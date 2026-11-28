Todo mundo gosta de encontrar uma série envolvente para acompanhar sem precisar esperar semanas ou meses para descobrir o desfecho. Com a chegada do sábado e do domingo, cresce também a vontade de aproveitar o tempo livre com histórias capazes de prender a atenção do primeiro ao último episódio.

Para quem não quer começar uma produção com muitas temporadas e dezenas de capítulos, as séries curtas podem ser a escolha ideal. Com até duas temporadas, essas histórias permitem uma maratona mais rápida, perfeita para começar no sábado e terminar antes que a rotina da semana volte a ocupar o tempo.

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No Prime Video, o catálogo é recheado de séries para todos os gostos, incluindo novidades e produções que passaram longe dos holofotes, mas merecem entrar no radar dos fãs de streaming. Para quem gosta especialmente de suspense, mistério e investigações policiais, também não faltam opções com personagens intrigantes e acontecimentos inesperados.

Mas, diante de tantas possibilidades, a curadoria faz toda a diferença. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu seis séries disponíveis no Prime Video que apostam em histórias envolventes, diferentes gêneros e temporadas enxutas para transformar os dias 28 e 29 de novembro em uma verdadeira maratona de entretenimento.

6 séries para ver agora no Prime Video

Blade Runner 2099

Série apresenta uma nova história ambientada no universo da famosa franquia - Foto: Divulgação

Para os fãs de ficção científica, Blade Runner 2099 apresenta uma nova história ambientada no universo da famosa franquia. Cinquenta anos depois dos acontecimentos de Blade Runner 2049, Los Angeles enfrenta uma crise que ameaça ainda mais a relação entre humanos e replicantes.

A trama acompanha Cora (Hunter Schafer), uma fugitiva capaz de assumir diferentes identidades, que precisa desempenhar um último papel para salvar o irmão. Durante essa jornada, ela conhece Olwen (Michelle Yeoh), uma Blade Runner veterana, e as duas acabam envolvidas em uma conspiração que pode mudar o destino da cidade.

Turismo Selvagem

Essa série esquecida do Prime Video é a melhor opção para sua maratona - Foto: Divulgação

Quem gosta de suspense psicológico encontra em Turismo Selvagem uma história sobre traição, vingança e segredos. Baseada no livro homônimo de B.E. Jones, a produção acompanha Liv (Jenna Coleman), que acredita viver um casamento feliz com Will (Oliver Jackson-Cohen), até descobrir que o marido esconde uma série de mentiras e infidelidades.



Às vésperas de uma viagem dos sonhos pelos parques nacionais dos Estados Unidos, a protagonista passa a imaginar maneiras de fazer o companheiro pagar por suas atitudes. Durante o percurso, entre paisagens paradisíacas e encontros inesperados, as férias do casal assumem contornos cada vez mais perigosos.

Scarpetta: Médica Legista

Mistério criminal e investigação forense são os principais elementos de Scarpetta - Foto: Divulgação

Mistério criminal e investigação forense são os principais elementos de Scarpetta: Médica Legista. A série acompanha Kay Scarpetta, uma patologista forense brilhante que retorna à cidade onde iniciou sua carreira para assumir um importante cargo profissional.



Sua rotina muda quando ela assume um homicídio violento com características semelhantes às de seu primeiro grande caso, ocorrido décadas antes. Ao investigar as pistas, Kay começa a suspeitar da ação de um assassino em série e também precisa lidar com conflitos familiares antigos, especialmente com a irmã Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis).

Deadloch

Série policial é uma ótima pedida para o final de semana - Foto: Divulgação

Uma investigação policial nada convencional movimenta Deadloch, série australiana que mistura comédia, suspense e mistério. A história começa quando um homem é encontrado morto em uma praia da Tasmânia durante a realização de um festival de inverno.



O caso coloca a metódica sargento Dulcie Collins para trabalhar ao lado da caótica detetive Eddie Redcliffe. Com personalidades completamente diferentes, as duas precisam encontrar respostas para o crime enquanto lidam com situações inusitadas e os segredos de uma pequena comunidade.

The Wilds

Série é ideal para uma maratona envolvente - Foto: Divulgação

Um acidente aéreo transforma completamente a vida de um grupo de adolescentes em The Wilds. Após a queda do avião, as meninas ficam presas em uma ilha deserta e precisam encontrar maneiras de sobreviver em um ambiente desconhecido e cheio de perigos.



Com personalidades e histórias de vida diferentes, elas são obrigadas a construir uma convivência enquanto enfrentam os próprios traumas e segredos.

Nove Desconhecidos

Produção acompanha um grupo de pessoas que decide participar de um retiro de luxo - Foto: Divulgação

Para quem prefere histórias cercadas de mistérios e personagens enigmáticos, Nove Desconhecidos acompanha um grupo de pessoas que decide participar de um retiro de luxo em busca de mudanças pessoais. Baseada no livro de Liane Moriarty, a minissérie apresenta o Tranquillum House, um spa isolado comandado pela misteriosa Masha (Nicole Kidman).



Durante dez dias, nove desconhecidos participam de um tratamento que promete transformar suas vidas. Entretanto, entre as atividades e as promessas de bem-estar, acontecimentos suspeitos começam a surgir, colocando em dúvida as verdadeiras intenções da responsável pelo retiro e o que realmente acontece naquele lugar.