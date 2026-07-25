8 filmes para entrar no clima das eleições e salvar o fim de semana (25 e 26/07)

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Se você também acompanha as convenções partidárias que aconteceram neste sábado, 25, se deparou com diferentes opiniões políticas e precisa organizar as ideias, as seguintes produções vão te ajudar a fazer uma pausa nos debates e refrescar a mente.

As Eleições 2026 acontecerão no dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês. Caso haja segundo turno, ele ocorrerá no último domingo do mesmo mês, em 25 de outubro.

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Entre as convenções realizadas, a do Partido Liberal (PL) formalizou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência e a do Partido dos Trabalhadores (PT) contou com o discurso do presidente Lula reafirmando a soberania brasileira no processo eleitoral.

Do universo da política para a sala de cinema em casa, confira a seleção de filmes que o Cineinsite A TARDE preparou. As histórias retratam diferentes períodos eleitorais e enredos de ficção e comédia.

Tudo pelo Poder (The Ides of March) - EUA, 2011

Tudo pelo Poder (The Ides of March) - EUA, 2011 - Foto: Reprodução

O jovem idealista Stephen Meyers (Ryan Gosling) trabalha na campanha do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Mike Morris (George Clooney). A história mostra como a disputa pelo poder coloca em xeque os valores do assessor.

O filme tem roteiro e direção de George Clooney.

Entreatos - Brasil, 2004

Entreatos - Brasil, 2004 - Foto: Reprodução

O documentário acompanha os bastidores da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, quando o diretor João Moreira Salles e sua equipe registraram os 30 dias que antecederam a eleição.

A produção revela momentos de encontros, debates, viagens e compromissos de campanha, mostrando a rotina do então candidato durante a disputa eleitoral.

Todos os Homens do Presidente (All the President’s Men) - EUA, 1976

Todos os Homens do Presidente (All the President’s Men) - EUA, 1976 - Foto: Reprodução

Dirigido por Alan J. Pakula, o filme conta a história dos jornalistas do The Washington Post Carl Bernstein e Bob Woodward, que investigam as práticas corruptas envolvendo o governo de Richard Nixon no caso Watergate..

O enredo acompanha os acontecimentos desde a invasão ao Comitê Nacional Democrata, no complexo Watergate, em junho de 1972, até a reeleição de Richard Nixon, em novembro do mesmo ano.

Mera Coincidência (Wag the Dog) - EUA, 1997

Mera Coincidência (Wag the Dog) - EUA, 1997 - Foto: Reprodução

A história é conduzida por Barry Levinson e retrata o drama do presidente americano após ser pego em um escândalo dias antes da eleição.

Para enterrar a confusão, um produtor de Hollywood é contratado com o objetivo de fabricar uma guerra fictícia com a Albânia e fazer com que o presidente vença heroicamente.

Nosotros - Espanha, 2017

Nosotros - Espanha, 2017 - Foto: Reprodução

O enredo do filme Nosotros, dirigido por Felipe Vara de Rey, acompanha a vida de cinco jovens durante as eleições gerais da Espanha, realizadas em dezembro de 2015, um dos pleitos mais importantes da história recente do país.

A narrativa se desenvolve em meio aos impactos de uma das maiores crises econômicas espanholas e ao surgimento de novos partidos políticos que buscavam transformar o sistema vigente.

Os Candidatos (The Campaign) - EUA, 2012

Os Candidatos (The Campaign) - EUA, 2012 - Foto: Patti Perret - © 2012 Warner Bros

Dirigido por Jay Roach, a história acompanha a disputa eleitoral entre dois candidatos com perfis completamente diferentes. A trama começa quando um político veterano, interpretado por Will Ferrell, realiza um comício às vésperas da eleição, mas a ação acaba sendo um grande fracasso.

Aproveitando a situação, dois irmãos milionários decidem financiar a candidatura de um novato, vivido por Zach Galifianakis, com o objetivo de eleger alguém que atenda aos seus interesses econômicos. O filme apresenta uma sátira sobre campanhas políticas, influência do dinheiro e estratégias de poder durante períodos eleitorais.

Das shaffen wir schon - Alemanha, 2017

Das shaffen wir schon - Alemanha, 2017 - Foto: Reprodução

O filme satírico “Nós conseguimos” (“Wir schaffen das”, em alemão), o título faz referência à frase “Wir schaffen das” (“Nós conseguimos”), usada por Angela Merkel em 2015 ao defender sua política de acolhimento a refugiados na Alemanha.

Lançada semanas antes das eleições federais alemãs de 2017, a produção acompanha um debate ao vivo entre a chanceler Merkel e um candidato do Partido Verde, que acabam sendo feitos reféns por uma faxineira desempregada. A situação expõe críticas sociais e políticas em meio às tensões do período eleitoral.

Polícia Federal: A Lei é Para Todos - Brasil, 2017

O filme acompanha a investigação da Operação Bidone, quando a Polícia Federal apreende um caminhão carregado de palmito que escondia cerca de 697 kg de cocaína.

Ao seguir as conexões do tráfico, o grupo chega ao doleiro Alberto Youssef (Roberto Birindelli) e ao ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa (Roney Facchini), que revela um esquema de desvio de dinheiro público envolvendo grandes construtoras e integrantes do governo. Com o avanço das investigações, a equipe se aproxima de nomes importantes da política nacional.

A direção fica por conta de Marcelo Antunez.