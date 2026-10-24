6 melhores filmes da Netflix para ver no fim de semana (24 e 25/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de desacelerar, preparar uma boa pipoca e encontrar um filme capaz de prender a atenção do início ao fim. Para quem pretende aproveitar os dias de descanso no sofá, escolher o que assistir pode ser quase tão difícil quanto decidir o que fazer.

Com um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, a Netflix reúne produções de diferentes gêneros, desde tramas cheias de tensão e reviravoltas até dramas emocionantes que continuam na cabeça mesmo depois dos créditos. No meio de tantas opções, porém, algumas verdadeiras surpresas podem acabar passando despercebidas.

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É justamente aí que a curadoria faz a diferença. Entre histórias premiadas, atuações marcantes e narrativas que conquistaram a crítica, existem títulos que merecem sair da lista de esquecidos e ganhar uma chance na próxima sessão de cinema em casa. Todas as seis opções desta seleção são produções elogiadas pela crítica especializada e podem agradar a diferentes perfis de espectadores.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer fugir do óbvio e descobrir filmes sensacionais escondidos no catálogo da Netflix. Confira seis produções para aproveitar os dias 24 e 25 de outubro e escolher a próxima maratona.

6 filmes para ver agora na Netflix

Os Infiltrados

Os Infiltrados é um dos melhores filmes do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Em meio a uma guerra entre a polícia e o crime organizado de Boston, dois homens vivem uma perigosa rotina de mentiras e segredos. Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) é um jovem policial encarregado de se infiltrar na máfia comandada por Frank Costello (Jack Nicholson), enquanto Colin Sullivan (Matt Damon) ocupa uma posição na polícia como informante do criminoso.

Conforme os dois avançam em suas missões, a pressão da vida dupla ameaça colocar tudo a perder. Quando a polícia e a máfia começam a desconfiar da existência de um espião em seus grupos, Billy e Colin passam a correr contra o tempo em uma trama marcada por tensão, traições e reviravoltas.

Guerra Civil

Guerra Civil é um dos melhores filmes do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Dirigido por Alex Garland, conhecido por Ex Machina, o longa apresenta um futuro não tão distante em que uma guerra civil transforma os Estados Unidos em um território tomado pela violência. Nesse cenário, uma equipe de jornalistas de guerra atravessa o país para registrar a dimensão do conflito e os impactos da escalada de confrontos.

Entre os profissionais estão Lee (Kirsten Dunst) e Joel (Wagner Moura), que enfrentam uma missão cada vez mais perigosa. O que começa como um trabalho de documentação jornalística se transforma em uma luta pela sobrevivência quando os integrantes da equipe também passam a ser alvos em meio ao caos.

Druk: Mais Uma Rodada

Druk: Mais Uma Rodada é um dos melhores filmes do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Quatro professores que enfrentam dificuldades em suas vidas decidem colocar à prova uma teoria inusitada: manter um nível constante de álcool no sangue poderia melhorar a maneira como vivem. O experimento começa como uma tentativa de recuperar a motivação e transformar a rotina, despertando expectativas entre os amigos.

No início, os resultados parecem animadores, mas a experiência logo revela consequências inesperadas. À medida que os limites do teste são colocados em questão, os personagens precisam lidar com as contradições da própria escolha em uma história que mistura humor, drama e reflexões sobre a existência.

Depois do Fogo

Depois do Fogo é um dos melhores filmes do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

A vida de Dusty muda completamente depois que um incêndio florestal devastador destrói seu rancho. Divorciado e reservado, ele precisa encontrar um lugar temporário para morar e acaba em um acampamento de trailers, ao lado de outras pessoas que também perderam suas casas e tentam reconstruir suas histórias.

Em meio às dificuldades, o jovem caubói encontra acolhimento na comunidade de vizinhos e começa a enfrentar a dor da perda. Enquanto tenta recomeçar, Dusty também se reconecta com a ex-esposa Ruby (Meghann Fahy) e a filha pequena Callie-Rose (Lily LaTorre), em um retrato sensível sobre resiliência, família e solidariedade.

O Regresso

O Regresso é um dos melhores filmes do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Em 1822, Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) parte para o oeste americano em busca de dinheiro com a caça. Durante a expedição, porém, ele é brutalmente atacado por um urso e fica gravemente ferido, dependendo da ajuda dos companheiros para sobreviver em um ambiente hostil.

Abandonado pelo parceiro John Fitzgerald (Tom Hardy), que ainda rouba seus pertences, Glass precisa enfrentar condições extremas para continuar vivo. Movido pela vontade de sobreviver e pela busca por vingança, ele inicia uma jornada marcada por sofrimento, resistência e confrontos com a natureza.

Animais Noturnos

Animais Noturnos é um dos melhores filmes do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Susan (Amy Adams), uma negociante de arte cada vez mais distante do parceiro (Armie Hammer), tem sua rotina transformada ao receber um manuscrito escrito por Edward (Jake Gyllenhaal), seu primeiro marido. A obra apresenta uma narrativa perturbadora que acompanha Tony Hastings, um homem que viaja com a esposa (Isla Fisher) e a filha (Ellie Bamber), até que o passeio termina em violência após um encontro com uma gangue.

Enquanto avança na leitura, Susan começa a relacionar os acontecimentos da história a lembranças e feridas de seu próprio passado. Aos poucos, o manuscrito desperta questionamentos sobre o antigo relacionamento, revelando verdades dolorosas e transformando a experiência em um suspense psicológico sobre culpa, arrependimento e traumas.