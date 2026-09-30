Homem-Aranha ganha nova versão após personagem ser cortada

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Uma personagem que ficou de fora da versão original de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” pode ganhar uma nova oportunidade de aparição na nova versão que será relançada nos cinemas.

Trata-se de Claire Temple, personagem interpretada por Rosario Dawson, uma enfermeira que presta assistência médica a vigilantes e apareceu nas duas primeiras temporadas de “Demolidor”, além de “Jessica Jones”, “Punho de Ferro”, “Luke Cage”, “Os Defensores” e outras séries da Marvel na Netflix.

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Em entrevista, a atriz afirmou sua participação na produção, e os roteiristas confirmaram que Claire ajudaria o Homem-Aranha após sua luta com o Escorpião. No entanto, a cena acabou cortada da versão original. Com o relançamento, a expectativa é que a personagem finalmente apareça no filme.

Além da participação de Claire Temple, outras cenas podem ser incluídas no material extra. Uma delas envolve o Homem-Aranha enfrentando personagens clássicos dos quadrinhos.

Divulgado pelo ScreenRearts, via Nerdtropolis, o diretor Destin Daniel Cretton afirmou que a sequência colocaria o herói contra “clássicos antigos”, mas acabou sendo removida do filme antes da estreia nos cinemas.

Até o momento, não foi divulgada uma data para o relançamento nos cinemas. A expectativa é que a Sony escolha um período mais tranquilo nas bilheterias.