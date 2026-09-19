5 filmes incríveis na Netflix para ver no final de semana (19 e 20/09)

Finalmente chegou o sábado, e com ele aparece aquela oportunidade de deixar a rotina de lado por algumas horas e escolher um bom filme para assistir.

Para quem pretende aproveitar o sofá neste fim de semana, a Netflix tem um catálogo recheado de opções para diferentes gostos, mas encontrar uma produção que realmente combine com o momento pode exigir um pouco mais de tempo.

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Entre títulos conhecidos e filmes que acabam escondidos em meio à quantidade de lançamentos do streaming, a curadoria faz diferença. Uma boa escolha pode transformar uma noite comum em uma sessão de cinema em casa, seja para quem procura suspense, ficção científica, romance ou uma trama mais intensa.

E há produções de diferentes estilos esperando para serem redescobertas no catálogo. Algumas apostam em histórias cheias de tensão, enquanto outras investem em personagens complexos, relações familiares ou mundos completamente diferentes da realidade.



Para quem quer aproveitar os dias 19 e 20 de setembro sem perder tempo procurando o que assistir, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com cinco filmes que podem render boas sessões de cinema em casa e merecem entrar no radar.

5 filmes para ver agora na Netflix

Animais Noturnos

Cena de Animais Noturnos - Foto: Divulgação

Susan (Amy Adams) é uma negociante de arte que vive cada vez mais isolada do parceiro (Armie Hammer) quando recebe um manuscrito escrito por Edward (Jake Gyllenhaal), seu primeiro marido. A obra acompanha Tony Hastings, personagem que viaja com a esposa (Isla Fisher) e a filha (Ellie Bamber), mas vê as férias se transformarem em uma situação violenta depois de cruzar o caminho de uma gangue.



Enquanto lê a história, Susan começa a questionar os motivos que levaram Edward a enviar o manuscrito e revisita acontecimentos dolorosos de seu relacionamento. A narrativa mistura o presente da personagem com o conteúdo do livro e suas lembranças, criando uma trama marcada por tensão, culpa e descobertas.

Os Infiltrados

Cena de Os Infiltrados - Foto: Divulgação

Em Boston, a polícia trava uma disputa contra o crime organizado e coloca Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) em uma missão de alto risco: infiltrar-se na organização comandada por Frank Costello (Jack Nicholson). Aos poucos, o policial conquista a confiança do criminoso enquanto tenta repassar informações para a corporação.



Ao mesmo tempo, Colin Sullivan (Matt Damon) ocupa uma posição dentro da polícia enquanto atua como informante de Costello. Os dois vivem situações semelhantes sem saber exatamente quem está do outro lado, até que policiais e mafiosos percebem que existe um espião infiltrado. A descoberta transforma a vida dupla dos personagens em uma ameaça constante.

Mickey 17

Cena de Mickey 17 - Foto: Divulgação

Robert Pattinson interpreta Mickey Barnes, um homem enviado para uma missão perigosa de colonização no planeta gelado de Niflheim. Considerado um integrante descartável da expedição, Mickey tem suas memórias transferidas para um novo corpo sempre que morre, permitindo que outro clone continue a missão.



Depois de passar repetidas vezes pelo mesmo processo, Mickey começa a perceber que existem questões obscuras por trás de sua existência. A descoberta o coloca diante de decisões capazes de afetar a missão e a estrutura estabelecida naquele mundo, enquanto a história aborda sobrevivência, identidade e revolução.

Adoráveis Mulheres

Cena de Adoráveis Mulheres - Foto: Divulgação

As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) atravessam a passagem da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos enfrentam a Guerra Civil. Apesar das personalidades distintas e dos caminhos que começam a tomar, as quatro permanecem ligadas pela relação construída dentro da família.



Ao longo da história, cada uma enfrenta expectativas e desafios próprios enquanto tenta descobrir que tipo de futuro deseja construir. O amadurecimento das irmãs conduz a narrativa, que acompanha diferentes momentos de suas vidas e a forma como as escolhas individuais alteram a dinâmica entre elas.

Ataque dos Cães

Cena de Ataque dos Cães - Foto: Divulgação

Em Montana, no ano de 1925, os irmãos Phil (Benedict Cumberbatch) e George Burbank (Jesse Plemons) são fazendeiros ricos que conhecem Rose, uma viúva interpretada por Kirsten Dunst, e seu filho Peter. A convivência muda quando George se aproxima de Rose e decide se casar com ela, provocando a reação de Phil.



Cruel e acostumado a exercer influência sobre aqueles ao seu redor, Phil passa a provocar Rose e também direciona sua atenção para Peter. A relação entre os personagens ganha contornos cada vez mais difíceis de interpretar, enquanto ciúme, poder e ressentimento alteram a dinâmica da família. O que começa como hostilidade passa a esconder intenções que podem ser ainda mais ameaçadoras.