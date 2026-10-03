5 filmes escondidos no Prime Video para o fim de semana (03 e 04/10)

Finalmente chegou a hora de desacelerar, aproveitar o sofá e encontrar um filme capaz de prender a atenção do começo ao fim. Para quem quer fugir das escolhas de sempre, o Prime Video reúne produções de diferentes gêneros que podem transformar algumas horas livres em uma sessão de cinema cheia de tensão, emoção e surpresas.

O catálogo da plataforma tem opções para todos os gostos, mas nem sempre é fácil decidir o que assistir diante de tantas possibilidades. Entre dramas intensos, histórias de superação e filmes de ação, algumas produções merecem entrar no radar de quem procura uma trama envolvente sem recorrer apenas aos títulos mais conhecidos.

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Uma boa maratona não depende necessariamente de lançamentos ou de filmes que aparecem o tempo todo nas recomendações. Às vezes, a curadoria faz toda a diferença para encontrar histórias que passam despercebidas, mas entregam personagens complexos, situações inesperadas e conflitos capazes de manter o interesse até os créditos finais.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco filmes disponíveis no Prime Video para quem deseja aproveitar os dias 3 e 4 de outubro com boas histórias. São opções que fogem do óbvio e passeiam por diferentes gêneros, incluindo títulos que podem agradar a quem procura ação, suspense, drama e narrativas marcantes.

5 filmes para ver agora no Prime Video

Bom Comportamento

Cena de Bom Comportamento - Foto: Divulgação

Constantine Nikas, interpretado por Robert Pattinson, planeja realizar um assalto a banco com a intenção de conseguir dinheiro rapidamente. No entanto, quando o plano dá errado, seu irmão acaba preso, e a situação se transforma em uma corrida contra o tempo.



Com a polícia em seu encalço, Constantine precisa encontrar uma maneira de escapar e tentar resolver os problemas que surgiram após o roubo. A trama acompanha uma sequência de decisões arriscadas, enquanto o protagonista se vê cada vez mais envolvido em uma situação difícil de controlar.

O Bastardo

Cena de O Bastardo - Foto: Divulgação

Ambientado na Dinamarca do século XVIII, o filme acompanha Ludvig Kahlen, interpretado por Mads Mikkelsen, um soldado que decide enfrentar as condições adversas da região da Jutlândia para cultivar terras consideradas improdutivas.



A iniciativa, porém, esbarra em obstáculos naturais e sociais. Ao tentar transformar o território e conquistar reconhecimento, Kahlen precisa lidar com conflitos que colocam seus planos à prova, em uma história marcada pela persistência e pela disputa por poder.

O Lado Bom da Vida

Cena de O Lado Bom da Vida - Foto: Divulgação

Depois de perder o emprego, a casa e o casamento, Pat Solitano Jr., vivido por Bradley Cooper, deixa um sanatório e volta a morar com os pais. Determinado a reorganizar a própria vida, ele tenta recuperar o relacionamento com a ex-esposa e encontrar uma nova maneira de seguir em frente.



Durante um jantar com amigos, Pat conhece Tiffany, personagem de Jennifer Lawrence, que também enfrenta dificuldades pessoais. A aproximação entre os dois abre espaço para uma relação marcada por desafios, descobertas e tentativas de lidar com as próprias expectativas.

O Pacto

Cena de O Pacto - Foto: Divulgação

Durante a guerra no Afeganistão, o sargento John Kinley, interpretado por Jake Gyllenhaal, trabalha com Ahmed, um intérprete local vivido por Dar Salim. Quando Kinley fica ferido durante uma missão, Ahmed arrisca a própria vida para transportá-lo até um local seguro.



Ao retornar para casa, o militar descobre que Ahmed está sendo perseguido pelo Talibã e que as autoridades não pretendem ajudá-lo. Diante da situação, Kinley decide voltar à região para tentar resgatar o homem que salvou sua vida, dando início a uma missão perigosa.

Jogo Sujo

Cena de Jogo Sujo - Foto: Divulgação

Parker, interpretado por Mark Wahlberg, é um ladrão profissional recrutado para participar de um grande assalto. Para executar o plano, ele conta com a ajuda de Grofield, vivido por LaKeith Stanfield, Zen, personagem de Rosa Salazar, e outros integrantes da equipe.



O que deveria ser uma operação cuidadosamente planejada se complica quando o grupo passa a enfrentar a máfia de Nova York, uma armação e uma ameaça inesperada. Com os riscos aumentando, Parker precisa lidar com os imprevistos que colocam a missão em perigo.