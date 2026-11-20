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A adaptação em anime de Sekiro: Shadows Die Twice chegará ao catálogo da Crunchyroll em janeiro de 2027. A produção, intitulada Sekiro: No Defeat, será lançada em formato de série, com oito episódios disponibilizados semanalmente.

Apesar de já ter sido exibida nos cinemas japoneses este mês, a versão que chegará ao streaming terá conteúdo extra.

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Baseado no jogo da FromSoftware, acompanha a jornada de Sekiro, um shinobi encarregado de proteger Kuro, o Herdeiro Divino. Em meio a conflitos e disputas pelo domínio da região de Ashina, os dois enfrentam ameaças que colocam em risco o destino do território. A história aborda temas como lealdade, honra e sobrevivência.

Totalmente desenhado à mão, foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, na França, como parte da programação Feature Films: Midnight Specials.