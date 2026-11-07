7 filmes recém-chegados na Netflix para o fim de semana (07 e 08/11)

Finalmente chegou a hora de desacelerar! Com a chegada do fim de semana, nos dias 7 e 8 de novembro, cresce também a vontade de aproveitar o tempo livre para assistir a bons filmes sem precisar sair de casa. Para quem prefere uma sessão de cinema no sofá, a Netflix acaba de receber novas opções que prometem agradar a diferentes públicos.

Com um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, a plataforma reúne histórias que vão da comédia ao suspense, passando pelo terror, drama e produções cheias de reviravoltas. Entre as novidades, há opções para quem procura uma história leve para relaxar, mas também para quem não dispensa uma trama capaz de prender a atenção até os créditos finais.

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Mas, diante de tantas alternativas disponíveis, escolher o que assistir pode ser uma tarefa mais difícil do que parece. É justamente aí que a curadoria faz a diferença: conhecer os destaques e encontrar produções que realmente combinam com o momento pode transformar uma simples sessão em uma ótima experiência.

Algumas das opções também aparecem entre os títulos em alta e no TOP 10 da plataforma, o que aumenta a curiosidade dos espectadores.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o tempo livre diante da televisão. São seis filmes de diferentes gêneros, com histórias que envolvem viagens inesperadas, assaltos, ameaças misteriosas e até encontros capazes de mudar completamente uma vida.

7 filmes para ver agora na Netflix

Minha Melhor Amiga

Filme de comédia brasileira acaba de chegar à Netflix - Foto: Divulgação

Estrelado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, Minha Melhor Amiga acompanha Júlia e Clara, duas mulheres na casa dos 50 anos que decidem deixar a rotina de lado para embarcar em uma viagem pela Europa. A ideia surge depois que elas se despedem das filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que partem para Portugal em um intercâmbio.

Com a saudade e o vazio deixados pela partida das jovens, as amigas começam a idealizar férias perfeitas ao lado das filhas. No entanto, a realidade acaba sendo bem diferente do que imaginavam, dando início a uma experiência cheia de situações inesperadas. A comédia é uma opção para quem procura uma história leve sobre amizade, família e mudanças de fase da vida.

Colisão Implacável

Filme é uma das grandes apostas da Netflix para 2026 - Foto: Divulgação

Em meio a uma crise econômica que aumenta a tensão nas ruas de Madri, um grupo de criminosos decide invadir um banco em busca de dinheiro e de uma rota de fuga. O que parecia ser um plano cuidadosamente elaborado, porém, começa a desmoronar quando acontecimentos inesperados colocam os envolvidos em uma situação cada vez mais perigosa.

Com medo, desconfiança e interesses conflitantes, os criminosos passam a questionar as verdadeiras intenções uns dos outros. À medida que as aparências começam a desmoronar, o assalto se transforma em um jogo de mentiras e sobrevivência, no qual a maior ameaça pode estar muito além das paredes do banco.

Feriado Sangrento

Filme de terror está em alta na Netflix - Foto: Divulgação

Para quem não abre mão de uma boa dose de terror, Feriado Sangrento é uma alternativa para o fim de semana. Dirigido por Eli Roth, o filme norte-americano foi inspirado em um trailer fictício criado pelo cineasta e exibido em Grindhouse (2007), produção de Quentin Tarantino.

A história se passa em uma cidade dos Estados Unidos conhecida por ter dado origem ao feriado de Ação de Graças. Depois que uma confusão durante a Black Friday termina em tragédia, os moradores passam a ser aterrorizados por um serial killer misterioso. Embora as vítimas pareçam não ter qualquer ligação, logo fica claro que os assassinatos fazem parte de um plano macabro.

O Assalto

Filme acaba de chegar ao catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Estrelado por Gene Hackman, Danny DeVito e Delroy Lindo, O Assalto acompanha Joe Moore, um ladrão experiente que acredita que um bom roubo precisa, acima de tudo, terminar com uma fuga perfeita. O problema é que, durante seu último trabalho, ele acaba sendo registrado por uma câmera de segurança, colocando em risco os planos de aposentadoria.



O descuido provoca um conflito com Bergman (Danny DeVito), seu receptador, que exige que Moore realize mais um assalto para compensar os prejuízos. Sem muitas alternativas, o criminoso precisa convencer seus comparsas Bobby Blane (Delroy Lindo) e Pinky Pincus (Ricky Jay) a participar de uma nova operação antes de seguir para a América do Sul.

O Natal Perfeito de Um Cachorro

Esse filme acaba de chegar à Netflix e é perfeito para toda a família - Foto: Divulgação

Narrado pela perspectiva de um basset hound idoso, O Natal Perfeito de Um Cachorro apresenta uma história sobre família, esperança e os laços que podem surgir nos momentos mais difíceis. A trama acompanha os desafios enfrentados pelos parentes da Sra. Goss depois que ela entra em coma, deixando todos abalados diante da situação.

Com sua sabedoria, o cachorro encontra uma maneira de tentar reunir a família novamente durante as festas de fim de ano. Para isso, conta com a ajuda de um novo integrante da casa, um filhote de corgi. Quando tudo parece perdido, a chegada do pequeno animal pode representar a esperança necessária para transformar aquele momento trágico.

Premonição 6: Laços de Sangue

Filme faz parte de uma das franquias mais famosas do terror - Foto: Divulgação

A franquia de terror retorna com uma história que coloca mais uma família na mira de uma força aparentemente impossível de escapar. Em Premonição 6: Laços de Sangue, a jovem universitária Stefanie (Kaitlyn Santa Juana) começa a ter pesadelos recorrentes nos quais testemunha a morte brutal de todos os seus familiares.



Determinada a entender o significado das visões, ela retorna à cidade onde cresceu em busca da única pessoa que pode ajudá-la a interromper o ciclo: sua avó Iris (Gabrielle Rose/Brec Bassinger). Décadas antes, a mulher teria salvado a vida de várias pessoas após prever uma tragédia. Agora, Stefanie precisa descobrir o que aconteceu no passado para tentar impedir que a Morte volte a fazer novas vítimas.

Anora

Filme foi o grande vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2025 - Foto: Divulgação

Em Anora, longa dirigido e escrito por Sean Baker, acompanhamos a jovem Anora (Mikey Madison), uma trabalhadora do sexo do Brooklyn, nos Estados Unidos. Em uma noite aparentemente comum de trabalho, ela acredita ter encontrado uma oportunidade de mudar completamente seu destino ao conhecer Ivan (Mark Eidelshtein), filho de um oligarca russo. Os dois se apaixonam e decidem se casar impulsivamente.



O que parecia um conto de fadas, porém, começa a desmoronar quando a notícia chega à Rússia e os pais de Ivan entram em cena, desaprovando completamente a união. Diante da pressão familiar, o relacionamento passa a enfrentar uma série de obstáculos, levando o casal a tomar uma decisão que pode mudar o rumo da história. Mas será que esse será realmente o fim?