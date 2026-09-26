6 filmes em alta na Netflix para ver neste fim de semana (26 e 27/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de encontrar um filme capaz de prender a atenção do começo ao fim. Para quem pretende aproveitar os dias de descanso diante da televisão, a Netflix reúne um catálogo recheado de opções para todos os gostos.

Entre tantos títulos disponíveis na plataforma, escolher o que assistir pode ser uma tarefa mais difícil do que parece. São centenas de produções escondidas no catálogo, incluindo histórias que podem passar despercebidas mesmo por quem acompanha os lançamentos e novidades do streaming.

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É justamente por isso que a curadoria faz a diferença. Em meio a tantas alternativas, observar quais filmes estão chamando a atenção do público pode ser um bom caminho para encontrar uma produção que combine com o momento e ainda descobrir títulos que talvez não estivessem no radar.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o sábado e o domingo com filmes de diferentes gêneros. Todas as produções selecionadas estão atualmente em alta no TOP 10 da Netflix e podem ser boas apostas para a maratona do fim de semana.

6 filmes para ver agora na Netflix

Unabomber

Cena de Unabomber - Foto: Divulgação

Unabomber conta a história turbulenta do infame criminoso de bombas, passando de sua vida como prodígio matemático formado em Harvard até se tornar o terrorista famoso que ganhou os holofotes de todos os jornais com seus ataques violentos.



O passado conturbado de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) é revelado quando o criminoso é caçado pela agente do FBI Joanne Miller (Shailene Woodley), demonstrando as consequências amedrontadoras do isolamento e da ambição.

Conforme a Música

Cena de Conforme a Música - Foto: Divulgação

Em Conforme a Música, a vibrante e dançante Bollywood é celebrado em uma história sobre as dores da chegada da vida adulta e o poder duradouro da amizade. Na trama, duas melhores amigas Maya (Ramakrishnan) e Anjali (Kedia) se juntam ao grupo competitivo de dança da universidade.



Ao entrarem no time, elas descobrem que o caminho para vencer o campeonato mundial é mais turbulento e difícil do que imaginavam. A produção combina dança, amizade e os desafios enfrentados pelas personagens durante a vida universitária.

O Lobisomem

Cena de O Lobisomem - Foto: Divulgação

O ator Lawrence Talbot (Benicio Del Toro), quando criança, sofreu com a morte de sua mãe e nunca mais voltou a morar com o pai (Anthony Hopkins). Mais de duas décadas depois do ocorrido, ele é chamado por sua futura cunhada Gwen Conliffe (Emily Blunt) para ajudá-la a encontrar o noivo desaparecido.



Ao retornar para a casa do pai, Talbot acaba se envolvendo numa investigação sobre violentas mortes que acontecem nas noites de lua cheia, entrando em contato com o seu passado e descobrindo um segredo que mudará para sempre a sua vida.

Beijar é a Parte Fácil

Cena de Beijar é a Parte Fácil - Foto: Divulgação

Um aluno exemplar vê na faculdade o próximo passo para construir o futuro que sempre planejou. Quando surge a oportunidade de conseguir uma valiosa carta de recomendação, ele aceita ajudar uma colega rebelde que enfrenta dificuldades nos estudos.



O acordo parece simples: em troca de suas aulas e dedicação, ela garantirá a recomendação de que ele precisa. Porém, à medida que passam mais tempo juntos, as diferenças entre os dois começam a dar lugar a uma inesperada conexão. Entre discussões, descobertas e momentos de cumplicidade, o que deveria ser apenas uma troca de favores se transforma em um romance capaz de colocar seus planos em risco.

A Mulher Secreta

Cena de A Mulher Secreta - Foto: Divulgação

A Mulher Secreta gira em torno de Louise Andersen, uma mulher que leva uma vida tranquila ao lado do companheiro, Joachim, em uma pequena ilha da Noruega, onde administra um café.



Essa rotina muda quando um desconhecido afirma que ela não é Louise, mas Helene Söderberg (Natalie Madueño), uma mulher dinamarquesa que desapareceu há três anos.

Agora com dúvidas e intrigada pelas lacunas em sua memória, ela abandona a vida que conhece e parte em busca das respostas sobre o próprio desaparecimento. Conforme investiga o passado, Louise encontra pistas sobre a noite em que desapareceu e percebe que sua antiga vida estava longe de ser tão perfeita quanto parecia.

Ao assumir a identidade de Helene, ela se aproxima de uma verdade capaz de transformar completamente sua visão sobre quem é e por que decidiu desaparecer.

Rebelião

Cena de Rebelião - Foto: Divulgação

Copper Jack Stone (Matthew Reese) comete um crime para ser intencionalmente preso e colocado na prisão junto com Balam (Chuck Liddell), um chefe da máfia russa que comanda a força policial até por tás das grades.



Mesmo cercado por seus capangas e guardas, Balam não imagina que Copper está lá para vingar a morte da sua família. A trama acompanha o plano do personagem dentro da prisão e o confronto com o chefe da máfia.