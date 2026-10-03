5 minisséries incríveis da Netflix para seu fim de semana (03 e 04/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de encontrar uma boa série para assistir sem precisar passar semanas acompanhando os episódios. Para quem prefere histórias que prendem a atenção desde o início e entregam respostas em poucos capítulos, a Netflix reúne opções que merecem entrar na lista de próximas maratonas.

O catálogo da plataforma está recheado de séries curtas para quem busca diversão, suspense e reviravoltas sem precisar assumir o compromisso de acompanhar várias temporadas. Entre investigações intrigantes, segredos de família e histórias sobrenaturais, há produções capazes de transformar uma tarde livre em uma sessão de episódios difícil de interromper.

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As minisséries também são ideais para quem gosta de começar e terminar uma história no mesmo fim de semana. Com narrativas concentradas e conflitos que se desenvolvem rapidamente, essas produções permitem mergulhar em diferentes universos sem deixar aquela sensação de que ainda faltam dezenas de episódios para chegar ao desfecho.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco opções para renovar sua programação dos dias 3 e 4 de outubro. A seleção reúne títulos de suspense, drama e terror, além de uma novidade que acaba de chegar ao catálogo e já desperta a curiosidade dos fãs de boas histórias.

5 séries curtas para ver agora na Netflix

A Leste do Éden

Cena de A Leste do Éden - Foto: Divulgação

A Leste do Éden apresenta uma releitura moderna do romance homônimo de John Steinbeck, publicado em 1952 e considerado um clássico da literatura do século XX. A produção é estrelada por Florence Pugh no papel de Cathy, personagem central da trama, ao lado de Christopher Abbott e Mike Faist, que interpreta Charles Trask, vivido por James Dean na adaptação cinematográfica de 1955.

Ambientada no Vale de Salinas, na Califórnia, a história acompanha os destinos entrelaçados das famílias Trask e Hamilton ao longo de diferentes gerações. Entre rivalidades, conflitos familiares e questionamentos sobre o bem e o mal, a narrativa revisita temas ligados à queda de Adão e Eva em uma interpretação contemporânea da obra literária.

Corpos

Cena de Corpos - Foto: Divulgação

Um mesmo assassinato pode ter respostas completamente diferentes dependendo da época em que é investigado? Essa é a premissa de Corpos, minissérie baseada na graphic novel homônima de Si Spencer. Na produção, quatro detetives de períodos históricos distintos encontram o mesmo cadáver em um beco de Londres, dando início a uma investigação que atravessa mais de 150 anos.

O caso aparece em 1890, em meio ao terror associado a Jack, o Estripador; durante a Segunda Guerra Mundial, em meio aos bombardeios alemães; em 2023; e em um cenário pós-apocalíptico de 2053. Conforme as investigações avançam, o mistério conecta diferentes linhas temporais e desafia os personagens a descobrir o que está por trás de um crime aparentemente impossível.

Vingança Sabor Cereja

Cena de Vingança Sabor Cereja - Foto: Divulgação

Para quem gosta de terror psicológico com elementos sobrenaturais, Vingança Sabor Cereja acompanha Lisa Nova, interpretada por Rosa Salazar, uma cineasta aspirante que chega a Los Angeles nos anos 1990 em busca de uma oportunidade para realizar seus sonhos.

O que começa como uma tentativa de entrar na indústria cinematográfica se transforma em um pesadelo quando ela conhece Lou Burke, produtor vivido por Eric Lange, e tem seu projeto arruinado depois de rejeitá-lo.

Furiosa com a traição, Lisa encontra em Boro, personagem de Catherine Keener, uma possibilidade de vingança. Misteriosa e cheia de segredos, a mulher afirma possuir poderes sobrenaturais e promete ajudar a cineasta a destruir a carreira de Lou. A partir daí, a protagonista mergulha em uma jornada de magia, violência e disputas de poder que rapidamente foge do controle.

Echoes

Cena de Echoes - Foto: Divulgação

Em Echoes, Michelle Monaghan interpreta Gina e Leni, duas mulheres cujas vidas estão ligadas por uma relação complexa. Quando Leni desaparece sem deixar rastros, Gina passa a desconfiar que algo grave aconteceu, apesar de a polícia considerar a possibilidade de uma fuga voluntária.

Determinada a descobrir a verdade, Gina começa a investigar o passado e recuperar lembranças fragmentadas da infância das duas. Com a ajuda de Jack, interpretado por Matt Bomer, ela encontra pistas que revelam segredos perturbadores e colocam em dúvida tudo o que acreditava saber sobre a própria família.

Segurança em Jogo

Cena de Segurança Em Jogo - Foto: Divulgação

Em Segurança em Jogo, David Budd é um veterano de guerra que passa a trabalhar para o Serviço de Polícia Metropolitana de Londres. Sua rotina muda quando ele recebe a missão de proteger a secretária do Ministério de Administração Interna do Reino Unido, uma figura política cujas posições entram em conflito com suas próprias convicções.

Dividido entre as responsabilidades profissionais e suas crenças pessoais, Budd precisa lidar com as tensões de um trabalho que envolve riscos e decisões delicadas. A série combina suspense político, investigação e conflitos pessoais, construindo uma trama em que a segurança da pessoa protegida e as convicções do protagonista se tornam questões centrais.