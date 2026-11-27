Quem procura uma boa série para aproveitar o tempo livre e fugir do tédio encontra uma opção que acaba de ganhar novos episódios na Netflix.

Um dos destaques do catálogo em 2025, Casadas e Caçadoras retorna nesta quinta-feira, 26, com oito capítulos inéditos, dando continuidade à história que conquistou o público com uma combinação de suspense, sedução, assassinatos e segredos.

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Protagonizada por Brittany Snow e Malin Akerman, a produção volta com uma trama ainda mais sombria e provocante. A segunda temporada é uma oportunidade tanto para quem acompanhou os acontecimentos anteriores quanto para quem procura uma novidade para incluir na lista de maratonas durante a semana.

Com oito episódios, cada um com duração entre 47 minutos e uma hora, a nova leva permite acompanhar a temporada sem precisar reservar vários dias para concluir a história. Além disso, a produção já tem uma terceira temporada confirmada.

Série da Netflix conquistou o público

Lançada em 2025, Casadas e Caçadoras rapidamente se tornou um dos fenômenos de suspense da plataforma. A primeira temporada acumulou cerca de 2 bilhões de minutos assistidos em apenas duas semanas, mesmo quando sua distribuição ainda estava restrita aos Estados Unidos.

O desempenho também colocou a produção entre os destaques do TOP 10 da Netflix, onde permaneceu por semanas. A recepção da crítica acompanhou o sucesso de audiência: a série registra 81% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Inspirada no livro homônimo de May Cobb, a história acompanha Sophie O’Neil (Brittany Snow), uma mulher que se muda com a família para uma comunidade aparentemente perfeita no leste do Texas em busca de um recomeço.

É nesse cenário que ela conhece Margo Banks (Malin Akerman), uma socialite carismática que a apresenta a um círculo exclusivo de mulheres influentes. O contato com esse universo de luxo, poder e sedução, entretanto, revela uma realidade muito diferente das aparências, marcada por obsessões, manipulações e crimes.

O que acontece na segunda temporada?

Na continuação, Sophie e Margo precisam lidar com as consequências dos acontecimentos anteriores. Depois de se afastarem, as duas são colocadas novamente em rota de aproximação com a chegada de um grupo de motociclistas relacionado ao passado de Margo.

Ao mesmo tempo, a descoberta do corpo de outra adolescente dá início a uma nova investigação, enquanto segredos antigos ameaçam transformar a vida das protagonistas. As decisões das duas também passam a ter consequências cada vez mais difíceis de controlar.

Uma das principais mudanças está na construção da narrativa. Enquanto a primeira temporada foi baseada no romance de May Cobb, os novos episódios apresentam uma história original desenvolvida pela criadora Rebecca Cutter. Com isso, a produção ganha liberdade para explorar caminhos que vão além do material literário.

O elenco também recebe reforços com John Stamos, Dale Dickey, Cam Gigandet, Kim Matula e Alex FitzAlan. Dermot Mulroney, Evan Jonigkeit, George Ferrier, Karen Rodriguez, Hunter Emery e Branton Box estão entre os nomes que retornam.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de suspense, drama e mistério, Casadas e Caçadoras é uma alternativa interessante para ocupar o tempo livre com uma história repleta de reviravoltas.

A química entre Brittany Snow e Malin Akerman continua sendo um dos principais pontos fortes da produção, especialmente na representação de uma relação marcada por desejo, dependência emocional e conflitos.

A segunda temporada também amplia o espaço dos personagens secundários e aborda temas como hipocrisia, repressão e liberdade sexual, preservando o tom provocante que marcou sua estreia.

Com oito novos episódios e uma terceira temporada garantida, é uma boa escolha para quem procura uma maratona envolvente na Netflix.