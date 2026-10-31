5 filmes viciantes no Prime Video para o fim de semana (31/10 e 01/11)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de encontrar um filme capaz de prender a atenção do início ao fim. Com opções para diferentes gostos, o Prime Video reúne produções que vão do suspense ao drama histórico, passando por histórias que prometem surpreender até quem já está acostumado a maratonar.

Entre tantas estreias e títulos disponíveis no streaming, escolher o que assistir pode se tornar um desafio. Afinal, todo mundo gosta de uma boa maratona, principalmente quando a história foge do óbvio e consegue despertar a curiosidade logo nos primeiros minutos.

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Para quem pretende aproveitar a sexta-feira, 31 de outubro, e o domingo, 1º de novembro, algumas produções merecem entrar no radar. A seleção passa por tramas de tensão psicológica, conflitos históricos, música e até um culto secreto que transforma a rotina de um shopping em algo bem mais sombrio.

Como um catálogo recheado nem sempre facilita a escolha, uma boa curadoria faz toda a diferença. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem procura filmes envolventes, com histórias distintas e títulos que podem render uma ótima sessão em casa.

5 filmes para ver agora no Prime Video

Michael

Jaafar Jackson interpreta Michael Jackson em cinebiografia - Foto: Divulgação

Michael é uma cinebiografia musical sobre o rei do pop Michael Jackson. O longa retrata a vida e o legado do cantor (Jaafar Jackson), desde a descoberta de seu espetacular talento como líder do Jackson Five até o impacto cultural de sua visão artística ímpar.

Para além da música, este drama biográfico traça as ambições criativas de um homem que buscou ativamente se tornar um dos maiores artistas do mundo, destacando os passos dados por Jackson fora dos palcos. Performances icônicas de sua carreira solo, ainda, compõem esse retrato íntimo e nunca antes visto do artista.

Drop: Ameaça Anônima

Esse filme de suspense é uma boa opção para maratonar - Foto: Divulgação

Em Drop: Ameaça Anônima, a mãe solteira e viúva Violet (Meghann Fahy) finalmente se arrisca e marca o primeiro encontro com o rapaz que tem conversado online, o charmoso Henry. Durante o jantar num restaurante luxuoso, os dois parecem se dar bem, até que Violet começa a receber mensagens com ameaças de um número desconhecido.

Exigindo que ela jogue um jogo, caso contrário seus filhos sofrerão as consequências, Violet precisa seguir as instruções exigidas sem poder mencionar o que está acontecendo para ninguém, muito menos para seu companheiro romântico. Se não fizer o que for pedido, todos que ela ama morrerão. Com diretrizes cada vez mais amedrontadoras, a situação chega em seu nível limite, com seu algoz anônimo obrigando-a a matar Henry.

Frutas Proibidas

Filme acaba de chegar ao catálogo do Prime Video - Foto: Divulgação

Em Frutas Proibidas, Apple leva uma vida dupla: durante o dia trabalha na loja Free Eden, mas, após o expediente, lidera secretamente um culto de bruxas feministas ao lado de Cherry e Fig no subsolo do shopping.

A chegada da recém-contratada Pumpkin, porém, abala o equilíbrio da irmandade e obriga o grupo a enfrentar conflitos internos que podem levá-las a um desfecho sangrento.

Tempo de Guerra

Filme é uma opção eletrizante para maratonar - Foto: Divulgação

Tempo de Guerra traz um retrato visceral da batalha de Ramadi, um episódio da Guerra do Iraque que revive uma série de memórias e experiências vividas pelo co-diretor Ray Mendonza, ex-fuzileiro naval do exército americano. No longa, um grupo de militares se encontra no meio de um fogo cruzado com tropas guerrilheiras iraquianas.



Escondidos numa casa bem no centro da província ocupada pelas forças da Al Qaeda, os militares americanos vigiam as ruas em busca de seus inimigos, preparando-se para atacar a qualquer sinal de insurgência. Quando uma granada inesperada explode o esconderijo do grupo, o caos se instala e a necessidade de evacuar se torna o principal e mais difícil objetivo dos fuzileiros.

Nuremberg

Filme é uma das melhores opções para ver no Prime Video - Foto: Divulgação

Nuremberg se passa no pós-Segunda Guerra, em 1945, na Alemanha, durante os julgamentos homônimos realizados pelas Forças Aliadas contra o regime nazista derrotado. A trama centra-se no psiquiatra americano Douglas Kelley (Rami Malek), designado a avaliar a aptidão mental de 22 oficiais nazistas que se tornaram prisioneiros e aguardam seus julgamentos por crimes de guerra.

Ao mesmo tempo, o promotor-chefe dos Aliados Robert H. Jackson (Michael Shannon) fica encarregado da difícil tarefa de garantir que o regime nazista responda pelos horrores sem precedentes do Holocausto.

Quando Douglas Kelly se encontra com Hermann Göring (Russell Crowe), o braço direito de Hitler, uma batalha internase inicia, fazendo com que toda a sua inteligência e ideologia sejam deixadas de lado para buscar entender a verdadeira origem e natureza do mal.