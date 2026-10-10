5 filmes novos da Netflix para ver no fim de semana (10 e 11/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de deixar a rotina de lado, preparar a pipoca e encontrar uma boa produção para assistir. Entre tantos títulos disponíveis, a Netflix tem um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, mas nem sempre é fácil decidir o que realmente merece o play.

Para quem passou a semana inteira esperando por um momento de descanso, a escolha do filme pode fazer toda a diferença. E, em meio a tantas possibilidades, algumas opções acabam escondidas no catálogo mesmo quando têm potencial para conquistar quem procura suspense, terror, ficção e comédia.

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A plataforma também recebeu recentemente produções que já começam a chamar a atenção dos assinantes. Algumas delas, inclusive, aparecem em alta no TOP 10, enquanto outras podem ser descobertas justamente por quem está procurando algo novo para assistir durante os dias de folga.

Por isso, a curadoria faz a diferença na hora de encontrar uma história que combine com o clima do fim de semana. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções, com cinco filmes que acabaram de chegar ao catálogo da Netflix e podem render uma sessão de cinema em casa.

5 filmes para ver agora na Netflix

Sobrevivência

Longa é uma das grandes apostas de 2026 da Netflix - Foto: Divulgação

Dirigido por Ben Affleck, Sobrevivência acompanha um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa, que têm a vida completamente transformada após o sequestro do filho. Para conseguir pagar o resgate, o casal precisa correr contra o tempo em busca do dinheiro necessário.

Os recursos da família foram usados na campanha eleitoral, e o desespero faz com que os dois ultrapassem limites que jamais imaginariam cruzar. Enquanto tentam preservar a carreira política e a imagem de uma família respeitável, segredos e o lado obscuro de suas vidas começam a vir à tona.

A Substância

Filme foi um dos grandes sucessos do Oscar 2025 - Foto: Divulgação

Em A Substância, Elisabeth Sparkle (Demi Moore) é uma celebridade em declínio que vê sua trajetória mudar depois de ser demitida do programa fitness que apresenta na televisão. Desesperada por uma nova oportunidade, ela decide experimentar uma droga clandestina capaz de replicar suas células.

A substância cria temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada da personagem, interpretada por Margaret Qualley. A partir daí, Elisabeth precisa conviver com suas duas versões enquanto enfrenta os desafios relacionados à fama e à própria identidade.

Pecadores

Filme foi um dos grandes vencedores do Oscar 2026 - Foto: Divulgação

Em Pecadores, Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que retornam à cidade natal tentando reconstruir a vida e deixar para trás um passado conturbado. Porém, o recomeço é interrompido quando uma força maligna passa a persegui-los e traz à tona antigos medos e traumas.

O mal ameaça tomar conta da cidade e de seus moradores, obrigando Smoke e Stack a lutar pela sobrevivência. Dirigido por Ryan Coogler, de Pantera Negra e Creed, o filme combina thriller e elementos sobrenaturais em uma história marcada por mistérios, lendas e mitos ameaçadores.

The Front Room

Filme acaba de chegar ao catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Belinda (Brandy Norwood) e Norman (Andrew Burnap) são um casal que espera um filho e tenta lidar com as mudanças provocadas pela gravidez, especialmente depois de um aborto espontâneo. A situação, porém, se torna ainda mais complicada após a morte do pai de Norman.

Os dois precisam receber em casa a exótica madrasta dele, interpretada por Kathryn Hunter. A convivência com a sogra transforma o ambiente familiar em um cenário de tensão crescente e leva Belinda a uma situação cada vez mais caótica dentro da própria casa.

Y2K: O Bug do Milênio

Filme acaba de chegar ao catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Em Y2K: O Bug do Milênio, dois amigos do ensino médio decidem aproveitar a última grande festa antes da virada para o ano 2000. Na véspera do Ano Novo de 1999, eles invadem uma festa acreditando que terão uma noite inesquecível.

Mas, quando o relógio chega à meia-noite, a celebração rapidamente se transforma em um caos inesperado. Em meio a situações absurdas e hilárias, os dois precisam lutar pelas próprias vidas em uma verdadeira comédia de desastre, marcada pela tecnologia da era da conexão discada e pela nostalgia do novo milênio.