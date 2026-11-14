Finalmente chegou o sábado e, com ele, a oportunidade de deixar a rotina de lado e aproveitar boas produções no streaming. Para quem gosta de histórias capazes de prender a atenção do primeiro ao último episódio, o Prime Video reúne opções que vão muito além dos lançamentos mais comentados.

Com um catálogo recheado de filmes e séries para todos os gostos, a plataforma oferece diferentes caminhos para quem procura uma boa história. Entre crimes misteriosos, investigações policiais e personagens com segredos difíceis de desvendar, escolher o que assistir pode ser tão importante quanto encontrar tempo para a maratona.

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Mas nem sempre passar horas procurando uma produção vale a pena. Nesses momentos, a curadoria faz a diferença, especialmente para quem prefere tramas envolventes, com ritmo ágil e mistérios que despertam a curiosidade a cada cena.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com seis produções disponíveis no Prime Video para aproveitar os dias 14 e 15 de novembro. São três filmes e três séries curtas, todos com histórias de suspense e investigação para quem quer transformar o fim de semana em uma boa sessão de mistério.

3 filmes para ver agora no Prime Video

Anatomia de Uma Queda

Longa foi indicado ao Oscar de Melhor Filme - Foto: Divulgação

Dirigido por Justine Triet, o suspense dramático acompanha Sandra (Sandra Hüller), uma escritora alemã que vive em um chalé isolado com o marido e o filho de 11 anos, que tem deficiência visual. A tranquilidade da família é interrompida quando o homem é encontrado morto na neve, do lado de fora da residência.

Classificada como uma morte suspeita, a ocorrência deixa uma pergunta sem resposta: ele tirou a própria vida ou foi assassinado? Sandra acaba indiciada, enquanto o próprio filho se torna peça central do julgamento, já que é a única testemunha do acontecimento. Entre a investigação e os conflitos familiares, as dúvidas colocam a relação entre mãe e filho à prova.

Assassino Por Acaso

Filme é uma boa opção para os fãs de suspense, ação e comédia - Foto: Divulgação

Em Assassino Por Acaso, Gary Johnson (Glen Powell) parece ser um dos assassinos profissionais mais procurados de Nova Orleans. O que seus clientes não imaginam é que ele trabalha para a polícia, assumindo diferentes identidades para investigar pessoas que procuram contratar alguém para cometer assassinatos.

Sempre fiel ao protocolo, Gary tem sua rotina transformada quando conhece uma mulher desesperada para escapar do marido abusivo. Ao ajudá-la, acaba assumindo uma de suas falsas identidades e se envolvendo emocionalmente com ela, colocando em risco a própria missão e a linha que separa sua atuação policial da vida criminosa.

Fúria Primitiva

Dev Patel é a estrela do aclamado Fúria Primitiva - Foto: Divulgação

Estrelado e dirigido por Dev Patel, Fúria Primitiva acompanha Kid, um jovem que ganha a vida em um violento clube de luta clandestino. Escondido sob uma máscara de gorila, ele enfrenta adversários mais populares noite após noite, recebendo dinheiro pelas derrotas. Por trás da rotina brutal, porém, existe um passado marcado por traumas e um desejo de vingança.

Inspirado na lenda hindu de Hanuman, símbolo de força e coragem, o filme acompanha a transformação de Kid quando ele encontra uma oportunidade de se infiltrar na elite criminosa da cidade. Com as lembranças da infância vindo à tona, o protagonista inicia uma jornada de justiça e redenção contra aqueles que destruíram sua vida.

3 séries curtas para ver agora no Prime Video

Clarice

Minissérie é uma opção para os fãs de suspense policial - Foto: Divulgação

A série apresenta um mergulho na história pessoal da agente do FBI Clarice Starling, que retorna ao trabalho para investigar assassinos em série e predadores sexuais. Ambientada após os acontecimentos que marcaram sua trajetória, a produção acompanha uma personagem que precisa lidar com os desafios da profissão enquanto enfrenta questões de seu próprio passado.

Além dos casos investigados, Clarice também precisa navegar pelo ambiente político de alto risco de Washington, nos Estados Unidos. Entre investigações criminais e disputas de poder, a trama combina suspense policial com os conflitos pessoais da protagonista.

A Namorada Ideal

Série curta traz uma trama envolvente e cheia de revira - Foto: Divulgação

Laura (Robin Wright) parece ter uma vida perfeita, com uma carreira de sucesso, um marido amoroso e uma família feliz. Essa estabilidade começa a desmoronar quando seu filho, Daniel (Laurie Davidson), apresenta Cherry (Olivia Cooke), sua nova namorada. A chegada da jovem desperta desconfianças e muda completamente a dinâmica familiar.

Convencida de que Cherry esconde alguma coisa, Laura passa a acreditar que precisa proteger o filho da mulher. Mas será que a nova namorada realmente tem más intenções ou a protagonista está se deixando levar pela paranoia? A série constrói um suspense psicológico em torno das diferentes versões de uma mesma história, deixando no ar uma dúvida: quem está dizendo a verdade?

The Night Of

Minissérie foi aclamada pela crítica e possui alto índice de aprovação - Foto: Divulgação

Em The Night Of, um homem passa a noite com uma mulher desconhecida e, ao acordar, encontra a jovem esfaqueada até a morte. Acusado de cometer o assassinato, ele se vê envolvido em uma investigação policial que muda completamente o rumo de sua vida.

A partir do caso, a minissérie explora os bastidores do sistema criminal de Nova York, acompanhando os procedimentos da polícia, as disputas judiciais e a realidade dos acusados que aguardam julgamento na prisão de Rikers Island. A produção combina investigação e drama jurídico para mostrar as consequências de uma acusação de assassinato.