5 séries curtas da Netflix para assistir no fim de semana (12 e 13/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele surge a oportunidade perfeita para colocar uma boa série em dia. Para quem gosta de histórias que prendem desde o primeiro episódio, a Netflix mantém um catálogo recheado de opções para os fãs de produções curtas e viciantes, incluindo novidades e títulos que continuam chamando a atenção do público.

Com tantas séries disponíveis na plataforma, encontrar uma produção que realmente combine com o tempo livre pode ser um desafio. É justamente aí que a curadoria faz a diferença: escolher uma história com poucos episódios permite começar e terminar a maratona no mesmo fim de semana, sem precisar se comprometer com dezenas de capítulos.

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A seleção reúne tramas de suspense, terror, investigação e crime, com histórias marcadas por mistérios, acontecimentos estranhos e reviravoltas. Algumas das opções estão escondidas na plataforma e surgem como alternativas para quem quer descobrir algo novo.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o sábado e o domingo diante da tela. São cinco séries curtas para maratonar em poucos dias, com tramas que passeiam pelo sobrenatural, pelo suspense criminal e por histórias inspiradas em acontecimentos reais.

5 séries para ver agora na Netflix

Algo Horrível Vai Acontecer

Cena de Algo Horrível Vai Acontecer - Foto: Divulgação

Em Algo Horrível Vai Acontecer, Rachel e Nicky estão noivos e se preparam para o casamento que acontecerá dentro de uma semana. Apesar da expectativa pelo grande dia, Rachel começa a ter a sensação de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer.



O clima de celebração rapidamente ganha contornos estranhos conforme esse pressentimento passa a ocupar espaço nos preparativos. A série aposta no suspense e na sensação de que existe algo errado por trás de um momento que deveria representar apenas felicidade.

Equinox

Cena de Equinox - Foto: Divulgação

Astrid tinha apenas nove anos quando um grupo de formandos de 1999 desapareceu sem deixar vestígios. Entre eles estava sua irmã, e o acontecimento deixou marcas profundas na menina, que passou a conviver com visões terríveis.



Anos depois, o desaparecimento continua ligado aos seus traumas e aos acontecimentos que marcaram sua infância. A produção combina mistério e elementos sobrenaturais enquanto Astrid tenta compreender o que realmente aconteceu com os jovens que desapareceram.

Arquivo 81

Cena de Arquivo 81 - Foto: Divulgação

Em Arquivo 81, Dan Turner (Mamoudou Athie), um arquivista, aceita um trabalho para restaurar fitas de vídeo danificadas de 1994. O material pertence ao documentário produzido por Melody Pendras (Dina Shihabi), diretora que investigava uma seita violenta no edifício Vissar.



Conforme reconstrói as gravações, Dan começa a se envolver cada vez mais com a investigação iniciada por Melody. A narrativa acompanha duas linhas do tempo e cria uma conexão misteriosa entre os personagens, enquanto Dan fica obcecado em descobrir o que aconteceu com ela 25 anos antes e acredita que pode salvá-la de um destino trágico. A série de horror sobrenatural foi inspirada no popular podcast de mesmo nome.

Indomável

Cena de Indomável - Foto: Divulgação

Em Indomável, Kyle Turner (Eric Bana) é um agente especial do Serviço de Parques Nacionais que recebe uma missão particularmente perigosa. Integrante dos Serviços Investigativos da organização, ele trabalha em uma região marcada pela extensa natureza e precisa investigar um assassinato brutal ocorrido no Parque Nacional de Yosemite.



Ao lado de Naya Vazquez, uma guarda florestal novata, Kyle inicia uma caçada por um criminoso que parece conhecer cada canto da floresta tão bem quanto ele. Conforme a investigação avança, segredos obscuros entram em choque com o passado do agente e revelam que a ameaça pode ser muito maior do que parecia inicialmente.

Clark

Cena de Clark - Foto: Divulgação

Clark reconta as verdades e mentiras presentes na autobiografia de Clark Olofsson (Bill Skarsgård), notório gângster sueco que começou sua trajetória criminosa em meados dos anos 1960. Traficante de drogas e assaltante de bancos, ele se tornou uma das personalidades mais controversas da Suécia.



Enquanto cumpre pena, Clark relembra suas aventuras criminosas e planeja um futuro ainda incerto. Mesmo atrás das grades, mantém a popularidade graças ao carisma e à capacidade de encantar multidões, apesar da trilha de crimes, traumas e devastação deixada ao longo de sua vida.

Na década de 1970, depois de um assalto a banco desastroso, Olofsson também ficou associado à ideia que deu origem à chamada “Síndrome de Estocolmo”.