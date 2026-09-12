6 filmes imperdíveis no Prime Video para o fim de semana (12 e 13/09)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, aquela vontade de encontrar um filme capaz de prender a atenção do começo ao fim. Entre tantas opções disponíveis nos streamings, escolher o que assistir pode acabar sendo quase tão difícil quanto decidir se vale a pena começar mais uma produção.

Para quem pretende ficar em casa nos dias 12 e 13 de setembro, o Prime Video tem um catálogo recheado de filmes para todos os gostos. A plataforma reúne produções de diferentes gêneros, incluindo suspense, ação, romance e drama, com histórias que podem transformar algumas horas livres em uma boa sessão de cinema.

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E se a ideia é evitar passar minutos navegando pelo catálogo sem chegar a lugar nenhum, a curadoria faz a diferença. Algumas das opções selecionadas já aparecem entre os títulos em alta da plataforma e estão no TOP 10, o que pode ajudar na hora de escolher uma produção para assistir.

Todo mundo gosta de uma maratona boa e envolvente, principalmente quando a história consegue despertar curiosidade logo nos primeiros minutos. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o fim de semana diante da tela.

6 filmes para ver agora no Prime Video

A Ordem

Cena de A Ordem - Foto: Divulgação

A Ordem, longa do diretor Justin Kurzel e produção presente no Festival Internacional de Toronto 2024, apresenta uma trama ambientada em 1983. Naquele período, uma série de crimes violentos, incluindo assaltos a bancos, operações de falsificação e roubos de carros blindados, aterrorizou o noroeste do Pacífico.



Enquanto os agentes da lei buscavam respostas, um agente do FBI em Coeur d'Alene, Idaho (Jude Law), suspeitou que os crimes eram obra de um grupo de terroristas domésticos, não de criminosos comuns.

O filme acompanha a história desse grupo supremacista branco liderado por um líder carismático, que planeja uma guerra contra o governo federal dos EUA.

Atraídos Pelo Destino

Cena de Atraídos Pelo Destino - Foto: Divulgação

Atraídos pelo Destino acompanha a vida da jovem Marfil Cortés, filha de um rico empresário espanhol, após ser libertada de um sequestro. A partir da situação, ela precisará de um segurança pessoal, e Sebastian Moore assume a função de seu guarda-costas.



Com personalidades extremamente diferentes, os dois protagonizam uma série de desentendimentos no início da relação. Em pouco tempo, porém, uma forte atração surge entre eles e muda a dinâmica da convivência.

Bom Comportamento

Cena de Bom Comportamento - Foto: Divulgação

O plano de Constantine Nikas (Robert Pattinson) era assaltar um banco e descolar uma boa quantia em dinheiro. Mas nada sai como planejado e seu irmão mais novo acaba sendo preso.



Decidido a resgatá-lo, Constantine embarca em uma perigosa corrida contra o relógio. Enquanto tenta encontrar uma saída para a situação, ele próprio passa a ser o próximo alvo da polícia.

Pequenas Coisas Como Estas

Cena de Pequenas Coisas Como Estas - Foto: Divulgação

Ambientado em 1985, Pequenas Coisas Como Estas acompanha Bill Furlong (Cillian Murphy), um vendedor de carvão em uma pequena cidade irlandesa dominada pela influência da Igreja Católica.



Às vésperas do Natal, Bill faz uma descoberta chocante ao encontrar uma mulher aprisionada em um galpão de carvão, vítima de punições impostas pelas Lavanderias Madalena, onde a Igreja mantinha aquelas que eram consideradas "fora do padrão". O encontro provoca um conflito interno profundo em Bill, dividido entre a emoção e a moralidade.

À medida que os segredos obscuros da cidade começam a emergir, Bill confronta suas próprias memórias de infância, marcadas pela pobreza e por anseios não realizados. Com isso, ele passa a questionar o significado da bondade e da compaixão em um mundo marcado pelo silêncio e pela opressão.

Golpe Explosivo

Aaron Taylor Johnson é a estrela de Golpe Explosivo - Foto: Divulgação

Em Golpe Explosivo, um grupo de assaltantes ousados aproveita o caos provocado pela descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial, encontrada durante uma obra de construção civil.



Uma operação policial é colocada em ação para evacuar milhares de moradores do centro de Londres. Em meio ao transtorno, um grupo de criminosos especialistas, liderados por Karalis (Theo James), se esconde no sótão da zona de evacuação e coloca em prática um plano para roubar joias.

Enquanto os sistemas de emergência chegam ao limite e a explosão se aproxima, os ladrões aproveitam a distração do grupo de militares comandado por Will (Aaron Taylor-Johnson), enviado ao centro da confusão para investigar e desarmar a bomba.

Na Zona Cinzenta

Cena de Na Zona Cinzenta - Foto: Divulgação

Em Na Zona Cinzenta, dois especialistas em resgate precisam encontrar uma rota de fuga para uma negociadora que possui milhões em dinheiro roubado na conta. O plano, porém, rapidamente se transforma em uma guerra explosiva de traições, estratégias e sobrevivência.



O que parecia ser apenas uma operação estratégica se transforma em um confronto brutal, marcado por perseguições intensas, alianças instáveis e traições inesperadas. Cercados por inimigos implacáveis e interesses ocultos, o trio precisará sobreviver a uma verdadeira guerra explosiva, em que confiança é um luxo e cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte.