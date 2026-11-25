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O diretor Antoine Fuqua, responsável pela cinebiografia Michael, está sendo processado por suposta agressão física e moral após um episódio ocorrido em um bar de Hollywood.

William Rosenthal, assistente de gerente do estabelecimento, afirma que foi atingido no rosto com uma arma de fogo pelo cineasta durante uma discussão envolvendo os filhos dele.

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Segundo informações do TheWrap, o caso teria começado em fevereiro, quando Rosenthal impediu a entrada de um grupo descrito por ele como "visivelmente embriagado" no Good Times at Davey Wayne's. Entre as pessoas barradas estava a filha de Fuqua.



Cerca de uma hora e meia depois, o diretor teria retornado ao estabelecimento acompanhado do filho, Brando, para confrontar o funcionário. Os dois teriam acusado Rosenthal de utilizar spray de pimenta contra a jovem, alegação que o gerente nega.

Processo aponta ameaças e agressão com arma

De acordo com os documentos judiciais obtidos pelo TheWrap, a discussão teria evoluído para uma agressão física. O processo descreve a conduta atribuída ao cineasta e ao filho:

"Como resultado, o réu Antoine Fuqua sacou uma arma e atingiu o autor no rosto. Após atingir o autor, o réu Antoine Fuqua dirigiu um insulto racial e antissemita ao autor e ameaçou matá-lo."

O documento também afirma que Brando teria tentado golpear Rosenthal com a arma. Segundo a ação, os dois teriam apontado pistolas na direção do funcionário antes de deixarem o local.

Diretor foi processado por suposta agressão física e moral - Foto: Reprodução | IMDB

Protocolada na última sexta-feira, em Los Angeles, a ação judicial solicita US$ 50 mil em indenização, além do pagamento de despesas médicas e outros danos.



Rosenthal alega ter sofrido fratura no nariz, lesões na cabeça, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e cicatrizes graves, que poderiam resultar em deficiência permanente.

Procurado pelo TheWrap, um representante de Antoine Fuqua negou as acusações e afirmou que as alegações não são verdadeiras.

Diretor trabalhou em cinebiografia do Rei do Pop

A denúncia envolve o cineasta responsável por Michael, produção que retrata a trajetória de Michael Jackson, desde os primeiros anos com o Jackson 5 até o início de sua carreira solo.

Dirigido por Fuqua e escrito por John Logan, conhecido pelo roteiro de Gladiador, o longa tem Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, no papel principal.

O elenco também reúne Colman Domingo e Nia Long, que interpretam os pais do artista, além de Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham e Derek Luke.

A produção foi concebida com possibilidade de continuidade em um segundo filme, caso o desempenho comercial justificasse a realização de uma sequência.

Michael está disponível no Prime Video.