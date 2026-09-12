6 filmes incríveis na Netflix para este fim de semana (12 e 13/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de deixar a correria de lado e mergulhar em uma boa história. Para quem pretende aproveitar o tempo livre diante da televisão, a Netflix tem um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, com opções capazes de prender a atenção até os créditos finais.

Mas, diante de tantas alternativas disponíveis na plataforma, escolher o que assistir pode virar uma tarefa quase tão difícil quanto encontrar um filme realmente envolvente. Por isso, a curadoria faz a diferença: uma boa seleção pode ajudar a descobrir títulos que entregam suspense, terror, drama, tensão e histórias capazes de provocar diferentes emoções.

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Entre os filmes escolhidos, há produções recentes e títulos já conhecidos do público, além de opções que aparecem atualmente entre os dez filmes mais assistidos da Netflix no Brasil.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer encontrar um filme para chamar de próximo vício. São seis histórias de diferentes estilos, perfeitas para escolher de acordo com o clima do fim de semana.

6 filmes para ver agora na Netflix

Gandhari

Cena de Gandhari - Foto: Divulgação

Após perder a visão e a filha durante um violento sequestro, uma mulher decide transformar a própria dor em força para encontrar os responsáveis. Em vez de aceitar a impunidade, ela parte em busca de justiça enquanto tenta seguir as pistas que podem levá-la aos culpados.



A jornada, porém, está longe de ser simples e coloca a protagonista diante de obstáculos cada vez maiores. Entre vingança, sobrevivência e perigo, ela precisará ultrapassar os próprios limites para descobrir a verdade. O filme chegou à Netflix em setembro de 2026 e aposta em uma mistura de suspense, mistério, crime e drama.

Cuckoo: O Medo Chama

Cena de Cuckoo: O Medo Chama - Foto: Divulgação

Aos 17 anos, Gretchen deixa os Estados Unidos para viver com o pai e a nova família nos Alpes alemães. O que deveria representar uma mudança para um lugar paradisíaco começa a ganhar contornos perturbadores depois que ela passa a perceber comportamentos estranhos ao seu redor.



A jovem também é atormentada por ruídos e visões sombrias, até descobrir que existe um segredo assustador envolvendo a própria família. A atmosfera misteriosa transforma a viagem em uma experiência cada vez mais inquietante.

Foge, Coelho

Cena de Foge, Coelho - Foto: Divulgação

Sarah Snook interpreta uma médica especialista em fertilidade que possui uma visão racional e bastante definida sobre os ciclos da vida e da morte. Sua perspectiva começa a ser colocada em xeque quando ela percebe que a própria filha está apresentando um comportamento estranho.



A partir daí, a protagonista é obrigada a confrontar acontecimentos que remetem ao seu passado e desafiam tudo aquilo em que acredita. O suspense psicológico cresce conforme a personagem se aproxima de respostas que talvez preferisse não encontrar.

MaXXXine

Cena de MaXXXine - Foto: Divulgação

Na sequência de X - A Marca da Morte (2022) e Pearl (2022), Mia Goth retorna como Maxine Minx, determinada a conquistar seu espaço em Hollywood. Sobrevivente de uma filmagem pornô que terminou de forma trágica anos antes, ela decide continuar perseguindo o sonho de se tornar uma estrela.



Ambientado na década de 1980, o filme acompanha a personagem enquanto ela consegue uma oportunidade em uma produção de terror de baixo orçamento. Ao mesmo tempo, um detetive particular investiga seu passado e um misterioso assassino, conhecido como Night Stalker, começa a perseguir estrelas de Hollywood, deixando um rastro de sangue.

Joias Brutas

Cena de Joias Brutas - Foto: Divulgação

Em Nova York, na primavera de 2012, Howard Ratner, interpretado por Adam Sandler, tenta sobreviver às próprias dívidas enquanto administra uma loja de joias. A esperança de finalmente colocar as contas em ordem aparece quando ele recebe uma rara pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia.



O problema é que Howard acredita poder ganhar ainda mais dinheiro com a peça e decide colocá-la em um leilão, criando uma sequência de decisões cada vez mais arriscadas. Para conseguir o que quer, ele precisa lidar com cobradores, clientes e as confusões provocadas por suas próprias escolhas.

Ataque dos Cães

Cena de Ataque dos Cães - Foto: Divulgação

Em 1925, os irmãos Phil e George Burbank são ricos fazendeiros de Montana. A rotina dos dois muda quando conhecem Rose, uma viúva que administra um restaurante, e seu filho Peter. Cruel e provocador, Phil passa a atormentar os dois, enquanto George se aproxima de Rose e acaba se casando com ela.



A relação entre os personagens se torna cada vez mais complexa quando Phil decide colocar Peter sob sua proteção. Entre fúria, astúcia, ciúme e ameaças veladas, o comportamento do fazendeiro deixa uma dúvida constante: sua aproximação representa uma mudança genuína ou esconde uma intenção ainda mais perigosa?