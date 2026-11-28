Finalmente chegou o sábado e, com ele, aquela vontade de deixar os compromissos de lado, preparar uma boa pipoca e aproveitar algumas horas diante da televisão. Para quem prefere ficar em casa, uma sessão de cinema pode ser o programa perfeito para aproveitar os dias de descanso.

Mas escolher o que assistir nem sempre é uma tarefa fácil. Com tantas novidades chegando ao streaming, encontrar uma produção que realmente desperte a curiosidade pode levar mais tempo do que o esperado. É aí que a curadoria faz a diferença: observar os títulos que estão conquistando o público ajuda a descobrir histórias que merecem uma chance.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Netflix mantém um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, com opções que passeiam pelo suspense, aventura, romance, fantasia e drama. Entre as produções disponíveis, algumas novidades já aparecem entre os títulos em alta e no TOP 10 da plataforma, chamando a atenção de quem procura algo diferente para assistir.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com seis filmes em alta na Netflix para ajudar na escolha. São histórias com propostas bastante diferentes, todas presentes no Top 10 do streaming, para quem quer aproveitar os dias 28 e 29 de novembro com boas opções na tela.



6 filmes para ver agora na Netflix

No Coração de Nashville

Filme de suspense mistura música e reviravoltas em história surpreendente - Foto: Divulgação

Para quem gosta de mistérios e histórias cheias de reviravoltas, No Coração de Nashville acompanha Misty Jones (Jessica Chastain), uma cantora de música country bastante famosa que passou duas décadas vivendo longe dos holofotes.

A tranquilidade termina quando sua sobrinha, Charlie Heart (Charlie Heart), desaparece sem deixar pistas. Cinco dias depois do sumiço, Misty decide voltar à cidade para investigar o caso por conta própria. Durante a busca, ela descobre um lado misterioso de Nashville e percebe que ninguém parece ser exatamente quem diz ser.

The Mosquito Bowl

The Mosquito Bowl é uma das maiores apostas da Netflix para o final de 2026 - Foto: Divulgação

Baseado em acontecimentos reais, The Mosquito Bowl apresenta a trajetória de quatro jogadores universitários de futebol americano que conquistaram reconhecimento por suas habilidades dentro de campo. No auge da carreira esportiva, porém, eles decidem abandonar a fama para seguir outro caminho.

Após o ataque a Pearl Harbor, os jovens se alistam nos fuzileiros navais e passam a se preparar para uma grande invasão. Nesse período, têm a oportunidade de disputar uma partida lendária, que pode representar o maior jogo de suas vidas.

Protegendo Estrelas

Protegendo Estrelas está fazendo sucesso com uma trama de comédia romântica natalina - Foto: Divulgação

Uma missão profissional pode se transformar em algo muito mais complicado em Protegendo Estrelas. Inspirado no livro de Katherine Center, o filme acompanha uma guarda-costas altamente qualificada contratada para proteger um astro do cinema que vive recluso após ser perseguido por um admirador.

Para manter a segurança do cliente em segredo, ela precisa assumir uma identidade inesperada: fingir que é sua namorada. O plano, entretanto, começa a apresentar dificuldades quando a família do ator percebe os desafios da missão e a proximidade entre os dois ameaça mudar a relação profissional.

Tipo Irmãs

Animação Tipo Irmãs já é um grande sucesso do streaming - Foto: Divulgação

A fantasia ganha uma nova perspectiva em Tipo Irmãs, produção que transforma as irmãs postiças da Cinderela em protagonistas de uma história sobre julgamentos e segundas chances. A trama apresenta Lilith, uma personagem incompreendida que acaba acusada de sequestrar o Baile Real com uma varinha mágica.

Durante a confusão, ela transforma a própria irmã, Margot, em sapo e deixa o reino nas mãos de uma jovem obcecada por príncipes. Para resolver a situação, Lilith precisa se unir à Cinderela e a um troll encantador em uma aventura que promete questionar até mesmo a ideia de quem merece um final feliz.

Pacífico

Pacífico é o filme perfeito para sua maratona de fim de semana - Foto: Divulgação

Para quem procura uma produção de suspense e terror, Pacífico aposta em uma situação de isolamento e ameaça sobrenatural. A história acompanha um grupo de jovens viajantes que acaba preso em uma ilha do oceano Pacífico.

Sem encontrar uma maneira fácil de escapar, eles precisam enfrentar uma presença maligna que permaneceu escondida da humanidade durante séculos. A sobrevivência passa a depender da capacidade do grupo de lidar com uma ameaça desconhecida.

Sem Desistir

Filme acompanha um ex-soldado que carrega sentimentos de culpa - Foto: Divulgação

Ação, drama familiar e sobrevivência se encontram em Sem Desistir. O filme acompanha um ex-soldado que carrega sentimentos de culpa e precisa contar com a ajuda de dois netos adolescentes, com quem tem pouco contato, para proteger um vilarejo remoto na região de Java Central.

A tranquilidade da comunidade é ameaçada quando uma gangue de criminosos invade o local e coloca a vida dos moradores em perigo. Diante da situação, avô e netos precisam unir forças, enfrentar seus próprios medos e superar antigos arrependimentos para tentar sobreviver.