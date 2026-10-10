6 filmes novos no Prime Video para o fim de semana (10 e 11/10)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, aquela vontade de encontrar um filme capaz de prender a atenção do começo ao fim. Para quem prefere ficar em casa e aproveitar algumas horas diante da televisão, o Prime Video reúne um catálogo recheado de opções para diferentes gostos.



Entre novidades que acabaram de chegar à plataforma e produções que já estão chamando a atenção do público, não faltam alternativas para quem quer fugir das escolhas de sempre. A seleção passa por comédia, romance, animação, drama e suspense, criando uma lista bastante variada.

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E nem sempre escolher o que assistir é uma tarefa simples. Com tantos títulos disponíveis, a curadoria faz diferença na hora de encontrar uma produção que realmente combine com o momento, principalmente para quem procura algo novo, envolvente e que possa render uma boa maratona.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar os dias 10 e 11 de outubro com filmes que chegaram recentemente ao Prime Video ou estão entre os títulos que vêm ganhando destaque na plataforma.

6 filmes para ver agora no Prime Video

Hit Para Dois

Filme acaba de chegar ao catálogo do Prime Video - Foto: Divulgação

Para quem gosta de histórias sobre música, reconhecimento e reviravoltas, Hit Para Dois acompanha Rick (Paul Rudd), um cantor de casamentos que sonha em ser reconhecido como um músico de verdade. Durante uma noite de trabalho, ele conhece Danny (Nick Jonas), uma celebridade que já foi um grande astro pop na adolescência.



Depois de passarem uma noite juntos, Danny acaba roubando uma das composições de Rick e transforma a música em um grande sucesso, sem dar qualquer crédito ao verdadeiro autor.

O que parecia ser uma oportunidade de finalmente alcançar o reconhecimento se transforma em uma disputa que pode fazer Rick perder aquilo que realmente importa.

De Volta Ao Mar

Filme aclamado pela crítica acaba de chegar ao Prime Video - Foto: Divulgação

Em De Volta Ao Mar, uma jovem retorna para a casa dos pais em uma ilha escocesa enquanto tenta se recuperar do alcoolismo. Baseado em uma história real, o filme acompanha Rona (Saoirse Ronan) em uma jornada de reconexão com suas origens e com a própria identidade.



Aos 19 anos, ela deixou a fazenda dos pais nas Ilhas Órcades, na Escócia, para viver em Londres, onde encontrou um grande amor, mas também desenvolveu uma grave dependência do álcool.

Depois de cumprir o primeiro passo do programa intensivo no Alcoólicos Anônimos, Rona volta para casa e encontra na paisagem e em suas raízes uma possibilidade de fazer as pazes consigo mesma.

Super Mario Galaxy: O Filme

Super Mario Galaxy: O Filme é uma das principais estreias do Prime Video - Foto: Divulgação

Super Mario Galaxy: O Filme é uma opção para quem procura uma aventura mais leve e repleta de ação. Depois de salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus aliados embarcam em uma nova missão que leva o famoso encanador italiano para uma aventura galáctica.



Desta vez, o grupo precisa enfrentar um supervilão inédito e ameaçador. A produção combina novos desafios, momentos emocionantes e uma jornada que amplia ainda mais o universo cinematográfico do personagem.

1992

Filme já alcançou o TOP 10 do Prime Video - Foto: Divulgação

Em 1992, duas histórias aparentemente diferentes acabam se encontrando em meio ao caos e à violência que tomam conta de Los Angeles. De um lado, Mercer tenta reconstruir a vida e a relação com o filho durante os protestos populares provocados pelo veredito do caso Rodney King.



Do outro, uma dupla de pai e filho planeja um perigoso assalto para roubar catalisadores de dentro da fábrica onde Mercer trabalha. Enquanto a cidade mergulha na desordem, os caminhos das duas famílias se cruzam, criando uma oportunidade para o golpe e colocando a vida do filho de Mercer em risco.

A Hipótese do Amor

Filme é uma das grandes apostas do Prime Video para 2026 - Foto: Divulgação

Baseado no best-seller de Ali Hazelwood, A Hipótese do Amor acompanha Olive Smith (Lili Reinhart), uma estudante de PhD em Biologia da Universidade Stanford que prefere se dedicar aos estudos a se envolver em um relacionamento. Tudo muda quando ela decide provar à melhor amiga que já superou o ex.



Para isso, Olive inventa um namoro falso com Adam Carlsen, um dos professores mais respeitados e temidos da instituição. O que começa como uma estratégia para sustentar uma mentira ganha novos contornos quando Adam aceita participar da farsa e a química entre os dois começa a transformar o acordo em algo inesperado.

Armas Na Mesa

Filme acaba de chegar ao catálogo do Prime Video - Foto: Divulgação

Para quem prefere uma trama mais tensa, Armas Na Mesa acompanha Elizabeth Sloane (Jessica Chastain), uma das lobistas mais poderosas dos Estados Unidos, conhecida por utilizar estratégias ilegais para alcançar seus objetivos.



Quando recebe uma proposta para apoiar os senadores pró-armas, ela decide abandonar o grupo por ser contrária à ideia e passa a trabalhar em favor de leis mais rígidas para o porte de armas.

A mudança faz com que Sloane passe a sofrer ameaças pessoais e profissionais, levando a personagem a questionar até onde está disposta a ir dentro de uma profissão marcada por disputas de poder.