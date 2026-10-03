5 filmes escondidos na Netflix para seu fim de semana (03 e 04/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e encontrar um bom filme para assistir pode ser o programa perfeito para descansar sem sair de casa. Com tantas opções disponíveis no streaming, porém, escolher o título certo nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente para quem quer fugir das produções mais comentadas do momento.

A Netflix tem um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, com histórias que passeiam pelo terror, pela ação, pelo suspense e pelo drama. Entre os lançamentos populares e os clássicos que continuam conquistando espectadores, algumas produções acabam passando despercebidas por quem abre a plataforma sem saber exatamente o que procurar.

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É aí que uma boa curadoria faz a diferença. Em vez de perder tempo navegando entre centenas de títulos, vale apostar em filmes que oferecem experiências diferentes, com tramas capazes de surpreender, provocar tensão e prender a atenção até os créditos finais. Algumas dessas opções podem estar escondidas bem diante dos seus olhos.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco filmes disponíveis na Netflix para renovar sua programação nos dias 3 e 4 de outubro.

5 filmes para ver agora na Netflix

A Substância

Cena de A Substância - Foto: Divulgação

Estrelado por Demi Moore e Margaret Qualley, A Substância acompanha Elisabeth Sparkle, uma celebridade em declínio que vê sua carreira mudar drasticamente após ser demitida de seu programa fitness na televisão. Desesperada para recuperar o espaço perdido, ela decide experimentar uma droga clandestina que promete replicar suas células e criar uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma.



O procedimento, porém, traz consequências que vão muito além da aparência. Dividida entre suas duas versões, Elisabeth precisa lidar com os desafios da fama, da identidade e da convivência entre suas diferentes formas.

Twisters

Cena de Twisters - Foto: Divulgação

Para quem prefere ação e cenas de tirar o fôlego, Twisters acompanha Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), uma ex-caçadora de tempestades que acaba voltando às planícies após receber um convite do amigo Javi (Anthony Ramos). A missão é testar um novo sistema experimental de rastreamento meteorológico, mas o trabalho ganha contornos perigosos com a aproximação de fenômenos cada vez mais intensos.



Durante a jornada, Kate cruza o caminho de Tyler Owens (Glen Powell), uma personalidade das redes sociais conhecida por compartilhar suas aventuras na caça às tempestades. Rivais em suas abordagens, os dois precisam enfrentar acontecimentos aterrorizantes quando a temporada de tempestades se intensifica.

Eu Me Importo

Cena de Eu Me Importo - Foto: Divulgação

Marla Grayson (Rosamund Pike) construiu uma carreira lucrativa como guardiã legal de idosos ricos. Por trás da imagem de profissional respeitada, porém, ela utiliza o sistema a seu favor para assumir o controle dos bens das pessoas sob sua responsabilidade e financiar uma vida de luxo. Tudo parece funcionar até que ela acredita ter encontrado mais uma vítima perfeita.



O problema é que a nova pessoa escolhida guarda segredos perigosos, transformando o esquema em uma disputa que ameaça a sobrevivência da protagonista. Para continuar viva, Marla precisa recorrer à própria astúcia e enfrentar consequências que colocam seus planos em risco.

Os Infiltrados

Cena de Os Infiltrados - Foto: Divulgação

Dirigido por Martin Scorsese, Os Infiltrados mergulha em uma guerra entre a polícia e o crime organizado de Boston. Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) é um jovem policial encarregado de se infiltrar na organização criminosa comandada por Frank Costello (Jack Nicholson), enquanto tenta conquistar a confiança do grupo sem revelar sua verdadeira identidade.



Ao mesmo tempo, Colin Sullivan (Matt Damon), criminoso que atua como informante de Costello dentro da polícia, cresce na corporação e mantém uma vida dupla. Quando os dois lados começam a desconfiar da existência de um espião entre eles, a situação se torna cada vez mais perigosa.

Bagagem de Risco

Cena de Bagagem de Risco - Foto: Divulgação

Na véspera de Natal, Ethan Kopek (Taron Egerton), um jovem agente da Administração de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (TSA), enfrenta a situação mais difícil de sua carreira. Durante o expediente, ele é chantageado por um viajante misterioso, interpretado por Jason Bateman, que exige que um pacote perigoso seja liberado para embarcar em um voo.



A ameaça é pessoal: o chantagista coloca em risco a namorada grávida de Ethan, vivida por Sofia Carson. Com a segurança de centenas de passageiros em jogo, o agente precisa encontrar uma maneira de impedir um possível desastre sem colocar a família em perigo.