produção e aproveitar os momentos livres antes da próxima rotina começar. Para quem procura uma história capaz de prender a atenção por vários episódios, o Prime Video acaba de receber uma novidade que promete agradar especialmente aos fãs de ficção científica.

Com oito capítulos de duração entre 50 minutos e uma hora, a série permite dividir a experiência ao longo dos dias, embora seus mistérios e reviravoltas tornem difícil interromper a maratona.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Trata-se de Blade Runner 2099, produção que já alcançou o TOP 10 do Prime Video e registra 69% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Com Michelle Yeoh e Hunter Schafer no elenco, a novidade amplia uma das franquias mais conhecidas do gênero e apresenta uma mudança importante na relação entre humanos e replicantes.

Série apresenta uma nova realidade para humanos e replicantes

Ambientada 50 anos depois dos acontecimentos de Blade Runner 2049, a trama apresenta uma Los Angeles de 2099 marcada por conflitos sociais, desigualdade e uma nova ordem política.

Depois de uma revolta, os replicantes assumiram o controle da cidade, enquanto os humanos passaram a ocupar uma posição de inferioridade na sociedade. Nesse cenário, os antigos caçadores continuam trabalhando, mas agora precisam lidar com ameaças que colocam em risco o equilíbrio estabelecido.

A história acompanha Cora (Hunter Schafer), uma fugitiva que passou boa parte da vida mudando de identidade para escapar dos Blade Runners. Em uma tentativa de proteger o irmão mais novo, ela assume uma nova identidade e acaba envolvida em uma missão que pode mudar seu destino.

Durante esse percurso, Cora cruza o caminho de Olwen (Michelle Yeoh), uma Blade Runner veterana que está próxima do fim de sua existência. As duas precisam trabalhar juntas para encontrar um fugitivo desaparecido, mas a investigação revela uma conspiração capaz de ameaçar toda a cidade.

O que muda na história da franquia?

Uma das principais novidades da produção está na inversão dos papéis tradicionais desse universo. Se nos filmes os replicantes eram perseguidos pelos humanos, agora são eles que ocupam o poder, enquanto os antigos dominantes precisam lutar para sobreviver.

A mudança também permite retomar questões que acompanham a franquia desde o primeiro longa, especialmente os limites entre humanidade, identidade e inteligência artificial.

A criadora Silka Luisa desenvolve uma nova perspectiva sobre os replicantes, que, mesmo tendo sido criados artificialmente, continuam desejando experiências e sentimentos associados à existência humana.

A ambientação também apresenta diferenças visuais em relação aos filmes anteriores. A proposta é construir uma Los Angeles própria, com uma estética mais quente, abafada, brilhante e caótica, sem abandonar a identidade visual que tornou a franquia conhecida.

Precisa assistir aos filmes antes de começar?

Uma das dúvidas de quem pretende acompanhar a novidade é se precisa conhecer os longas anteriores para entender a história. Segundo Michelle Yeoh, não é necessário assistir aos dois filmes para acompanhar os acontecimentos da série.

Em entrevista ao Collider, a atriz explicou que a narrativa foi desenvolvida para permitir que novos espectadores conheçam esse universo sem precisar de uma preparação prévia.

A criadora Silka Luisa também comentou ao Den of Geek que a intenção era apresentar protagonistas com histórias próprias, sem exigir que o público tivesse acompanhado Blade Runner 2049.

Ainda assim, conhecer os filmes ajuda a compreender melhor as referências e transformações desse universo. A ordem de lançamento começa com Blade Runner: O Caçador de Androides (1982), dirigido por Ridley Scott, seguido por Blade Runner 2049 (2017), de Denis Villeneuve.

Elenco reúne Michelle Yeoh e Hunter Schafer

Além das protagonistas, a produção conta com Dimitri Abold, Lewis Gribben, Tom Burke, Matthew Needham, Johnny Harris, Sheila Atim e Daniel Rigby.

A série foi criada e escrita por Silka Luisa, que também atua como showrunner. A direção é de Jonathan van Tulleken, conhecido pelo trabalho em Shōgun.

Outro nome importante nos bastidores é Ridley Scott, diretor do longa original e produtor executivo da nova produção. O cineasta acompanhou o desenvolvimento do projeto e participou de etapas da edição.

As filmagens começaram em maio de 2024, em Praga, na República Tcheca.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de ficção científica, histórias distópicas e narrativas que questionam os limites entre humanos e inteligência artificial.

Com oito episódios, Blade Runner 2099 oferece uma nova porta de entrada para uma franquia consagrada, sem depender exclusivamente dos personagens dos filmes anteriores. A relação entre Cora e Olwen também ajuda a sustentar o suspense e acrescenta uma dimensão emocional à história.

A produção apresenta alguns problemas, especialmente em determinadas sequências de ação e nas escolhas do desfecho, que nem sempre conseguem aproveitar todo o potencial da narrativa.

Ainda assim, a expansão desse universo, o visual elaborado e as atuações das protagonistas fazem da série uma novidade interessante para quem procura uma boa ficção científica no Prime Video.

Os oito episódios já estão disponíveis na plataforma.