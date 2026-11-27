Siga o A TARDE no Google

Mais de 80 títulos originais podem ser removidos da Netflix em 2027. A lista inclui 84 séries, como ‘The Get Down’, ‘Bloodline’, ‘The Get Down’, ‘Bloodline’, ‘Alias ​​Grace’, ‘What Did Jack Do?’ e ‘A Cozinheira de Castamar’, segundo o portal What's On Netflix. A lista inclui 84 programas.

Outra obra que aparece na lista e que chama atenção é ‘Contos de Arcadia’, a trilogia animada criada por Guillermo del Toro com a DreamWorks, composta por ‘Caçadores de Trolls’, ‘Os 3 Lá Embaixo’ e ‘Magos’, que deve sair da plataforma em 21 de julho de 2027.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o What's on Netflix, as séries são licenciadas por períodos de sete a dez anos e, quando a licença expira, os direitos retornam ao proprietário original. ‘Contos de Arcadia’ é da DreamWorks Animation, que agora pertence à NBCUniversal.

Mesmo as coproduções exclusivas já não garantem que uma série permanecerá em um serviço de streaming.

Ainda segundo o site, as datas podem variar de acordo com o país e que as licenças são renovadas no último minuto. Também não dá para descartar a possibilidade de que a trilogia vá para qualquer outro serviço de streaming.

Trilogia ambiciosa e querida

Ambiciosa, ‘Contos de Arcadia’ começou em 2016 com ‘Caçadores de Trolls’. Baseada em um livro que o Guillermo del Toro escreveu em parceria com Daniel Kraus, a série mergulha no mundo mágico de Arcadia.

Ou, mais precisamente, no mundo subterrâneo da cidade, habitado por trolls e outras criaturas, que um adolescente chamado Jim descobre quando acidentalmente se torna um lendário Caçador de Trolls.

A primeira série, com suas três temporadas, foi seguida por ‘Os 3 Lá de Baixo’, estrelada por dois príncipes alienígenas exilados de seu planeta, e ‘Magos’, que deu continuidade a essa saga épica de fantasia, focando em um antigo aprendiz de Merlin.

A saga culminou com o filme ‘Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs’, que reuniu todos os heróis em uma batalha final que vinha sendo construída ao longo de cinco anos da série.