O diretor Denis Villeneuve revelou que ficou decepcionado ao descobrir que Duna: Parte Três dividirá a data de estreia com Vingadores: Doutor Destino. Os dois filmes chegam aos cinemas em 17 de dezembro, em um dos confrontos mais aguardados do calendário cinematográfico, apelidado de “Dunesday”.

Em entrevista à revista Time, o cineasta explicou que não tinha como alterar a data de lançamento do terceiro capítulo da franquia protagonizada por Timothée Chalamet.

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O compromisso com a programação da IMAX, segundo ele, impediu qualquer mudança, mesmo diante da chegada de uma das maiores produções da Marvel.

"A Disney colocou a maior franquia de todos os tempos contra nós. Eu não sou nenhum bobo. Aqueles filmes são gigantescos. Fiquei profundamente decepcionado. Mas tínhamos nos comprometido com essa data, com a IMAX. Era impossível mudar. Então aceitei meu destino, rezando aos deuses do cinema", admitiu Villeneuve em entrevista à Time.

Diretor de Duna não vê Vingadores como concorrente direto

A coincidência entre as estreias tem sido comparada ao fenômeno “Barbenheimer”, que movimentou os cinemas em 2023 com os lançamentos simultâneos de Barbie e Oppenheimer. Desta vez, o apelido “Dunesday” surgiu para identificar o encontro entre as duas grandes produções de ficção científica e super-heróis.

Apesar da repercussão em torno de uma possível disputa por público, Villeneuve não considera que os filmes estejam em uma competição direta. O diretor reconhece a dimensão comercial da franquia da Marvel, mas demonstra confiança no potencial de sua produção.

"Duna não é um mamute como Os Vingadores, mas é um bichinho sexy com muito poder de fogo, e espero que sobrevivamos. Pode ser um dos maiores fins de semana de bilheteria de todos os tempos por causa dos dois filmes. Estou competindo com Os Vingadores? Absolutamente não. É um T-rex. Mas me orgulho porque acho que o nosso filme cumpre o que promete", assegurou Denis.

Quanto Duna e Vingadores podem arrecadar na estreia?

As primeiras projeções de bilheteria indicam uma diferença significativa entre os desempenhos comerciais esperados para os dois lançamentos. Segundo estimativas da National Research Group (NRG), empresa especializada em pesquisas de mercado e acompanhamento de bilheteria, Duna: Parte Três pode arrecadar aproximadamente US$ 75 milhões no primeiro fim de semana.

Já Vingadores: Doutor Destino aparece com uma previsão próxima ou superior a US$ 300 milhões no mesmo período. Os números reforçam a expectativa de que o lançamento simultâneo movimente cifras expressivas nas bilheterias.

Quando estreiam Duna: Parte Três e Vingadores: Doutor Destino?

Os dois longas têm estreia prevista para 17 de dezembro nos cinemas brasileiros. Em Duna: Parte Três, Denis Villeneuve retorna para concluir a história de Paul Atreides, personagem interpretado por Timothée Chalamet.

Já Vingadores: Doutor Destino marca um novo capítulo do universo cinematográfico da Marvel. A chegada simultânea dos títulos promete transformar a data em um dos momentos de maior movimentação do calendário de estreias de 2026.