A chegada da sexta-feira, 27, traz uma oportunidade para quem deseja aproveitar o tempo livre com uma boa produção. Para os fãs de histórias de guerra, a Netflix acaba de adicionar ao catálogo um filme que vai além dos confrontos militares e aposta em uma combinação de esporte, amizade e acontecimentos históricos.

A novidade já aparece entre os títulos do TOP 10 da plataforma e é uma das apostas do streaming para o fim de 2026. Lançado em 2026, The Mosquito Bowl é dirigido por Peter Berg e estrelado por Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård.

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Com 127 minutos de duração, o longa acompanha quatro jogadores universitários de futebol americano que abandonam suas carreiras promissoras para se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Inspirada em um episódio real do conflito, a narrativa utiliza uma partida histórica de futebol americano para abordar as escolhas, os vínculos e os sacrifícios de jovens que tiveram suas vidas transformadas pela guerra.



Filme da Netflix mistura futebol americano e Segunda Guerra

Ambientado na década de 1940, o longa acompanha John McLaughry, Bob Bauman, Tony Butkovich e David Schreiner, quatro atletas que se destacavam no futebol americano universitário antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

Depois do ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, os jovens decidem deixar as competições esportivas para integrar o Corpo de Fuzileiros Navais. A mudança coloca os protagonistas diante de uma realidade completamente diferente daquela que imaginavam para o próprio futuro.

Durante a preparação para a campanha militar no Pacífico, especialmente para a invasão de Okinawa, os jogadores encontram no esporte uma maneira de recuperar parte da vida que deixaram para trás.

É nesse contexto que acontece uma partida de futebol americano entre militares, conhecida como Mosquito Bowl. Para muitos dos participantes, o confronto representa uma das últimas oportunidades de entrar em campo antes de enfrentar os perigos da guerra.

O jogo ganha um significado especial ao reunir alguns dos principais talentos da modalidade naquele período, transformando uma disputa esportiva em um episódio marcado pela amizade, pela juventude e pela proximidade da batalha.

The Mosquito Bowl é baseado em uma história real?

Sim. A produção adapta o livro The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II, publicado em 2022 pelo jornalista e escritor Buzz Bissinger, vencedor do Prêmio Pulitzer.

A história tem como referência a partida disputada na véspera do Natal de 1944, em Guadalcanal, meses antes da Batalha de Okinawa. O episódio histórico ficou conhecido como Mosquito Bowl e reuniu militares que também tinham trajetórias importantes no futebol americano.

A adaptação acompanha os acontecimentos a partir de uma perspectiva dramática, mostrando como a guerra interrompeu os planos de jovens atletas e transformou suas experiências dentro e fora dos campos.

A parceria entre Peter Berg e Buzz Bissinger também não é inédita. Em 2004, o cineasta dirigiu Tudo pela Vitória, baseado em Friday Night Lights, outro livro do jornalista que aborda a importância do futebol americano em uma comunidade do Texas.

Quem está no elenco do novo filme da Netflix?

O longa reúne nomes conhecidos do cinema e do streaming, com Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård à frente da história.

Confira os principais personagens:

Nicholas Galitzine: John McLaughry;

Bill Skarsgård: Bob Bauman;

Ray Nicholson: Tony Butkovich;

Tom Francis: David Schreiner.

Galitzine ficou conhecido por produções como Vermelho, Branco e Sangue Azul (2023) e Uma Ideia de Você. Já Skarsgård ganhou projeção internacional ao interpretar Pennywise na franquia It: A Coisa e também protagonizou Nosferatu.

Peter Berg assina a direção e divide o roteiro com Mark L. Smith, conhecido pelo trabalho em O Regresso. As filmagens aconteceram na Austrália, com locações em Queensland e no norte de Nova Gales do Sul utilizadas para recriar os cenários militares e as paisagens do Pacífico.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem procura um filme de guerra que também explore histórias humanas e acontecimentos históricos. Em vez de concentrar toda a narrativa nos confrontos militares, The Mosquito Bowl utiliza o futebol americano como ponto de partida para mostrar o impacto da guerra na vida de quatro jovens atletas.

Com 2 horas e 7 minutos de duração, a produção combina drama esportivo, ação e relações pessoais em uma história inspirada em um episódio pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial.

O filme está disponível na Netflix e já aparece entre os títulos do TOP 10 da plataforma, reforçando sua presença entre as novidades do catálogo para o fim de 2026.

Veja o trailer!