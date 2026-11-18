O cineasta e animador baiano Eduardo Stachow, de 21 anos, foi um dos 36 estudantes homenageados no Hall of Fame FAAP 2026, iniciativa da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo.

Fundador da produtora audiovisual Stachow Pictures, o jovem recebeu o reconhecimento por sua atuação no empreendedorismo ainda no terceiro semestre do curso de Cinema.

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A homenagem destaca a participação de Eduardo no B HUB, espaço da instituição dedicado ao empreendedorismo e ao desenvolvimento profissional dos estudantes. Durante a cerimônia, ele recebeu um certificado e teve sua fotografia emoldurada no Hall of Fame da faculdade.

“Foi uma honra enorme estar ao lado de pessoas tão incríveis, de áreas tão diferentes. Ser selecionado ainda no terceiro semestre, quando normalmente os homenageados estão no fim do curso, torna esse reconhecimento ainda mais especial”, destaca Eduardo.

Da paixão pelo audiovisual à criação de uma produtora

O interesse de Eduardo pelo cinema começou na adolescência. Aos 14 anos, decidiu que queria criar suas próprias histórias e passou quase três anos estudando ferramentas de produção audiovisual. A iniciativa independente levou à criação oficial da Stachow Pictures, em 2025.

A experiência no B HUB também contribuiu para ampliar sua visão sobre o mercado e aproximar a formação artística da gestão de negócios. “O B HUB me ajudou a enxergar minha trajetória não apenas como artista, mas também como empreendedor, o que mudou a forma como conduzo a Stachow Pictures e penso o mercado audiovisual”, afirma.

Para Alessandra Conceição Ferreira de Andrade, gestora do B HUB e CEO da São Paulo Negócios, o espaço tem como objetivo preparar os estudantes para os desafios profissionais. “O Business HUB é o espaço vivo da FAAP que interage com o aluno desenvolvendo suas principais soft skills voltadas para o mercado de trabalho, especialmente o empreendedorismo. Temos a honra de atuar no momento mais importante do jovem, que é finalmente começar a sua carreira profissional”, ressalta.

Produções já chegaram a festivais internacionais

À frente da Stachow Pictures, Eduardo acumula trabalhos que conquistaram premiações, indicações e seleções em festivais no Brasil e no exterior. Entre as produções estão Chaos is King, We Are Carnaval e The Gramophone.

O último título estreou mundialmente em Curitiba, em agosto de 2026, e recebeu indicações em quatro categorias do Toronto International Nollywood Film Festival (TINFF). A produção também integrou a seleção oficial do Animaze, em Montreal.